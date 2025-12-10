100億円企業への道（第2弾）～ 【第2次中小企業成長化補助金】まもなく公募開始～　　政府が本気の今、経営者の本気が必要　経営者自ら「経営力を問う国家試験」に挑戦を！！

株式会社VUILD managementまもなく『第2次中小企業成長化補助金』公募開始

株式会社VUILD management（神奈川県川崎市、代表取締役：秋吉正一）は、、100億円企業実現を本気で支援しています。第1回公募で支援企業が採択率16.3％の狭き門を突破し、上限5億円を獲得した実績を持つ、【経済産業大臣認定の事業分野別経営力向上推進機関（全国9機関）】です。

最大5億円の大型補助金でありながら、採択率はわずか16.3％。

物価高を上回る賃上げと労働生産性向上を同時に実現できる企業を選抜するため、従来の補助金とは桁違いの審査体系が導入され、構想構築・成長戦略・40ページの事業計画書・二次審査での経営者自らのプレゼンテーションンなど、「経営者自身の能力」が徹底的に問われます。

だからこそ、当社ではこの「中小企業成長化補助金」を単なる補助金ではなく、「経営力を問う国家試験」 と位置づけています。

【中小企業成長化補助金】は経営力の飛躍的強化の為に大事な経営手法を真剣に学べる絶好のチャンスです。「超難関の国家試験」に挑戦してみませんか！！ 本気に経営力を高めた経営者のみが勝ち取ることができるものです。

当社では、2026年1月 東京ビッグサイト展示会出展決定。セミナー（『100億円企業への道』―今こそ求められる経営者の本気）も開催。別途オンライン相談会開催中です。

『100億円企業への道（第2弾）』～第2次中小企業成長化補助金動き出す～

2025年11月27日の閣議決定を受け、いよいよ「第2次中小企業成長化補助金」の公募が目前に迫っています。しかし、正式な公募開始日は依然として公表されておらず、多くの経営者が“最新情報を探し続けている” のが実情です。

当社は、第2次公募について「2026年2月中旬開始・3月中旬締切」 となる可能性が高いと独自予測しています。

参考 閣議決定～国会通過～公募開始までの推定スケジュール 注）あくまでも当社の推察です。 当補助金に関連する中小企業生産性革命推進事業【3,400億円】を含む令和7年度補正予算は、2025年11月27 日に閣議決定されたに過ぎず、今後12月8日から国会審議、12月17日頃に成立になりそうです。公募要領公表はその後であり、第1回申請の実績等を基に以下を想定しています。

日本経済活性化の為に100億円企業を如何に増やすかが鍵

当社は日本経済を本気で活性化するには、30億円企業・100億円企業をいかに増やすかが鍵と考えています。

そのための有力手段のひとつが大型設備投資であり、M&Aです。体力のある中堅・中規模企業による戦略的経営資源投入は、業界再編や地域経済の活性化にもつながります。

中小企業336万社の内100億円企業は僅か4500社であり、100億円企業予備軍（売上10億円～100億円未満）は9.1万社（全体の2.7％）ありこの予備軍から100億円企業を増やすことが日本経済の活性化の為に必要なのです。

10億円企業が30億円企業に、30億円企業が50億円企業に成長しない限り大企業と同様な物価高を上回る６％賃上げは実現できなく日本経済は活性化出来ないのです。

中小企業成長化補助金】採択率は極端に低いのか？ ～ 【中小企業成長化補助金】は《経営力を問う国家試験》だからです ～

最大5億円の大型補助金でありがたい補助金であるが、採択率はわずか16.3％。

当社ではこの「中小企業成長化補助金」を単なる補助金ではなく、《経営力を問う国家試験》 と位置づけています。これまでの補助金とはまったく異なる本質を持っています。

物価高を上回る賃上げと労働生産性向上を同時に実現できる企業を選抜するため、従来の補助金とは桁違いの審査体系が導入され、構想構築・成長戦略・40ページの事業計画書・二次審査での経営者面談など、「経営者自身の能力」が徹底的に問われます。だからこそこれは補助金ではなく“経営者の能力試験”なのです。

■ 不採択理由の大半は「経営力」が不足しているため

数字合わせの計画書で根拠が示せていない 社長が二次審査で説明できない 設備投資と生産性向上の因果が語れない VRIO・財務・市場分析が浅い 賃上げ・地域貢献の意義を語れない

