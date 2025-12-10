Afternoon Tea歴代コスチュームを着用したスヌーピーのぬいぐるみが大集合“PEANUTS WARDROBE”をテーマにしたコラボレーション2026年1月7日(水)より発売
ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、 “PEANUTS WARDROBE”をテーマにしたコラボレーションアイテムを2026年1月7日(水)からアフタヌーンティー・リビング店舗※、公式オンラインストアにて販売を開始いたします。
※一部店舗取り扱いなし
本コレクションでは、スヌーピーの歴代コスチュームや、アフタヌーンティーのタブリエ（エプロン）を着用した特別デザインのスヌーピーが登場します。様々な姿を描いたビジュアルは、ファンの心をくすぐる遊び心にあふれ、本コレクションでしか見られない特別仕様となっております。さらに、75周年を記念したアニバーサリーデザインのアイテムも登場いたします。また、3,300円（税込）以上お買い上げで「きせかえ2層ステッカー（非売品）」がもらえるキャンペーンもスタート。そして“PEANUTS WARDROBE”発売記念として、アトレ吉祥寺にてアフタヌーンティーで取り扱ってきた歴代ぬいぐるみが勢ぞろいする特別イベントを期間限定で開催いたします。
https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-PEANUTS-WARDROBE/
■商品一覧
マスコット付きタンブラー 各\4,620
パペット 各\3,520※一部店舗・公式オンラインストア限定、ブランケット \2,750※一部店舗・公式オンラインストア限定
ダイカットパスケース \2,970、BOOK型小物入れ\2,640、立体コインバンク(貯金箱) \2,420、パタパタクロック \7,150
マスコットキーチャーム 各\3,080
ウッドハンガー 各\3,300
ブック型ポーチ \2,750、折りたたみ傘 \4,400、巾着Mサイズ \1,540、スクエアポーチ \2,640
※価格は全て税込み
■75周年を記念したアニバーサリーデザイン
ぬいぐるみ \5,830、ボストンバッグ \13,200、キャンバスバッグ \13,200
ダイカットクッション 各\3,300、ペナント型クッション \3,300
ミルクガラスマグカップ 各\6,930※一部店舗・公式オンラインストア限定
※価格は全て税込み
■購入者限定「オリジナルきせかえ2層ステッカー」プレゼント！
※画像はイメージです
“PEANUTS WARDROBE”シリーズ\3,300(税込)以上ご購入で、「オリジナルきせかえ2層ステッカー(非売品)」1枚プレゼントいたします。
オリジナル特別アートはここだけとなっております。ぜひチェックしてみてください。
※1会計につき、お一人様1つまで
※公式オンラインストアでは1会計(\3,300(税込)以上)につき1枚のみのプレゼントとなります。(上記条件を満たした場合)
※なくなり次第終了となります
※アフタヌーンティー・ティールームでこちらのキャンペーンは実施しておりません
■Afternoon Tea歴代コスチュームのスヌーピーのぬいぐるみが勢ぞろいイベント
※画像はイメージです
今回のテーマ“PEANUTS WARDROBE”に合わせて、アフタヌーンティーコラボレーションの、歴代コスチュームを着用したスヌーピーのぬいぐるみが勢ぞろいする特別イベントをアトレ吉祥寺にて開催。ここでしか見られない懐かしのコスチュームを着たスヌーピーが揃います。
【開催場所】
アフタヌーンティー・リビング アトレ吉祥寺
【開催日程】
2026年1月7日(水)～2026年1月20日(火)
PEANUTS 75周年について
しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。
「ピーナッツ」とは
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
■Afternoon Tea LIVING紹介
「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。
そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。
Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。
現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。
店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。
Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)