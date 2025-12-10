カフェトーク、第4回プリマヴェーラ声楽コンコルソに協賛

株式会社スモールブリッジ

世界92カ国からの講師と、140カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（http://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、声楽コンクール「第4回プリマヴェーラ声楽コンコルソ」（主催：一般社団法人カンタームス）に協賛し、カフェトークで受講できるオンラインレッスンの副賞提供並びに賞状授与を行います。

プリマヴェーラ声楽コンコルソとは

声楽専攻部門、ミュージカル部門、声楽愛好者部門の三部門の中に、それぞれ年代別部門が設けられた声楽コンクールで、国際声楽コンクール東京の姉妹コンクールとして2026年に第4回目が開催されます。

主催：一般社団法人カンタームス

公式サイト：https://ivctokyo.com/ccp/

カフェトーク、「オンラインで音楽を学ぶ方にも発表の場を」の想い

オンライン習い事レッスンの「カフェトーク」では、ピアノ、歌、バイオリンや管楽器など、月に約3,000件を超えるオンライン音楽レッスンが受講されています（＊2025年11月1日～30日時点で計測）。



「通える地域で受講できる場所・先生を探す」ことが定石だった音楽の習い事ですが、カフェトークのオンラインレッスンであれば日本全国のみならず、世界で現役で活躍する音楽家の指導を1回～気軽に受講できるなど、ボーダーレスな選択ができることがお子様からシニアまで年代を問わずご利用いただける魅力の一つと考えています。



カフェトークでは、年に一度の音楽発表会主催（2015年～2019年 銀座ヤマハホール他、コロナ禍に中止しましたが2023年・2024年渋谷ホールで再開、2025年は再度銀座ヤマハホールで7月に開催したほか、オンラインコンペティション、オンライン発表会の開催を企画し、オンラインで音楽を学ぶ方にも発表の場を提供してまいりました。



現在は自社イベントだけでなく、他団体主催の音楽コンクールや発表会への協賛も行い、積極的にコラボ・共催可能なイベントを募集、さらなる音楽の発表の場の充実を目指しています。



2021年：セシリア国際コンクール 協賛

2021年：第1回国際声楽コンクール東京 協賛

2022年：セシリア国際コンクール 協賛

2022年：第2回国際声楽コンクール東京 協賛 副賞提供

2022年：R.M.S音楽院 アンサンブルコンサート～響ホール室内合奏団と共に～ 共催（オンライン配信を担当）

2023年：第1回プリマヴェーラ声楽コンコルソ 協賛

2023年：第3回国際声楽コンクール東京 協賛 副賞提供

2024年：第4回国際声楽コンクール東京 協賛 副賞提供

2024年：第2回プリマヴェーラ声楽コンコルソ 協賛

2025年：第5回国際声楽コンクール東京 協賛 副賞提供

2025年：第3回プリマヴェーラ声楽コンコルソ 協賛