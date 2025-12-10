【開催報告】小山竜央主催『The Last Marketing Summit』満員御礼で閉幕。

株式会社Trynnox

株式会社Trynnox（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤村奎介）は、2025年11月13日（木）、ヒューリックホール浅草橋にて、マーケティングコンサルタント・小山竜央が主催するリアルイベント『The Last Marketing Summit』が満員御礼で盛況のうちに閉幕したことをお知らせいたします。本イベントは、小山の最新著『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』と、法廷臨床心理学博士・遠藤貴則氏の最新著『ザ・ニューロマーケティング』のW出版を記念して実施され、前夜祭と合わせ約600名が来場。アンケート回答者による満足度は「大変満足（73%）」「満足（27%）」合わせて100%を記録。ただのノウハウ提供にとどまらない時代の構造そのものを解き明かす講義を通じ、W出版記念イベントとして大きな反響が寄せられました。

■ イベントレポート

1. 小山竜央による特別講演

当日は立ち見が出るほどの盛況となり、約3年ぶりとなる小山のリアル講演を見届けるべく、多くの経営者が来場しました。会場では、参加者がメモを取りながら真剣に耳を傾ける姿が目立ち、本公演への期待の高さがうかがえました。

今回の講演で小山が中心テーマとして掲げたのは、「目の前の現象に惑わされず、その背後にある“流れの本質”を読むこと」。SNSのトレンドや広告反応の変化、AIブームなど、表層に現れる動きは“結果”であり“根本ではない”と指摘。

時代の潮流を見誤らないためには、「表層のトレンドだけを追うのではなく、その背後にある“大きな流れ”を掴むことが、次の勝者を決める」と強調しながら、2026年以降に訪れるビジネス・マーケティングの変化を多角的に解説。最新著にもつながる小山独自の“マーケティング戦略論”が凝縮された内容となりました。

講演後には大きな拍手が送られ、多くの参加者にとって、今後の事業・マーケティング戦略を考えるうえで大きな示唆を与える時間となりました。

2. 小山竜央 × 遠藤貴則（タカ博士）W出版記念トークセッション

本イベントのハイライトとなったのが、小山竜央と法廷臨床心理学博士・遠藤貴則氏（タカ博士）によるW出版記念トークセッション。両者の最新著に共通するテーマである「人はなぜ動くのか」を軸に、マーケティング・心理・行動科学・社会潮流といった複数の視点が交差する、密度の高い対話が展開されました。

セッションでは、人の行動を動かす“根本原理”について、両氏がそれぞれの立場から抽象度高くアプローチ。遠藤氏は、人の意思決定がどのような構造で成り立つのかという科学的観点から示唆を提示。小山は、市場の流れや社会全体の空気感といった“マクロの視点”から、行動が大きな潮流の中でどう位置づけられるのかを語りました。両者の異なる専門性が補完し合うことで、参加者は「行動の背景には、多層的な構造が存在している」という本質的な視点を得られる時間となりました。

会場からは、「2人の視点が組み合わさることで理解の解像度が一気に上がった」「本では得られない示唆があった」などの声も多く寄せられ、両氏の対談が持つ“知の相乗効果”が強く印象づけられるセッションとなりました。

■前夜祭と当日の企業ブースも大盛況

小山と共にW出版記念イベントを彩った遠藤氏の様子

イベント前日11月12日（水）に実施した「前夜祭」には136名が参加し、本編への期待感が高まる熱気に包まれました。カジュアルながらも活発な交流が生まれ、登壇者や参加者同士が垣根なく語り合う貴重な機会となりました。また、当日の会場ホワイエでは13社が企業ブースを展開。小山と遠藤氏による当日限定サイン付き書籍も販売されたほか、体験施術、無料診断、抽選会など多様な企画が各ブースで行われ、来場者が途切れなく立ち寄る活況ぶりを見せました。ビジネスの新たなつながりが生まれる場としても機能し、イベント全体の熱量を下支えする重要なコンテンツとして来場者から高い評価を得ました。

■参加者の声

事後アンケートでは、「今のトレンドだけでなく、次の大きな波の乗り方がわかった」「小手先のテクニックではなく、ビジネスの構造そのものを学べた」といった声を中心に、多くの高評価が寄せられました。特に「小山氏と遠藤氏の両視点から立体的に学べたこと」や「2026年以降の変化にどう備えるべきかの指針が得られた」というコメントが目立ち、参加者の理解や気づきにつながる濃密な時間となったことがうかがえます。全体として満足度は「大変満足」73％、「満足」27％と高水準となり、盛況のうちにW出版記念イベントは幕を閉じました。

■書籍紹介

●『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』

著者：小山竜央

出版社：KADOKAWA

発売日：2025年11月12日（水）

ISBN：9784046075840

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001518/

販売：全国書店、Amazon

Amazonはこちら :https://amzn.asia/d/gbjPPpo

●『ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略』

著者：遠藤貴則／監修：小山竜央

出版社：KADOKAWA

発売日：2025年11月12日（水）

ISBN：9784046075000

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000747/

販売先：全国書店、Amazon

■株式会社Trynnox 会社概要

『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』『ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略』

株式会社Trynnox（トライノクス）は、「挑戦なくして革新なし」を企業理念に掲げ、企業イベントやコミュニティの運営委託、およびビジネスコンサルティングを提供し「企業発展と知名度拡大」を支援しています。設立から3年が経過し、現在第4期目。クライアント企業の課題に寄り添い、イベント・コミュニティの企画から実行、その先の企業発展まで一貫してサポートすることで、持続的な成長と事業価値向上に貢献しています。

【会社概要】

・ 会社名：株式会社Trynnox（トライノクス）

・ 所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

・ 代表取締役：藤村 奎介

・ 設立：2022年8月

・ 事業内容：フランチャイズ事業・経営コンサルティング・業務アウトソーシング

・ 公式サイト：https://trynnox.jp/