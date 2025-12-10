【新発売】人気のドッグスロープに“3段タイプ”が仲間入り！小型犬・シニア犬の足腰への負担に配慮した設計、お部屋に馴染むナチュラルデザイン。愛犬の快適な居場所づくりに。期間限定10％OFFクーポン配布中
3段タイプ新発売「ドッグスロープ」
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）は、人気商品「ドッグスロープ」の新モデルとして“3段タイプ”の予約販売を開始いたしました。
従来の4段タイプが多くのユーザー様から支持をいただく中で、「より低いタイプ」「小型犬でも使いやすい設計」といったニーズをふまえ、より扱いやすい新設計を採用しました。
■発売後より多くの注目を集め、楽天ランキングで1位を獲得しました
ドッグスロープ4段タイプ
従来品である4段タイプは、販売直後から多くのご注目をいただき、楽天リアルタイムランキングで1位を獲得しました。
デザインと機能性を兼ね備えた商品として、多くの飼い主様に支持をいただいております。
3段タイプは「ちょうどいい高さ」を叶える、コンパクト設計。
新登場「ドッグスロープ3段タイプ」
従来の4段タイプは安定感のある幅広ステップが好評で、多くの愛犬家に選ばれてきました。しかし一方で、「高さがやや合わない」「もう少しコンパクトサイズだと良い」といった使用シーンも存在していました。
そこで、小型犬や高齢犬でもさらに無理なく昇り降りできるよう、高さ・奥行き・段数を見直した3段タイプを新たにラインアップ。
ステップの幅広デザインはそのままに、より低く、よりコンパクトなフォルムへと再設計することで、より幅広いご家庭・愛犬に合わせやすい設計になりました。
4段タイプとの比較：愛犬に合わせて選べる新モデル
3段タイプ・4段タイプ比較
今回新たに登場した3段タイプは、その使いやすさはそのままに高さ・段差・奥行きを小型犬向けに最適化したコンパクトモデル。
室内レイアウトの自由度を高め、より多くのワンちゃんの暮らしに寄り添える設計となっています。
１. 高さがより低く、小型犬やシニア犬に優しい
4段：しっかり高さを確保したい家庭向け
3段：小型犬でも無理なくソファやベッドへアクセスできる寸法に最適化
２. 幅広ステップはそのまま継承- 足を乗せやすいワイド幅は共通
- 急がずゆっくり登れる快適仕様
３.奥行きがコンパクトでお部屋への設置がしやすい
4段：大きめ家具に合わせたしっかりサイズ
3段：場所を取らずレイアウトしやすい省スペース設計
賃貸・ワンルームにも置きやすい
４. 段数を減らすことで“横移動が少なく済む”導線に- 体力の少ないシニア犬でも短い距離で上り下り可能
- ショートステップが必要な子に最適
５. 適応犬種の拡大
4段：小型犬・中型犬・小型犬
3段：超小型犬、小型シニア犬、足腰に負担をかけたくない犬種向け
■スロープにも、ハウスにもなる2WAY仕様
スロープにもハウスにもなる2WAY仕様
段差をやさしくサポートするスロープとしてはもちろん、下部のスペースは愛犬のくつろぎハウスとしても活用可能。
「上りやすさ」と「落ち着ける居場所」の両方を、1台で叶えられます。
■安定感のある設計でシニア犬も安心
安定感がある為安心して上り下り
本体はしっかりとした構造で、スロープ部は滑りにくい素材を採用。
ステップの揺れを抑え、上り下りしやすい仕様です。
■インテリアに馴染むデザイン
洗練されたデザイン
お部屋に自然に溶け込む落ち着いたデザインで、木製フレームは高級感があります。
家具のような存在感で、インテリア性にも配慮しました。
■洗っていつでも清潔に。心地良さが続くカバー
お手入れ簡単
カバーは取り外して洗濯機で丸洗いが可能。
木部もサッと拭き取れるため、清潔に保ちやすいデザインです。
■ドッグスロープ商品詳細
商品詳細
商品名：ドッグスロープ
【販売価格】
3段 13,320円（税込）
4段 14,220円（税込）
※両タイプ共に10％OFFクーポン配布中（PetFun楽天市場店のみ）
【サイズ】
3段 (約)34.5×84×40cm
4段 (約)44×103×40cm
【重量】
3段 (約)8.5kg
4段 (約)11.8kg
【耐荷重】（3段・4段共通）
(スロープ部分)85kg
(ベンチ部分)100kg
【素材】：(土台) 中質繊維板（MDF）、（表面生地）ポリエステル、（クッション）ポリウレタンフォーム
【販売ページ】：楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0194dgslp/
：Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/t0194dgslp.html
【今後の展開】
ペットとの絆を深める特別な時間
PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。
今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。
楽天市場 https://www.rakuten.co.jp/petfun/
■ 企業情報
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/