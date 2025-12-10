おうちにいながら現地の味！ 誰でも本格的なスリランカカレープレートが作れる『新版 スリランカのまかないごはん ―スパイスカレーと野菜のおかず』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、旅のごはんBOOKシリーズ『新版 スリランカのまかないごはん―スパイスカレーと野菜のおかず』を2025年12月10日に発売いたしました。

■より作りやすく、よりおいしく、初版のレシピを見直し新レシピも追加した新版

スパイシーなカレーからヘルシーなおかず、ほっこりおやつまで。スリランカ在住日本人フォトグラファーの自宅スタジオで現地スタッフが作る絶品まかないレシピを大公開！

2000年代から広まったスパイスカレーブーム。その中心にあるのが、スリランカスタイルのカレーではないでしょうか。数種類のカレーやおかずを一皿に盛り合わせるスタイルも、いまやおなじみです。

日本の食卓におかずが複数並ぶように、スリランカの家庭でもいくつかのカレーやおかずを用意し、食卓に並べます。大きなプレートの中央にごはんを盛り、その周りにおかずを配置するのがスリランカ流。「ライス＆カリー」と呼ばれ、少しずつごはんと混ぜながら味わいます。

一品ごとのカレーには、さまざまなスパイスやハーブ、ココナツミルクが使われ、香り高く奥深い味わいに。油の使用は少なく、小麦粉やバターは不使用。おかずは野菜中心で、栄養バランスも抜群です。調理工程も比較的シンプルで、さっと作れるのも魅力。

2016年にスリランカへ移住し、現地の魅力を発信し続けているフォトグラファー・石野明子さんが、スリランカカレーの魅力をたっぷりご紹介します。紹介するレシピは、彼女がコロンボで運営する写真スタジオで、料理上手なスリランカ人スタッフが日々作る「まかないごはん」。現地の家庭の味をベースに、日本の家庭でも作りやすいよう微調整したレシピばかりです。

※本書は、2021年に発行した『スパイスカレーと野菜のおかず スリランカのまかないごはん』のレシピを見直しより作りやすくし、さらに新たなレシピを加えた【新版】です。

■本書は以下のような方におすすめです

・本格的なスリランカカレーを自分でも作ってみたい方

・スパイスカレーが好きな方

・海外の料理に興味がある人方

・カレーマニア

■紙面イメージスリランカらしいスパイスづかいが堪能できるローストココナツのブラックポークカレー。

島国スリランカは海の幸も豊富。新鮮な魚やいか、えびなどのシーフードカレーもいろいろ。

豆のカレーは、スリランカ人にとっての「お味噌汁的」な存在。手軽に作れるのもうれしい！

オクラにスパイシーなポテトを詰めて。身近な野菜でもひと手間かけたら特別な一品に。

素朴で気取らない味わいのスリランカスイーツで、いつもと違うティータイムはいかが？■本書の構成

【肉＆魚のカレー】

～チキンカレー、ローストココナツのブラックポークカレー、ジャフナスタイル・ポークカレー、いかカレ、キリマール（魚のココナツミルクカレー）、アンブルティヤル（まぐろの黒こしょう煮） ほか

【野菜のカレー】

～パリップ・キラタ（レンズ豆カレー）、大唐辛子の卵詰めカレー、里いもカレー、オクラカレー、かぼちゃカレー、カシューナッツカレー、ビーツカレー、キャベツカレー ほか

【野菜のおかず】

～ポル・サンボル（ココナツのあえもの）、バトゥ・モジュ（なすの揚げびたし）、ゴツコラ・サンボル（ツボクサのあえもの）、ハトゥ・テルダーラ（きのこのスパイス炒め） ほか

【ごはんもの＆粉もの】

～スリランカ・チキン・ビリヤニ、スリランカ・マトン・ビリヤニ、キリ・バトゥ（ミルクライス）、ポル・ロティ（ココナツ・ロティ）、チキン・コットゥ ほか

【スナック】

～ピッタラ・カトゥレット（卵のコロッケ）、パリップ・ワデ（ひよこ豆のスナック）、パニール・ロールス（スリランカ風チーズ揚げ春巻）、マール・パーン（ツナカレーパン） ほか

【スイーツ＆ドリンク】

～ワタラッパン（ヤシ蜜プリン）、パンケーキ（ココナツあんのクレープ）、ワーンドゥ・アーッパ（スリランカ風蒸しパン）、コキス（米粉とココナツの揚げ菓子） ほか

【読みもの：魅力的な現地ごはん】

～ホッパー、ストリングホッパー、キリコス、WE LOVE ランプライス、 ほか

■著者プロフィール

石野明子（いしの あきこ）

日本大学芸術学部で写真を学び、朝日新聞社出版写真部の嘱託として3年間在籍。その後13年間フリーランスとして活動。2016年にスリランカの魅力を現地から発信するために移住し、翌年写真スタジオSTUDIO FORTを立ちあげる。さまざまな媒体で現地から新鮮なスリランカの情報を発信するほか、現地スタッフに習ったスリランカ料理の「まかない」も日々SNSで発信中。著書に『最新版 スリランカへ--五感でたのしむ輝きの島』（イカロス出版）。

◎ STUDIO FORT https://studio-fort.com/

■書誌情報

シリーズ名：旅のごはんBOOK

書名：新版 スリランカのまかないごはん―スパイスカレーと野菜のおかず

著者：石野明子

発売日：2025年12月10日（水）

仕様：B5変形判 / 128ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1688-3

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10149626.html

