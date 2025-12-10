【帯広市に新規オープン】トランクルーム「スペラボ帯広西5条南店」が2026年1月1日にオープン！

新店舗情報

オープニングキャンペーン実施中！

オープニングキャンペーンとして特別割引賃料でご提供しております！個人・法人問わずご利用いただいておりますので、気になった方はお気軽にお問い合わせください。

収納したい荷物を収納するのにどれほどの広さが必要なのかわからない方は、収納アドバイザーの弊社スタッフにぜひご相談ください！

トランクルーム「スペラボ」について

スペラボは東京・大阪を中心に650店舗・21,000室以上の屋内型トランクルーム（レンタル収納スペース）を運営しております。

上がる不動産価格を尻目に、都心部の居住スペースは限られており、住宅のスリム化が進んでいます。それでも趣味の道具、季節のお洋服、年に数回しか使用しない雛人形やクリスマスツリーなど大切な思い出が詰まったものが必要なくなるわけではございません。

そんな都心部ならではの悩みを解決するべく、トランクルーム「スペラボ」は誕生いたしました。

また、長期で借り手のつかない物件をトランクルームにリフォームし利用することで、空き家数80万戸とも言われる社会問題の解決の一手になればとの思いもございます。

特徴１：見学から契約、解約まで完全非接触・非対面

トランクルーム「スペラボ」は、非対面で見学可能(ご予約制)、契約も解約もネットで完結。

withコロナに対応した非接触・非対面ニーズにお応えするため、すぐに利用したいお客様の声を参考に、ネット申し込みとしております。

※スマートロック、ダイヤルキーを採用しているため鍵を受け取る必要もございません

特徴２：お申し込みからご利用まで最短1時間

特に都内の忙しいビジネスマンの皆様は、急な転勤や海外赴任、出張などもあり、すぐに荷物の保管場所が必要なケースもございます。

そのようなニーズに応えるべく、申込から契約までを限りなく簡素化しご契約後クレジットカード決済が完了した時点でのご利用を可能としました。また、利用している鍵もスマートロック、ダイヤルキーと物理的な鍵ではないため、受け取りの手間もかかりません。

特徴３：安心のダブルセキュリティー&監視体制

トランクルームは皆様の大事なお荷物を預かる場所でございます。

個室であることはもちろんのこと、入口と各部屋に鍵を完備。安心のダブルロック体制です。

また、トランクルーム内の通路には監視カメラも設置されております。

※現在盗難などの事例は一例もございません

特徴4：新築で清潔感がある店舗です。

ほとんどの店舗がオープン1年以内でパーテーションなど内装は全て新築。

定期的な清掃をおこなっておりますので、店内は清潔に保たれております。

もちろん空調も完備されており湿度管理などもしっかりとさせていただいております。

UKCorporationはトランクルーム投資を支援しております。

様々なYoutubeチャンネルでも取り上げられております。

楽待（らくまち）ようすけ不動産

ようすけ不動産

自己資金100万円台で始められるトランクルーム投資

アユカワTV

【潜入リポート】話題の投資のひとつ「トランクルーム投資」

【期間限定】書籍プレゼント企画

amazonランキング1位を獲得した

トランクルーム投資書籍を公式LINE登録者様全員にプレゼント！

▼約2時間で読破可能！書籍無料プレゼントLINE登録はこちら▼

いますぐ投資を考えていない方も、まずは当書籍を読んでみてください。

投資の入門書としても優秀な内容となっております。

(株)UKcorporationは現在トランクルーム21,000室超の管理運営を行なっているトランクルーム運営のプロです。

そうした実績に裏付けられたノウハウがこちらの書籍にふんだんに盛り込まれています。

すでに投資を開始されている方も、まだまだこれからという方にもご満足いただける内容となっていますのでぜひご応募ください。

※書籍応募はお一人様一冊限りとさせていただきます。

株式会社UKCorporation

