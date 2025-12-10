補助金事務に特化した専門人材派遣サービス『ホジョキャリ』を開始

株式会社ライヴス

株式会社ライヴス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清家 貴）は、この度、補助金事務に特化した専門スタッフの派遣事業を開始したことをお知らせいたします。

1. サービス開始の背景と目的

近年、経済産業省をはじめとする各種行政機関による補助金・助成金事業が増加する中、その運営事務局業務は、専門性が高く、かつ短期間・正確な事務処理が求められています。

当社はこれまで8年間にわたり、各種補助金にかかる運営事務局の委託業務を担ってまいりました。

この長年の経験と蓄積されたノウハウを活かし、補助金事務の基礎知識を有し即戦力となる専門スタッフを派遣することで、事務局運営の効率化と品質向上に貢献します。

2. サービスの特徴

１. 実務に準拠した事前研修の実施

派遣前には、経済産業省が定める「補助事業事務処理マニュアル」に準拠した独自の事前研修を実施。補助金事務の基本的な流れ、専門用語、留意事項などの基礎知識を理解したスタッフを派遣します。

２. 即戦力として高い評価

既に入職済派遣先のお客様から「基礎知識を有しているので、業務理解も早く助かっている。

今後の成長にも期待している」との高い評価をいただいています。

３. 着実な派遣体制の構築を計画

お客様のニーズに対応するため、来年4月には30名規模の専門スタッフ派遣体制を着実に構築する計画であり、質の高い安定的な人材供給を目指します。

3. 今後の展望と社会的意義

株式会社ライヴスは、本派遣事業を「専門知識を持つ人材の育成」と「潜在的な労働力の活用」という視点から推進します。

１. セカンドキャリアの創出と有効戦力化: 子育てが一段落した主婦層など、新たなキャリアを築きたいと考える意欲ある人材に対し、補助金事務という専門知識を身につける機会を提供します。これにより、潜在的な労働力を有効な戦力として社会に還元し、一人ひとりのセカンドキャリア形成を支援します。

２. 政策実現への貢献: 質の高い専門人材を安定的に供給することで、補助金事業を円滑に推進したい行政機関の皆様をサポートし、国の政策実現と社会経済の活性化に貢献してまいります。

３. まずは補助金事務に特化した人材派遣から事業を開始し、将来的にはその他の専門性の高い行政事務分野へと領域を拡大していきます。行政事務派遣を通じて、働く人にとっては専門性を活かしたセカンドキャリアの新たな選択肢を提供するとともに、行政機関が直面している多様化・高度化する事務業務の負担軽減と業務効率化に貢献していきたいと考えています。

サービス名：ホジョキャリ

『ホジョキャリ (HojoCarry) に込めた意味』

「補助金」と「キャリア（職歴）」を組み合わせ、専門知識を身につけた人材が、行政機関の業務の「キャリー（運ぶ・支える）」的な存在となることを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

発信元 ：株式会社ライヴス 政策推進サポート事業部

（許可番号 派13-317797）

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-13-1 フジキカイ広尾ビル５階

電話番号：03-5792-4408

担当 ：𥔎松（あべまつ）・福重（ふくしげ）