■ 審査の流れはまさに国家試験

A) 経営力の総合点（定量審査）が問われる

審査では極めて高い基準が設定されています。

1. 売上成長率 26％以上

2. 付加価値額増加率 27％以上

3. 給与支払総額 CAGR 6％以上

さらに、PWC・デロイト・ヤマダコンサルなど大手ファームが審査を担当。計画の妥当性・実現性・ロジックの精度が徹底チェック されます。

EBITDAに基づく費用対効果（ROI）は特に要求はされてませんがROIが１０％以上ある等の説明も重要です。又過去５年解析及び内部外部環境解析に基づく強みを活かしたVRIO戦略による成長戦略も重要な審査のポイントとなります

100億円ポータブルから引用＋当社支援企業徹工業重要指標

B) 「経営者の本気」が最重要（定性審査）

- VUILDが強調するのはここです。「部下任せ他人任せの申請では絶対に採択されない」のです。- 審査員が見ているのは “数字” ではなく「なぜこの投資なのか？」を語れる社長の覚悟・熱量・戦略性 です。40ページの計画書の内容を本当に理解しているか？- 二次審査では、社長が以下の問いに論理的、説得性ある回答が出来ないならば落選します。- なぜこの投資が必要か？- 過去実績から、なぜ今回の投資で労働生産性年平均成長率を向上できるのか？- 費用対効果としてROIはどう説明するのか？リスクマネジメントは？- 社会的意義があるか？地域経済への貢献は何か- 賃上げについて給与支給総額年平均成長率をどう実現するか

「書類を作れる企業」ではなく「経営能力のある企業」を選んでいる のです。

労働生産性年平均成長（CAGR）は？給与支給総額年平均成長は？平均給与は？事業分野別指針とは？の問いに直ぐに答えることが出来ない経営者に5億円の補助金は出せませんよ。は当然であり、本気で飛躍的に労働生産性を向上できる成長戦略を自ら構築できる【経営力強化】する絶好の機会なのです

当社支援の企業の株式会社徹工業（埼玉県）が【第1回中小企業成長化補助金】に交付決定されました！！

全国で207件 採択率16.3%の狭き門を突破!!

しかも、補助金は上限の5億円獲得です。

突破できた理由は、

「経営者の覚悟 × 実現性のある計画」これが唯一の突破口です。

誰が挑戦すべきか──対象となる経営者像

１. １００億円企業予備軍（売上10～100億円未満）企業で飛躍的成長発展を本気にお考えの経営者

２. ５年後に30億円企業、20年以内に100億円企業へ成長発展の為に大型経営資源投入できる経営者々

３. 社員を物心両面の幸せの為に熱い想いを持ち６％の賃上げコミットメントできる経営者

４. 地域経済の活性化及び中堅企業として地域経済を牽引するとも具体的貢献ができる経営者

上記以外に、「超難関の国家試験」に合格する為に、経営力の飛躍的強化の為に大事な経営手法を真剣に学び本気に習得し挑戦する経営者が条件です

経営者としての熱い想い最も大事です。（熱い想いがなければ又成長戦略等も真剣に学び自らが構築しなければ、部下任せならば対象外です）

上記の本気度とこの熱い想いがあれば製造業以外でも建設業、宿泊業等全ての業界も対象です。

要するに、「100億円企業予備軍の社長」 こそ挑戦すべき制度 なのです。

VUILDが提供する価値──飛躍的経営力強化こそが今の中小中堅企業に必要

「超難関の国家試験」に合格（採択）するためには、以下がすべて必要となります。

単なる申請代行ではなく、オンライン等で「経営力強化」の指導支援し、経営者自らもエクセルで定量審査を突破する根拠設計する等ができる「経営力強化の為の経営塾」なのです。

- 構想構築（未来ビジョンの言語化）- 成長戦略（売上・利益・CF・ROIの整合性）- 市場・競合・VRIO分析の高度化- 定量審査を突破する根拠設計（20回以上シミュレーション）- 中小企業強化法にある原価計算等の7つの「事業分野別指針」を基にした全社一丸労働生産追活動。- 経営者が二次審査で答え切れるまでだけでなく交付決定後も含めた伴奏支援

