＜帰省やご挨拶を彩る特別なギフト＞【Butter Butler（バターバトラー）】より、感謝を込めて贈る「迎春バトラーセレクション」を12月19日に新発売。

写真拡大 (全7枚)

株式会社シュクレイ


株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区)は【Butter Butler（バターバトラー）】より2025年12月19日(金)「迎春バトラーセレクション」を新発売いたします。店頭での発売に先立ち、公式オンラインショップでは12月1日(月)より先行販売しております。



毎年ご好評いただいている、この時期だけの特別なパッケージが登場。 新年の幕開けを飾る贈り物として自信を持っておすすめする、当店不動の人気No.1「バターフィナンシェ」と、サクッホロッとほどける食感がたまらない「バターガレット」を詰め合わせた「迎春バトラーセレクション」です。



新年の慶びを“初日の出”で表現したパッケージは、久しぶりに集まるご家族やご友人との団らんのひとときを、より一層明るく彩ります。おめでたい商品と共に晴れやかな新年をお迎えください。



数量限定・無くなり次第終了となりますので、ぜひお早めにお買い求めくださいませ。



◆商品情報


【商品名】　迎春バトラーセレクション　


【価　格】　16個入　3,240円（税込）


　　　　　＜内容＞バターフィナンシェ8個


　　　　　　　　　バターガレット8個


【発売日】　2025年12月19日(金)


※公式オンラインショップでは、2025年12月1日(月)10時～先行販売中


【取扱店舗】


常設店舗：NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、
　　　　　エキュートエディション渋谷店、


　　　　　東京ギフトパレット店、エキュート大宮店


　　　　　福岡空港国際線出発ゲート店


催事店舗：羽田空港第2ターミナルスマイルトーキョー


　　　　　EXPASA海老名（下り） 他






※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了


◆商品紹介



◇バターフィナンシェ



ヨーロッパ産の発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったバターフィナンシェでございます。


表はカリッと焼き上げ、中はメープルシロップを染み込ませ、しっとりと仕上げてございます。



4個入　 1,080円（税込）


6個入　 1,620円（税込）


8個入　 2,160円（税込）


12個入　3,240円（税込）　







◇バターガレット



フランス産発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったガレットでございます。


サクッホロッと口の中でほどける食感が特徴のフランス伝統菓子でございます。



9個入　 972円（税込）







◇バターチョコレートフィナンシェ<季節限定>



バターとチョコレートのとっておきのマリアージュが楽しめる一品。ふんわりとほどける口当たりに、生地に練り込まれたチョコチップがアクセントとなり、食べ進めるたびにチョコレートのコク深さを感じます。



4個入　 1,296円（税込）


※季節限定商品につき、無くなり次第終了







◇フィナンシェアソート（チョコレート）<季節限定>



バターバトラー1番人気の「バターフィナンシェ」と冬季限定の「バターチョコレートフィナンシェ」。それぞれの味わいを食べ比べできる、おすすめの一品でございます。



6個入　2,110円（税込）※消費税切捨表記


バターフィナンシェ　　　　　　　3個


バターチョコレートフィナンシェ　3個


※季節限定商品につき、無くなり次第終了






◆Butter Butler（バターバトラー）について


『ご主人様。 こちらバターが主役のお菓子でございます。』



バターバトラーは、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。


当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。






◆店舗情報


・NEWoMan新宿店


　所在地　：東京都新宿区新宿4‐1-6 JR新宿駅構内 NEWoMan SHINJUKU内2F


・ルミネ新宿店　


　所在地　：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿店 LUMINE1 B2


・エキュートエディション渋谷店


　所在地　：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア1F


・東京ギフトパレット店


　所在地　：東京都千代田区丸の内1-9-1　JR東京駅内八重洲北口


・エキュート大宮店


　所在地　：埼玉県さいたま市大宮区錦町630　JR大宮駅中央改札内 エキュート大宮


・福岡空港国際線出発ゲート店 <12月5日（金）オープン>


　所在地　：福岡県博多区大字青木739番地


　　　　　　福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階 出発ゲートラウンジ内



◆公式サイト


〈ホームページ〉　 https://sucreyshopping.jp/butterbutler


〈X(旧ツイッター)〉 https://x.com/butterbutlerjp


〈インスタグラム〉 https://www.instagram.com/butterbutler_official/


〈Facebook〉　　　https://www.facebook.com/butterbutler.jp/



◆会社概要


＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