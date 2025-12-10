イタリアンランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）、 オンラインストアでのギフトラッピングサービスを開始

Calzedonia Japan株式会社

イタリア発のランジェリーブランド Intimissimi（インティミッシミ）は、このたびオンラインストアでのギフトラッピングサービスを新たにスタートしました。これまで店舗にて提供していたギフトラッピングを、オンラインストアでもご利用いただけるようになり、大切な方への贈り物をより美しくお届けいただけます。

■ Intimissimi オンラインストアギフトラッピングサービス

Intimissimiでは、大切な方へのギフト選びをより楽しんでいただけるよう、2種類のギフトラッピングをご用意しています。

ギフトラッピング（税込450円）

- ボックス型のスペシャルラッピングでお届け- 最大4点までのアイテムを、商品価格が見えない状態で梱包- ご希望に応じてギフトメッセージの同梱も可能- 1注文につきラッピングは1点のみ（複数ご希望の場合は注文を分けてご利用いただくか、ギフト用包装紙セットを複数点ご購入後ご自身でラッピングいただくことをおすすめしています。）

ギフト用梱包紙セット（税込200円）

- ご自宅で自由にラッピングできるセット- メッセージカードと封筒付き

【ご利用方法】

購入時の会計画面にて、ギフトラッピングまたはギフト用包装紙セットを追加してください。

※ギフトラッピング及び包装紙セットの返品・返金は不可となります。

※全国の店舗でもギフトラッピングを承っておりますが、サービス内容・料金等はオンラインストアと異なる場合がございます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

■ 心ときめく Intimissimi クリスマスコレクションが登場

2025年のクリスマスコレクションでは、「今年のクリスマスは、私らしく。」をテーマに、ホリデーならではの華やかさと、日常に寄り添う心地よさを両立したアイテムが揃いました。忙しい毎日の中で気分を高めてくれる「私へのご褒美」としてはもちろん、大切な人への贈り物としてもおすすめです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J5gt9bVm-us ]

2025 Intimissimi クリスマスコレクションキャンペーンビデオ

今年のクリスマスコレクションの中から、特におすすめのアイテムを下記にてご紹介します。

"La Vie en Rose" Elena バルコネットブラ

Elena（エレナ）シリーズのバルコネットブラ。ロマンチックな花柄のレースと、サテンのような光沢のある柔らかいマイクロファイバー素材で作られています。バスト中央にあしらわれた、パール調の小さなボタンがロマンチックな印象を放ちます。肩に向かって伸びる細長いトライアングル型のカップがしっかりとバストをホールドします。

カラー展開：Black、Dark Burgundy

価格：\9,990（税込）

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/%22la_vie_en_rose%22_elena_%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%A9-RI2584E.html?dwvar_RI2584E_Z_COL_INT=028K&_gl=1*1wmwjqe*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwu9fHBhAWEiwAzGRC_8csdKGo5eqT8w5loljr2fW2iKVNAn-9h19iNsnsYn8VB7xz1POnGBoC7asQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)

ポラークリスマスプリント モダール オープンフロント パジャマ

柔らかなモダールを使用したメンズスタイルのロングパジャマ。クリスマスをテーマにしたプリントが施されています。

カラー展開：St.Polar Bear/Rosso

サイズ展開：S、M、L

価格：\15,990（税込）

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88_%E3%83%A2%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%AB_%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88_%E3%83%91%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9E-PLD112.html?dwvar_PLD112_Z_COL_INT=047K&_gl=1*7ivxy0*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwu9fHBhAWEiwAzGRC_8csdKGo5eqT8w5loljr2fW2iKVNAn-9h19iNsnsYn8VB7xz1POnGBoC7asQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)

"Shimmering Passion" ラメ ロングスリーブ ボディスーツ

柔らかく包み込むラメ素材を使用したボディスーツ。アンダーバストのギャザーがエレガントなデザインです。女性らしさを強調するセンシュアルなアイテムで、特別な夜を過ごすのにぴったり。

カラー展開：Nero/Argento Lame'、Dark Burgundy Lame'

サイズ展開：S、M、L

価格：\11,990（税込）

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/%22shimmering_passion%22_%E3%83%A9%E3%83%A1_%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96_%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84-BOD181.html?dwvar_BOD181_Z_COL_INT=032K&_gl=1*14a2h65*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwu9fHBhAWEiwAzGRC_8csdKGo5eqT8w5loljr2fW2iKVNAn-9h19iNsnsYn8VB7xz1POnGBoC7asQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)

"Glimmer of Pleasure" レース ロングスリーブ ボディスーツ

背中が開いたデザインのレース製のボディスーツ。歩くたびにミニスパンコールが輝きを放ちます。内側には、モダール製の取り外し可能なトライアングルブラが付いています。柔らかなモダールのパーツで着心地よく仕上げたセンシュアルな一着です。

カラー展開：Black

サイズ展開：S、M、L

価格：\11,990（税込）

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/%22glimmer_of_pleasure%22_%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9_%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96_%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84-BOD2588.html?dwvar_BOD2588_Z_COL_INT=019&_gl=1*tcqzkq*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwu9fHBhAWEiwAzGRC_8csdKGo5eqT8w5loljr2fW2iKVNAn-9h19iNsnsYn8VB7xz1POnGBoC7asQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)

ホリデーシーズンを彩る Intimissimi のクリスマスコレクションは、特設ページにてさらに多くのアイテムをご覧いただけます。ぜひこちら(https://www.intimissimi.com/jp/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA/%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88/%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/)よりご確認ください。

Intimissimi（インティミッシミ）について

Intimissimi（インティミッシミ）は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているIntimissimiは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界54カ国、1730店舗以上を展開しています。

Intimissimi公式HP：https://www.intimissimi.com/jp/

Intimissimi日本公式IG：@intimissimijapan(https://www.instagram.com/intimissimijapan/)

Intimissimi公式LINE：@intimissimi

ONIVERSEについて

1986年にサンドロ・ヴェロネージによって設立された「カルツェドニア・グループ」は、2024年「ONIVERSE」に変更。ヴェローナを拠点とする同社は現在、Calzedonia（カルツェドニア）、Intimissimi（インティミッシミ）、Intimissimi Uomo（インティミッシミ・ウオモ）、Tezenis（テゼニス）、Falconeri（ファルコネーリ）、Signorvino（シニョルヴィーノ）、Atelier Eme（アトリエ・エメ）、Antonio Marras（アントニオ・マラス）に加え、Cantiere del Pardo（カンティエレ・デル・パルド）の買収に伴い、Grand Soleil（グラン・ソレイユ）、Pardo（パルド）、Van Dutch（ヴァン・ダッチ）のブランドを擁しています。