世界的アーティスト Julia Gisella 初のオリジナル商品が本日発売開始

オリナス株式会社

オリナス株式会社（所在地：東京都港区赤坂1-5-12、代表取締役：大関 綾、以下「オリナス」）が世界的アーティスト Julia Gisella（ジュリア・ジゼラ）およびCOPICと共同で、ポートレートアートに特化した特別版「6本マーカーセット」シリーズを開発いたしました。本製品は2025年12月10日より、北米・欧州で発売開始、日本でも順次発売予定です。オリナスは、ジュリアの日本国内における独占マネジメント契約を結んでおり、今商品もその一環として開発されました。

Julia Gisella（ジュリア・ジゼラ）について



ジュリアは、写実的なポートレート、錯視アート、ポップカルチャーを融合した独自のスタイルで世界的に支持され、欧米・中東・南米など多様な地域で大規模ブランドとのコラボレーション実績を持つ国際的アーティストです。

オリナスは2025年6月、SNS総フォロワー3,500万人を超える世界的ビジュアルアーティスト Julia Gisella 氏と、日本国内における独占マネジメント契約を締結しました。今施策は、彼女の日本市場におけるブランディング・SNS施策・クリエイターコラボレーションなどを総合的にサポートしており、本コラボレーションセットはその体制のもとで実現した初の公式プロジェクトとなります。

本プロジェクトについて

本セットは、ジュリアがポートレート制作において最も使用頻度が高いとする6色を厳選し、彼女が描く滑らかな色表現をより引き出すために、特別に選定された3枚の塗り絵ができる用紙を同梱したスペシャルエディションです。

COPIC（コピック）について

COPICは、Tooグループが展開する世界的アルコールマーカーブランドで、1987年の誕生以来、プロのイラストレーター、漫画家、建築デザイナー、アーティストに至るまで幅広く支持されています。

- 358色におよぶ豊富なカラーバリエーション- ニブ交換・インク補充が可能なサステナブル設計- 発色・混色の美しさによる高い表現力

世界70以上の国と地域で販売されるCOPICは、国際的にも最も信頼されるアートマーカーのひとつとして知られています。本コラボレーションセットは、COPICの技術とジュリアの表現力を融合したまったく新しい試みの製品となります。

本コラボレーションの影響と今後の展望

本セットは、ジュリア本人が自ら監修した “世界で初めてのアート製品コラボレーション” となる記念的プロジェクトです。発売にあわせ、彼女は全SNSを通じて世界中のファンへ積極的にプロモーションを行っていく予定です。

オリナスとしては、今回の取り組みを ジュリアの日本展開の起点と位置づけ、

今後は以下の領域でのさらなる展開を見込んでいます。

アート用品ブランドとの新規プロダクトコラボ

- アパレル／コスメ／ライフスタイルブランドとの共同企画- 展覧会・来日イベント・ワークショップの開催- 企業キャンペーンとのタイアップ- Creator Ventureの拡大

ジュリアの創造性と国内外のファン層、そしてオリナスのマーケティング力を掛け合わせ、

中長期的に広がる新しいアート・カルチャーの価値創造を目指してまいります。



製品概要

● 商品名：Julia Gisella Special Edition - 6 Colors Marker Set

● 内容物：

・ジュリア厳選のCOPICマーカー 6本セット

・ラインアート用紙 3枚

● 発売日：2025年12月10日

● 販売地域

アメリカ合衆国/カナダ/メキシコ/ベルギー/ブルガリア/チェコ/デンマーク/ドイツ/エストニア/アイルランド/ギリシャ/スペイン/フランス/クロアチア/イタリア/キプロス/ラトビア/リトアニア/ルクセンブルク/ハンガリー/マルタ/オランダ/オーストリア/ポーランド/ポルトガル/ルーマニア/スロベニア/スロバキア/フィンランド/スウェーデン

※日本では順次発売予定。

●購入先

北米：Amazon https://www.amazon.com/dp/B0FXF6XNGZ

欧州：COPIC公式ストア（Copic.de） https://copic.de/en/novelties/copic-sketch-set-julia-gisella-6-pcs

会社概要

会社名：オリナス株式会社

所在地：東京都港区赤坂1-5-12

代表者：代表取締役 大関 綾

設立：2010年1月

事業内容：デジタルマーケティング、SNS戦略、インフルエンサーマネジメント、越境EC支援、クリエイター共創事業 ほか

URL：https://orinas.jp/

本件に関するお問い合わせ

オリナス株式会社：https://orinas.jp/contact/