VUILDはこれを“申請支援ではなく、”経営力強化プロセス”として提供しています。

片山大臣も「税と補助金見直し」を発表する等動きがある中で、当社の今回の「国家試験合格者＝高額補助金採択者」は最も的を射た提言です

今回の記事投稿以外に「本気の賃上げ実現の為のあるべき政府の支援策」等について過去多くのPRtimes記事等を投稿しています。現在国会でも「補助金のありかた」も質疑もあり、片山大臣も「税と補助金見直し」を発表する等動きがある中で、当社の今回の「国家試験合格者＝高額補助金採択者」は最も的を射た提言です。

成功報酬に群がる支援機関、任せきりの経営者等で問題がありますが、省力化補助金等は70％超える採択等で予算消化（3000億円）を強引に進めており大きな問題があります。この為に【第2次中小企業成長化補助金】も令和7年補正予算にずれ込んだのかもしれません。

省力化補助金は、公募要件に給与支払総額年平均成長率を宣言させ4％以上を宣言した企業は採択ですが、要件にもあるように目標未達に場合は補助金返還となります。数千万円～1億円の設備投資だけでは「経営のプロ」からみて持続的4％は無理であり、3年後にはかなりの企業が補助金返還となります。

中小企業強化法にある原価計算等の7つの「事業分野別指針」の存在も知らない全社一丸となった労働生産性追求活動も展開しない経営者も多くいます。形だけの賃上げ宣言をして補助金支給を受けた企業の経営者は3年後にはその代償を受ける事となると思います。

だからこそ、今こそ経営者が本気になって「本気の賃上げの為の労働生産性を向上」の為に「国家試験」を受ける覚悟で経営力強化の自らの勉強をするべきなのです。

【中小企業成長化補助金】は経営力を飛躍的強化できる絶好のチャンス

VUILDは本気の経営者に向き合い申請を通して経営力強化の為のあらゆる経営手法を伝授します。

VUILDは実現性ある成長戦略及びワクワクする明るい未来の為に「経営のプロ」として支援します。

2026年1月 東京ビッグサイト展示会に出展。専門セミナーも開催します。

2026年1月 東京ビッグサイト展示会に出展

展示会では以下の専門セミナーも開催します。

セミナータイトル；『100億円企業への道』―今こそ求められる経営者の本気―

講師 ： 代表取締役 秋吉正一

会場 ： 事業拡大EXPO 東京ビッグサイト 南３・４ホール

開催日時： 1月 14日 (水) - 15:00-15:30 及び 1/16（金）11:00～11:30

事業拡大・経営支援 WEEK 『事業拡大』の課題解決ができる展示会であり、＜ 国内初 ＞の法人の「事業拡大」の課題を解決できる展示会です。企業の「会社経営者・役員」「経営企画部」等の方々が来場。経営コンサルティング、M&A/事業承継、人材・マーケ・DX推進等、各種経営支援ソリューションも出展しており、経営課題解決に向けた相談が行えます。

登録制度ですが無料です。当社からのご招待状もお送りしますのでご連絡ください。

展示会では以下の専門セミナーを開催予定です：

オンラインセミナー及び個別相談会を開催します。

n ZOOMによるオンラインセミナー（90分）を下記日時に開催致します。

１. 12/18 （木） 10時～

２. 12/19 (金) 10時～

３. 12/23 （火） 10時～ 又は 13時～

４. 12/25 （木） 10時～

５. その他

個別相談会も随時開催しております。 連絡ください。

下記の問い合わせフォーム又はメールで直接申し込み下さい。

第2次公募は間もなく開始──今すぐ準備を

申請には最低3か月以上が必要であり、

構想が固まっていない企業は 今すぐ着手しなければ間に合いません。

本気で挑戦したい経営者は、まずご相談ください。

下記の問い合わせフォームから申し込み下さい。

VUILD management - 政府が本気で支援を始めた今、攻めるのはあなた次第 選ばれた経営者だけが掴める、5億円補助と未来。

■ お問い合わせ

VUILD management（経済産業大臣認定：中小企業経営力向上推進機関）

Mail：akiyoshi@vuild-m.com

Tel：090-3201-5559

LP：https://vuild-mg-lp.com/

HP：https://vuild-mg.com/

問い合わせフォーム：https://vuild-mg-lp.com/＃contact/(https://vuild-mg-lp.com/%EF%BC%83contact/)