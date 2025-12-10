バンドリ！「Ave Mujica」から生まれたSynthesizer V 歌声データベース『夢ノ結唱 AVER』を大特集。AVER描き下ろしイラストと佐々木李子が表紙のサンレコ2月号

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『サウンド＆レコーディング・マガジン 2026年2月号』を、2025年12月25日に発売します。



■書誌情報


書名：サウンド＆レコーディング・マガジン 2026年2月号


著者：サウンド＆レコーディング・マガジン編集部


特別定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）


発売：2025年12月25日


発行：リットーミュージック


商品情報ページ　https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121009/



■表紙・巻頭特集


バンドリ！「Ave Mujica」から生まれたSynthesizer V 歌声データベース


夢ノ結唱 AVER



アニメ、ゲーム、コミックなどのメディア・ミックスで知られるガールズ・バンド・プロジェクト『BanG Dream!（バンドリ！）』。アニメの声優がリアル・バンドとしてライブも行っており、絶大な人気を博しています。



この『バンドリ！』に登場するバンド＝Ave Mujica（アヴェ・ムジカ）のドロリスの歌唱を基に作られた、Synthesizer V 2用の歌声データベース『夢ノ結唱 AVER（アヴァー）』を大特集。



表紙はAVERの描き下ろしイラスト、そしてドロリスの衣装に身を包む歌手／声優の佐々木李子を組み合わせたオリジナルなグラフィックです。特集の内容も佐々木李子、プロデューサー、Synthesizer V 2開発者、Ave Mujicaに楽曲提供するDiggy-MO'へのインタビューなど、独自性の高いものとなっています。



◎表紙：AVER 描き下ろしイラスト × 佐々木李子 撮り下ろしフォト


◎佐々木李子インタビュー ＋ 撮り下ろしフォト


◎『夢ノ結唱』プロデューサー楠美津穂 ＋ Ave Mujicaプロデューサー松本拓輝インタビュー


◎フア カンル（Synthesizer V 2開発者）インタビュー


◎Diggy-MO' メール・インタビュー



■SPECIAL INTERVIEW


NHK放送100年特集ドラマ『火星の女王』


坂東祐大、yuma yamaguchi、君島大空に聞く音楽制作



10万人の人々が火星に移住した100年後の世界を描くドラマ『火星の女王』。NHK放送100年を機に展開する『宇宙・未来プロジェクト』の一環である本作は、坂東祐大とyuma yamaguchiが音楽を手掛け、主題歌「記憶と引力」を君島大空が歌う。この３人にインタビューを行い、ドラマの音楽制作について聞く。



■SPECIAL REPORT


渋谷慶一郎『アンドロイド・オペラ『MIRROR』-Deconstruction and Rebirth -解体と再生-』



鬼才・渋谷慶一郎が11月にサントリーホールで行った『アンドロイド・オペラ『MIRROR』-Deconstruction and Rebirth -解体と再生-』。リアルタイムに会話し、歌唱する“アンドロイドマリア”をはじめ、先進的な技術を凝らした本公演について、渋谷本人とエンジニアZAKの言葉を交えながらレポートする。



■INTERVIEW


◎江崎文武


◎LIG（佐藤理＋ゴンドウトモヒコ）


◎mojera


◎浅川真洋



■COLUMN


◎横川理彦のグルーヴ・アカデミー


◎ターンテーブリストへの道 DJ IZOH


◎ポストプロダクションを聴く 岡田拓郎


◎新世代エンジニア名鑑 住野雄飛


◎音楽と録音の歴史ものがたり 高橋健太郎



■REPORT


◎“Jポップ”が世界中の映像制作に求められる理由 ～Audio Networkの最新ライブラリーから紐解く


◎ソニー 360 Reality Audioクリエイターズ・ワークショップ～制作編～ NAOTO、Nao'ymt、原口沙輔


◎Astell&Kern PD10 ～森崎雅人×佐藤純之介×長野道徳 鼎談


◎これ知ってる？ エンジニアが愛用する個性派マイク 神戸円


◎GRACE design m701開発秘話


◎Solid State Logic Japan presents プロをサポートするハードウェア SOLID STATE LOGIC Super 9000 SuperAnalogue Channel Strip 森元浩二.（prime sound studio）


◎私の推しWavesプラグイン D.O.I.


◎遠藤幸仁（LSDエンジニアリング）が試すSENNHEISER EW-D


◎Rock oN Monthly Recommend BEYERDYNAMIC DT 270 PRO


◎SHURE ANX4



■NEW PRODUCTS


◎PREVIEW


◎AVID Pro Tools 2025.10


◎SPECTRASONICS Omnisphere 3


◎CRADLE The God Particle


◎IK MULTIMEDIA ARC On・Ear


◎BEYERDYNAMIC DT 270 Pro


◎ALPHATHETA CDJ-3000X


◎ECLER NUO4.0F(Black)



■LIBRARY


◎Lost Audio Altered Soul - Fragmented Data


◎THICK Sounds Ethereal Jungle



■DAW AVENUE


◎steinberg Cubase Pro 14 新井大樹


◎MOTU Digital Performer 野井洋児


◎Image-Line Software FL Studio 大漠波新


◎Ableton Live ノサッジ・シング


◎Avid Pro Tools DJ Mitsu the Beats


◎PreSonus Studio One 足立房文


◎BITWIG Bitwig Studio Nagie


◎UNIVERSAL AUDIO LUNA 井上幹



■REVIEW


◎Engineers' Recommend


◎News


※目次は制作中のものです。企画タイトルや一部内容に変更が生じる可能性がございます。


