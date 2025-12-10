バンドリ！「Ave Mujica」から生まれたSynthesizer V 歌声データベース『夢ノ結唱 AVER』を大特集。AVER描き下ろしイラストと佐々木李子が表紙のサンレコ2月号
インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『サウンド＆レコーディング・マガジン 2026年2月号』を、2025年12月25日に発売します。
■書誌情報
書名：サウンド＆レコーディング・マガジン 2026年2月号
著者：サウンド＆レコーディング・マガジン編集部
特別定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）
発売：2025年12月25日
発行：リットーミュージック
商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121009/
■表紙・巻頭特集
バンドリ！「Ave Mujica」から生まれたSynthesizer V 歌声データベース
夢ノ結唱 AVER
アニメ、ゲーム、コミックなどのメディア・ミックスで知られるガールズ・バンド・プロジェクト『BanG Dream!（バンドリ！）』。アニメの声優がリアル・バンドとしてライブも行っており、絶大な人気を博しています。
この『バンドリ！』に登場するバンド＝Ave Mujica（アヴェ・ムジカ）のドロリスの歌唱を基に作られた、Synthesizer V 2用の歌声データベース『夢ノ結唱 AVER（アヴァー）』を大特集。
表紙はAVERの描き下ろしイラスト、そしてドロリスの衣装に身を包む歌手／声優の佐々木李子を組み合わせたオリジナルなグラフィックです。特集の内容も佐々木李子、プロデューサー、Synthesizer V 2開発者、Ave Mujicaに楽曲提供するDiggy-MO'へのインタビューなど、独自性の高いものとなっています。
◎表紙：AVER 描き下ろしイラスト × 佐々木李子 撮り下ろしフォト
◎佐々木李子インタビュー ＋ 撮り下ろしフォト
◎『夢ノ結唱』プロデューサー楠美津穂 ＋ Ave Mujicaプロデューサー松本拓輝インタビュー
◎フア カンル（Synthesizer V 2開発者）インタビュー
◎Diggy-MO' メール・インタビュー
■SPECIAL INTERVIEW
NHK放送100年特集ドラマ『火星の女王』
坂東祐大、yuma yamaguchi、君島大空に聞く音楽制作
10万人の人々が火星に移住した100年後の世界を描くドラマ『火星の女王』。NHK放送100年を機に展開する『宇宙・未来プロジェクト』の一環である本作は、坂東祐大とyuma yamaguchiが音楽を手掛け、主題歌「記憶と引力」を君島大空が歌う。この３人にインタビューを行い、ドラマの音楽制作について聞く。
■SPECIAL REPORT
渋谷慶一郎『アンドロイド・オペラ『MIRROR』-Deconstruction and Rebirth -解体と再生-』
鬼才・渋谷慶一郎が11月にサントリーホールで行った『アンドロイド・オペラ『MIRROR』-Deconstruction and Rebirth -解体と再生-』。リアルタイムに会話し、歌唱する“アンドロイドマリア”をはじめ、先進的な技術を凝らした本公演について、渋谷本人とエンジニアZAKの言葉を交えながらレポートする。
■INTERVIEW
◎江崎文武
◎LIG（佐藤理＋ゴンドウトモヒコ）
◎mojera
◎浅川真洋
■COLUMN
◎横川理彦のグルーヴ・アカデミー
◎ターンテーブリストへの道 DJ IZOH
◎ポストプロダクションを聴く 岡田拓郎
◎新世代エンジニア名鑑 住野雄飛
◎音楽と録音の歴史ものがたり 高橋健太郎
■REPORT
◎“Jポップ”が世界中の映像制作に求められる理由 ～Audio Networkの最新ライブラリーから紐解く
◎ソニー 360 Reality Audioクリエイターズ・ワークショップ～制作編～ NAOTO、Nao'ymt、原口沙輔
◎Astell&Kern PD10 ～森崎雅人×佐藤純之介×長野道徳 鼎談
◎これ知ってる？ エンジニアが愛用する個性派マイク 神戸円
◎GRACE design m701開発秘話
◎Solid State Logic Japan presents プロをサポートするハードウェア SOLID STATE LOGIC Super 9000 SuperAnalogue Channel Strip 森元浩二.（prime sound studio）
◎私の推しWavesプラグイン D.O.I.
◎遠藤幸仁（LSDエンジニアリング）が試すSENNHEISER EW-D
◎Rock oN Monthly Recommend BEYERDYNAMIC DT 270 PRO
◎SHURE ANX4
■NEW PRODUCTS
◎PREVIEW
◎AVID Pro Tools 2025.10
◎SPECTRASONICS Omnisphere 3
◎CRADLE The God Particle
◎IK MULTIMEDIA ARC On・Ear
◎BEYERDYNAMIC DT 270 Pro
◎ALPHATHETA CDJ-3000X
◎ECLER NUO4.0F(Black)
■LIBRARY
◎Lost Audio Altered Soul - Fragmented Data
◎THICK Sounds Ethereal Jungle
■DAW AVENUE
◎steinberg Cubase Pro 14 新井大樹
◎MOTU Digital Performer 野井洋児
◎Image-Line Software FL Studio 大漠波新
◎Ableton Live ノサッジ・シング
◎Avid Pro Tools DJ Mitsu the Beats
◎PreSonus Studio One 足立房文
◎BITWIG Bitwig Studio Nagie
◎UNIVERSAL AUDIO LUNA 井上幹
■REVIEW
◎Engineers' Recommend
◎News
※目次は制作中のものです。企画タイトルや一部内容に変更が生じる可能性がございます。
