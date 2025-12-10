＜金物・建材総選挙 2025＞全国の職人が頼る「加藤金物ECサイト」が人気メーカーTOP5を発表！

加藤金物株式会社

建築金物や工具の卸売、金属工事を手がける加藤金物株式会社（所在地：愛知県豊橋市、代表：加藤 高義）は、自社ECサイトの2025年度販売実績データを基に、“人気メーカーランキングTOP5”を初公開しました。当社は「現場を支える金物店」として、約10万点の品揃えを誇る通販サイトを運営しています。全国の職人が″頼れる″との高い評価をうけ、満足度90％超え（自社アンケート調べ）。プロの「これが欲しい」に応えています。

本リリースでは、建材・金物の各ジャンルにおいて、2025年に最も選ばれたメーカーと代表商品、さらには今年の傾向をご紹介します。

【ランキング概要】

集計期間：2025年1月1日（水）～2025年11月30日（日）

集計方法：加藤金物ECサイトでの販売実績

加藤金物ECサイト：https://www.kato-kanamono.co.jp/

メーカー総選挙2025｜TOP5＆注目商品

1位：ロイヤル（株式会社ロイヤル）

ロイヤル製品は、店舗・商業施設から一般住宅の収納まで幅広く採用されているメーカーです。最大の特徴は、棚の高さを自由かつ簡単に調整できる「棚柱・棚受けシステム」。陳列商品の変更が多い店舗はもちろん、子どもの成長に合わせてレイアウトを変えたい一般家庭でも活用され、“現場での使い勝手の良さ”が圧倒的支持につながり、1位となりました。



■注目商品

可動式収納棚用金具（シューノ19）

部屋の片隅やウォークインクローゼットなど、デッドスペースを棚に変えることができる可動式収納金具です。棚柱は600mm・1200mm・1820mmと幅広く、現場ごとに最適なサイズを選べるため、施工性の高さから職人の方に支持されているシリーズ。棚柱・棚受金具・棚板などパーツも豊富で、子どもの成長に合わせた高さ調整や、靴収納の拡張、趣味スペースの棚追加など、用途に応じて柔軟に組み替えが可能です。

また、壁紙に合わせられるカラー展開も特長で、「収納を増やしたいのに見た目を損ねたくない」という住宅ユーザーからの支持も拡大しています。さらに、さびにくい素材加工が施されており、玄関や洗面所など湿気の多い場所でも安心して使用できるところも人気の理由です。

棚柱と棚板の色味を揃えられるため、空間の統一感を保てる“見せる収納”としてのデザイン性も高評価。シンプルな構造で施工しやすく、職人・住宅ユーザー双方から選ばれています。

［ロイヤル商品一覧はこちら］https://www.kato-kanamono.co.jp/products/list?maker_id%5B%5D=155

2位：サンポール（株式会社サンポール）

サンポールは、車止め・旗ポール・駐車場ゲートなど、「外部空間を豊かにクリエイトする」メーカーとして知られています。特に車止め「サンバリカー」※は、公共施設・商業施設での採用実績が多く、現場ユーザーからの指名買いが圧倒的に多いことが2位に選ばれた大きな理由です。※車両の進入や無断駐車を防ぐための防護柵

■注目商品

公共スペース向け車止め（ピコリーノ 小鳥アーチ）

駅前・公園・商業施設など幅広い現場で採用されている「車止め」の人気モデルです。施工のしやすさと耐久性の高さから職人からの支持が厚く、設置後のぐらつきにくい構造や、長期使用にも耐える堅牢性が評価されています。

歩行者の視認性を確保しながら景観を損ねない点も、現場で選ばれる理由の一つです。

特に、この製品を象徴する“小鳥のモチーフ”は、公園・ミュージアム・観光施設などで高い人気があります。無機質になりがちな公共空間に柔らかさと遊び心を添えるデザインとして評価され、「機能性」と「愛らしさ」を兼ね備えた唯一無二の存在として、現場からの支持を集めています。街の雰囲気づくりや施設のイメージアップにもつながる点が、採用シーンを広げている要因です。

［サンポール商品一覧はこちら］https://www.kato-kanamono.co.jp/products/list?maker_id%5B%5D=54

3位：若井産業（若井産業株式会社）

ねじ・釘・アンカー等のファスニング製品を幅広く展開する開発型メーカーです。建物や工業製品に不可欠な「物と物をしっかりと固定する」ファスニング技術を核に、特殊ねじや特殊釘、DIY用品、建築金物、シーリング材まで、幅広いラインナップを提供。長年蓄積されたノウハウと独自の成型技術を活かし、高品質な製品開発を追求しています。さらに必要なものが一度に揃うワンストップで調達できる利便性も評価されて3位にランクインしました。



