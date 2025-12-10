TechTrainデザイナー渡邊が、D4V主催短期集中プログラム「First Designers」第9回にてMCを担当

株式会社TechBowl

12月13日（土）にGoogle for Startup（渋谷）で開催される第9回「First Designers」において、TechTrain（株式会社TechBowl）のデザイナー渡邊がMCを務めます。「First Designers」は、スタートアップに関心を持つデザイン人材が集まり、講座・ディスカッションを通じて学び合うD4V主催の短期集中プログラムです。今期はデザイナー向けビジネススキルにフォーカスし、スタートアップ領域を牽引する豪華登壇者が一堂に会します。TechTrainの現場で活躍する渡邊が、参加者と講師陣をつなぐナビゲーターとして当日の議論を支援します。

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、2025年12月13日（土）に開催される第9回「First Designers」において、当社デザイナー渡邊がMCを務めることをお知らせします。

「First Designers」とは

「First Designers」は、D4Vが主催する、創業期のスタートアップでデザイナーが活躍するために必要なスキルやマインドセットを学び、共有するデザイナーコミュニティです。コミュニティ内では短期集中プログラムを通じて、デザイン視点で事業に向き合う力や、スタートアップで求められる実践的なビジネススキルを体系的に学びます。今期も、スタートアップやデザインの第一線で活躍する豪華な講師陣が多数参加し、実務に直結する知見が提供されます。

今回、TechTrainのプロダクトデザインに携わる渡邊がMCとして参画することで、参加者の理解を深めるスムーズな進行と、講師陣との対話を引き出す役割を担います。現場で得た実践知を持つデザイナーが司会を務めることで、プログラム全体の学びの質向上に貢献できればと考えています。

第9回「First Designers」概要：https://d4v.notion.site/9-First-Designers-284a46a02c65806a8f9bf7954255f0a6

今回、創業期スタートアップのリアルな課題に触れながら、多様なデザイナーが交わる場にTechTrainのメンバーが関わることで、学習環境の質が高まり、次世代のデジタル人材育成にも寄与することが期待されます。

こうした外部コミュニティとの協働を通じ、学生・若手・実務者が相互に学び合い、企業が求める“自走できる人材”の輩出をさらに後押ししてまいります。

MCを務める渡邊より

TechTrain デザイナー 渡邊

だこのような素敵な機会をいただき、モデレーターを務められますことを心より嬉しく思います。弊社初のデザイナーとして組織づくりに奔走する中で、私自身も強く関心を寄せているテーマです。登壇者の方々の知見を引き出し、皆様にとって実りある場となるよう全力を尽くします。

D4V

D4V（Design for Ventures）は、東京を拠点にアーリーステージのスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。既存の枠組みにとらわれず、テクノロジーを起点とした社会変革を目指すコンシューマー領域・エンタープライズ領域双方のスタートアップを支援しています。

HP：https://d4v.com/jp

公式X(旧Twitter)アカウント：https://x.com/d4v_vc

⬛︎ TechTrain について

TechTrain

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、ユーザー数12,000名を突破。経験豊富な160名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいたアドバイスしています。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev/)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

TechTrain スクール(https://service.techtrain.dev/school)

有名IT企業で働くテックリードクラス以上のメンターから実務で活躍するためのスキルを学ぶことができるエンジニアスクールです。ITエンジニアを目指す社会人や学生を支え、学びから転職までを一貫してサポートします。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

