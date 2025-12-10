[オンラインイベント開催]4名の専門家が明かす「AI経営で勝つ企業の共通法則」無料セミナー開催のお知らせ

株式会社Ａ＆Ｓ4名の専門家が明かす「AI経営で勝つ企業の共通法則」無料セミナー

生成AI活用普及協会(GUGA)シニアパートナー会員の株式会社A&S（本社：東京都、代表取締役：長澤大輔）は、【特別無料セミナー】4名の専門家が明かす「AI経営で勝つ企業の共通法則」を2025年12月15日（月）に開催します。

このイベントは、「AI活用に関心はあるが、何から始めればよいか分からない」という経営者の悩みをテーマに、法人企業の経営者・役員を対象としております。

私たちは、単なるツールの使い方ではなく、経営に活かせるAIを本格的に学べるプラットフォームの提供を目指しています。

開催の背景

このイベントは、日本企業のAI導入の遅れという課題に基づいて企画されました。株式会社A&Sは、経営者向けAI活用スクール「生成AI経営マスターアカデミー(https://www.artandstrategy.co.jp/pro/)」を運営しており、現役教授陣他、AIを生業とする国内外の実業家やAIの専門家と連携し、本当にビジネスで活かせるAI活用法の実践的カリキュラムを提供しています。

本セミナーでは、アカデミーで培った知見と、実際に受講して成果を上げた受講生の生の声もお届けします。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127670/table/5_1_4e2a139154f19911cb925a348c8508b8.jpg?v=202512101027 ]

プログラム・内容

このイベントでは、以下の講演・セッションが行われます。

- なぜ今、AI活用を最優先に学ばなければいけないのか？- 経営者が知るべきAIの本質と可能性- 業務効率化の具体的な実践方法- AIを使った新しい収益モデルの構築法 ・経営判断を支えるAIデータ活用術- 失敗しないAI導入のステップ

登壇者は、長澤大輔（株式会社A&S 代表取締役）、山本紳也教授（筑波大学・一橋大学・APU/MBA教授）、山本輔（株式会社彌榮 代表取締役）、渡邉雅司（半蔵門総合法律事務所 弁護士／生成AI経営マスターアカデミー受講生代表）の4名。渡邉氏がアカデミー受講生を代表して登壇するほか、その他の受講生の体験談もビデオメッセージにてご紹介します。

参加方法

登壇者プロフィール

- 事前登録や参加申込方法：公式ページ（https://www.artandstrategy.co.jp/pro/forspecialists/）よりお申込みください- 参加締切日：2025年12月14日（日）23時59分まで受付株式会社A&S 代表取締役 長澤 大輔株式会社A&S 代表取締役 長澤 大輔

株式会社A&S 代表取締役

（生成AI経営マスターアカデミー主任講師）

Nintendo SwitchやSteam向けのゲーム制作、システム開発、IT教育事業を展開。筑波大学国際MBAを修了し、セガや大手検索エンジン会社でのキャリアを経て独立起業。多くの指導実績を有す。著書『ソロプレナーになる！生成AI起業バイブル』（時事通信出版局）他多数。

山本 紳也 筑波大学・一橋大学・立命館アジア太平洋大学（APU）/MBA 教授・上智大学教授山本 紳也 教授

筑波大学・一橋大学・立命館アジア太平洋大学（APU）/MBA 教授・上智大学教授

グローバルリーダー育成やM&Aの人事支援を含む幅広い分野でのコンサルティング経験を持つ。著書も多数。著書には『新任マネジャーの行動学』（経団連出版）、『21世紀の"戦略型"人事部』（共著、日本労働研究機構）他多数。

山本 輔 株式会社彌榮 代表取締役 総代山本 輔

株式会社彌榮 代表取締役 総代

映像制作を手掛ける映像作家・モーショングラフィックデザイナー。動画・モーショングラフィックススクール「BYND」で講師を務め、後進の育成にも注力。

渡邉 雅司 半蔵門総合法律事務所 弁護士弁護士 渡邉 雅司

半蔵門総合法律事務所 弁護士

半蔵門総合法律事務所 弁護士。企業法務や地域・環境法務など広範な分野を扱う経験を持つ。生成AI経営マスターアカデミーを受講以来、多くのAI関連の講演や法律相談を行っている。

生成AI経営マスターアカデミーと運営会社(株)A&Sのご紹介

生成AI経営マスターアカデミーAIで経営を変える。変革にコミットする実践型アカデミー

「AIは導入したいけど、何から始めたら良いのかが分からない」--このようなお悩みを抱えている企業経営者様は多いと思います。「生成AI経営マスターアカデミー(https://www.artandstrategy.co.jp/pro/)」は、そんな経営者のためのAI活用実践スクールです。MBA教授・弁護士・映像プロ・起業家など異なる専門性を持つ講師陣が、単なるツールの使い方ではなく、経営に活かせる実践的なAI活用法を指導。これまで多くの経営者がAI活用を実現し、業務効率化や新規事業創出といった成果を上げています。運営：株式会社A&S(https://www.artandstrategy.co.jp/)

【運営】 株式会社A&S

生成AIを活用した経営支援と教育を中心に事業を展開するクリエイティブ企業です。Nintendo SwitchやSteam向けのゲーム制作、システム開発、IT教育事業にも取り組み、ビジネスとテクノロジーを結ぶ実践的ソリューションを提供しております。「生成AI経営マスターアカデミー」を通じて、経営者や起業家がAIを事業成長に活かす力を育成しております。生成AI活用普及協会(GUGA)シニアパートナー会員。