■注目商品

ねじ（ステンレス スレンダースレッド）

薄板でも割れにくく、軽い打ち込み感でスムーズに入る万能ビス。特殊なねじ形状により、下穴なしでもスムーズに貫通するため、材料の割れや浮きを抑え、仕上がりの美しさを保てる点が特長です。プロの現場で重宝されるだけでなく、ウッドデッキ施工向けのデッキビス、割れを抑えるフレキタイプ、屋外・水回りに強いステンレスシリーズなど、用途に合わせて細かく選べるラインナップは業界でも屈指の豊富さ。求める用途に最適なビスが必ず見つかる点が、DIYユーザーからも支持を集めています。

［若井産業商品一覧はこちら］https://www.kato-kanamono.co.jp/products/list?maker_id%5B%5D=161

4位：帝金（帝金株式会社）

帝金は、街の安全性と景観を整える製品を手がける老舗メーカーです。特に代表製品である「バリカー」と呼ばれる車止めポールは、耐久性が高く、車が衝突しても壊れにくい構造で知られています。公園や駐車場、歩道など、多くの公共空間で安全対策にも採用され、安心して設置できる製品として現場からの信頼を得て4位に選ばれました。

■注目商品

車止め（ハイパーボラード(R)）

国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）で最高ランクの“VE評価”を獲得した、耐衝撃性の車止め。近年、歩道への乗り上げ事故やアクセル踏み間違いによる暴走事故が増加する中、確かな実証データに裏付けられた「ハイパーボラード(R)」は、「現場に責任を持つ職人が安心して選べる製品」としてプロから支持される大きな理由です。公共施設・商業施設・歩道など安全対策が重視される場所で採用実績が広がっており、安心を提供できる“次世代の車止め“として、職人・事業者双方から選ばれています。

［帝金商品一覧はこちら］https://www.kato-kanamono.co.jp/products/list?maker_id%5B%5D=85

5位：ナスタ（株式会社ナスタ）

ナスタは、郵便ポストや宅配ボックスなど「住宅用設備」の分野で長い歴史を持つメーカーです。生活者の利便性を高める製品を多数展開しており、特に宅配ボックスは高いシェアを誇ります。再配達問題や宅配需要の増加を背景に、2025年の人気メーカーランキングで5位に入りました。

■注目商品

宅配ボックス（Nasta Box LIGHT）

不在時でも荷物を安全に受け取れる宅配ボックスは、戸建て用から集合住宅用までサイズや設置方法が豊富です。デザイン性にも優れ、自宅の玄関やエントランスの景観損なわない外観が魅力。簡単に設置できるタイプもあり、プロから個人ユーザーまで幅広く支持されています。「再配達問題の解消」にも貢献し、時代のニーズに合った製品として支持を広げています。

［ナスタ商品一覧はこちら］https://www.kato-kanamono.co.jp/products/list?maker_id%5B%5D=92

2025年度ランキング総まとめ

2025年の加藤金物ECサイト人気メーカーランキングでは、職人や施工者が現場で求める「使いやすさ」や「効率性」がより重視される傾向が顕著に表れました。1位ロイヤルの棚柱・棚受けシステム、3位若井産業のスレンダースレッドは、施工の自由度や作業性の高さなどが評価され、現場での支持が際立ちました。

一方で、2位サンポールや4位帝金は、公共空間での安全性や操作性を追求した製品が高く評価され、公共施設での採用拡大が順位を後押ししています。また、5位のナスタが提供する宅配ボックスのように、多様な住宅環境に対応できる柔軟性やデザイン性を備える製品は、一般ユーザーからの関心も高まりました。

＿＿代表取締役社長よりコメント＿＿

今年も全国の職人の皆さまから多くのご支持をいただき、心より感謝申し上げます。当社では、「現場で本当に役立つ商品」を届けることを最優先に、品揃えやサービスの向上に取り組んでまいりました。ランキング上位の製品はいずれも、使いやすさや安全性、デザイン性のバランスに優れ、現場の声に応える逸品ばかりです。今後も、職人の皆さまのニーズに寄り添い、安心・便利・信頼のある製品とサービスを提供し続けてまいります。



＜加藤金物株式会社＞

1931年創業、現在94年目を迎える加藤金物株式会社は、建築金物や工具・作業用品の販売から施工まで一貫して対応する「現場を支える金物店」として、地域密着で信頼を築いてきた老舗企業です。長年の実績と現場に寄り添う対応力を強みに、近年はEC事業も展開。約10万点の品揃えを誇る通販サイトでは、注文確認や問い合わせ対応などもすべて自社でおこない、「会話ができるEC」として人の温かみが感じられるサービスを提供しています。

【会社概要】

会社名 ：加藤金物株式会社

所在地 ：愛知県豊橋市問屋町17-1

代表者 ：加藤 高義

設立 ：1964年7月

事業内容 ：建築金物・建材卸売、建築金物・建材通信販売、金属工事

企業 HP ：http://info.kato-kanamono.co.jp/