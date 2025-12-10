【うどん しき #京都うどん】2025年12月3日（水）にNEW OPEN！六本木で人気を博しているうどん職人が手掛けるうどん専門店が京都に2号店として誕生。

株式会社hm holder

2025年12月3日（水）、京都に本格うどん専門店がNEW OPEN！うどん一筋で全国各地の人気店、有名店で修行を積んだうどん職人が、自身の経験を活かして独自の視点を加えつつも改善を重ねて辿り着いた、こだわりの一杯を堪能いただけるお店です。

2025年12月3日（水）、京都河原町駅より徒歩3分の立地にうどん専門店がNEW OPEN！

東京で人気の「#六本木うどん」の2号店としてニューオープン

株式会社hm holder（本社：東京都港区六本木）が運営するうどん専門店「うどんしき #京都うどん」は、2025年12月3日（水）に京都河原町の地で、うどん専門店をオープンいたします。伝統と革新をコンセプトに、京都生まれ東京育ちの職人が各地域の多様な料理の魅力を詰め込んだ珠玉の一杯となっております。営業時間はランチが11時-15時、ディナーが17時-23時までの営業となっており、駅近の好立地のため仕事終わりのお食事や、飲み終わりの締めのおうどんにお気軽に訪問いただけます。

店内は1階、2階の2フロア。お席は4名テーブルとカウンター席のご用意がございます。

店舗名：うどん しき #京都うどん

住所：〒600-8037 京都府京都市下京区丸屋町415-23

オープン予定日：2025年12月3日（水）

営業時間：ランチ：11:00-15:00 / ディナー：17:00-23:00

定休日：不定休

席数：総席数30席（1階と2階の2フロア）

看板商品の「鍋焼きカレーうどん」をまずはぜひお楽しみください

初めてご来店の方はまず当店の看板商品「鍋焼きカレーうどん」をぜひお召し上がりください。「打ちたて、切り立て、茹でたて」の"3たて"に拘った麺と、研究を重ねた出汁の効いたカレーが融合した本格的なカレーうどん。鍋の中でぐつぐつとなるまで熱した熱々のカレーうどんは、これからの寒くなる季節にぴったりです。

寒い冬の時期におすすめの鍋焼きカレーうどん

商品名：鍋焼きカレーうどん

価格：1,800円

スープづくりには一切の妥協を許さず、徹底したこだわりを注いでいます。

鯖節、うるめ節、いわし節、宗田節を独自の比率で組み合わせ、さらに北海道産の利尻昆布を繊細な温度管理で旨味を最大限に引き出した特製のお出汁を仕上げました。麺の持ち味を引き立てながらも、やさしい甘みと奥行きのある味わいが楽しめるこのお出汁は、思わず最後の一滴まで飲み干してしまう方が続出するほど。満足度の高い、自信を込めた一杯です。

鯖節、うるめ節、いわし節、宗田節などを独自にブレンドしたオリジナルのお出汁

「打ちたて・切りたて・茹でたて」に宿る至高の麺づくり

「打ちたて・切りたて・茹でたて」という三つの“たて”を徹底して守り抜くことで、生まれた自家製麺です。最高の鮮度でうどんを味わっていただくため、生地を打つところから切り分け、茹で上げる瞬間まで一切の妥協を許しません。国産小麦を四種組み合わせた独自配合の粉が、本来持つ香りと旨みを最大限に引き出し、やわらかさの中にむっちりとした弾力が共存する力強いコシを実現。三つの“たて”へのこだわりが、噛むほどに風味が広がる自家製麺のおいしさを支えています。

店舗に製麺機を構え、打ち立ての麺でうどんを味わえます

注文後に揚げる、揚げ"たて"で熱々サクサクの天ぷら

揚げたての天ぷらも、当店の大きな魅力のひとつです。ご注文をいただいてから丁寧に揚げるため、熱々でサクサクの食感をそのままお楽しみいただけます。「打ちたて・切りたて・茹でたて」の“三たて”に、この揚げたてが加わることで生まれる“四たて”の天ぷらうどんは、まさに当店自慢の一杯。うどんとの相性を最優先に考え、衣はあえて薄く仕上げてあり、軽やかな口当たりと後引く香ばしさが特徴です。特製のおつゆにも自然に馴染み、互いの旨みを高め合う、完成度の高い天ぷらに仕上げています。

オーダーを受けてから揚げるサクサクなエビ天ぷら

オープン後はお客様により楽しんで頂けるよう定期的にオリジナルの限定うどんなどもご提案して参ります。お近くに寄った際にはぜひ一度足を運んでみてください。

Instagram(https://www.instagram.com/udonshiki_kyotokawaramachi)

HP(https://hm-holder.co.jp)