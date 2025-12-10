バンドリ！「Ave Mujica」から生まれたSynthesizer V 歌声データベース『夢ノ結唱 AVER』を大特集。AVER描き下ろしイラストと佐々木李子が表紙のサンレコ2月号

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『サウンド＆レコーディング・マガジン 2026年2月号』を、2025年12月25日に発売します。

■書誌情報

書名：サウンド＆レコーディング・マガジン 2026年2月号

著者：サウンド＆レコーディング・マガジン編集部

特別定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

発売：2025年12月25日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121009/

■表紙・巻頭特集

バンドリ！「Ave Mujica」から生まれたSynthesizer V 歌声データベース

夢ノ結唱 AVER

アニメ、ゲーム、コミックなどのメディア・ミックスで知られるガールズ・バンド・プロジェクト『BanG Dream!（バンドリ！）』。アニメの声優がリアル・バンドとしてライブも行っており、絶大な人気を博しています。

この『バンドリ！』に登場するバンド＝Ave Mujica（アヴェ・ムジカ）のドロリスの歌唱を基に作られた、Synthesizer V 2用の歌声データベース『夢ノ結唱 AVER（アヴァー）』を大特集。

表紙はAVERの描き下ろしイラスト、そしてドロリスの衣装に身を包む歌手／声優の佐々木李子を組み合わせたオリジナルなグラフィックです。特集の内容も佐々木李子、プロデューサー、Synthesizer V 2開発者、Ave Mujicaに楽曲提供するDiggy-MO'へのインタビューなど、独自性の高いものとなっています。

◎表紙：AVER 描き下ろしイラスト × 佐々木李子 撮り下ろしフォト

◎佐々木李子インタビュー ＋ 撮り下ろしフォト

◎『夢ノ結唱』プロデューサー楠美津穂 ＋ Ave Mujicaプロデューサー松本拓輝インタビュー

◎フア カンル（Synthesizer V 2開発者）インタビュー

◎Diggy-MO' メール・インタビュー

■SPECIAL INTERVIEW

NHK放送100年特集ドラマ『火星の女王』

坂東祐大、yuma yamaguchi、君島大空に聞く音楽制作

10万人の人々が火星に移住した100年後の世界を描くドラマ『火星の女王』。NHK放送100年を機に展開する『宇宙・未来プロジェクト』の一環である本作は、坂東祐大とyuma yamaguchiが音楽を手掛け、主題歌「記憶と引力」を君島大空が歌う。この３人にインタビューを行い、ドラマの音楽制作について聞く。

■SPECIAL REPORT

渋谷慶一郎『アンドロイド・オペラ『MIRROR』-Deconstruction and Rebirth -解体と再生-』

鬼才・渋谷慶一郎が11月にサントリーホールで行った『アンドロイド・オペラ『MIRROR』-Deconstruction and Rebirth -解体と再生-』。リアルタイムに会話し、歌唱する“アンドロイドマリア”をはじめ、先進的な技術を凝らした本公演について、渋谷本人とエンジニアZAKの言葉を交えながらレポートする。

■INTERVIEW

◎江崎文武

◎LIG（佐藤理＋ゴンドウトモヒコ）

◎mojera

◎浅川真洋

■COLUMN

◎横川理彦のグルーヴ・アカデミー

◎ターンテーブリストへの道 DJ IZOH

◎ポストプロダクションを聴く 岡田拓郎

◎新世代エンジニア名鑑 住野雄飛

◎音楽と録音の歴史ものがたり 高橋健太郎

■REPORT

◎“Jポップ”が世界中の映像制作に求められる理由 ～Audio Networkの最新ライブラリーから紐解く

◎ソニー 360 Reality Audioクリエイターズ・ワークショップ～制作編～ NAOTO、Nao'ymt、原口沙輔

◎Astell&Kern PD10 ～森崎雅人×佐藤純之介×長野道徳 鼎談

◎これ知ってる？ エンジニアが愛用する個性派マイク 神戸円

◎GRACE design m701開発秘話

◎Solid State Logic Japan presents プロをサポートするハードウェア SOLID STATE LOGIC Super 9000 SuperAnalogue Channel Strip 森元浩二.（prime sound studio）

◎私の推しWavesプラグイン D.O.I.

◎遠藤幸仁（LSDエンジニアリング）が試すSENNHEISER EW-D

◎Rock oN Monthly Recommend BEYERDYNAMIC DT 270 PRO

◎SHURE ANX4

■NEW PRODUCTS

◎PREVIEW

◎AVID Pro Tools 2025.10

◎SPECTRASONICS Omnisphere 3

◎CRADLE The God Particle

◎IK MULTIMEDIA ARC On・Ear

◎BEYERDYNAMIC DT 270 Pro

◎ALPHATHETA CDJ-3000X

◎ECLER NUO4.0F(Black)

■LIBRARY

◎Lost Audio Altered Soul - Fragmented Data

◎THICK Sounds Ethereal Jungle

■DAW AVENUE

◎steinberg Cubase Pro 14 新井大樹

◎MOTU Digital Performer 野井洋児

◎Image-Line Software FL Studio 大漠波新

◎Ableton Live ノサッジ・シング

◎Avid Pro Tools DJ Mitsu the Beats

◎PreSonus Studio One 足立房文

◎BITWIG Bitwig Studio Nagie

◎UNIVERSAL AUDIO LUNA 井上幹

■REVIEW

◎Engineers' Recommend

◎News

※目次は制作中のものです。企画タイトルや一部内容に変更が生じる可能性がございます。

