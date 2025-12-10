低圧太陽光発電所 ケーブル盗難対策「ソラシールド」が導入実績250件突破しました
株式会社エンブルー（所在地：東京都千代田区神田須田町1-24-5 THECROSS神田5階、代表取締役：三浦洋之）は、このたび、当社が2025年2月に提供を開始した太陽光発電所の盗難防止対策「ソラシールド」の導入件数が、2025年12月8日時点で250件を突破したことをお知らせします。
■なぜ「ソラシールド」が選ばれたのか
保険の更新により、盗難による被害を保険で賄えない状況が増加しています。
その中でソラシールドは、
「コストが低い」
「適合性が高い」
「全国どこでも対応」
という低コストながら経営リスクを大幅に抑制でき、かつ手間も最小限という点が高く評価されています。
■実績250件が裏付ける防御力
ソラシールド施工済み発電所において、いまだに盗難被害は0件です。
発電所オーナーの皆様の「安心できる運用」を強力に支えています。
■「ソラシールド」誕生の背景
弊社は、全国各地に150ヵ所を超える低圧太陽光発電所を運営しております。
これまでケーブル盗難は保険で対応してきましたが、近年では「盗難補償が付けられない」「高額な免責金額の設定」「休業補償期間の短縮」といった課題が顕在化し、保険に頼らない自衛策の必要性を強く感じるようになりました。私たちが重視したのは次の3点です。
- 一律の価格体系で導入できること
- 発電所のタイプを問わず導入できること
- エリアを問わず全国すべての発電所に導入できること
しかし、これら全てを満たす防犯サービスは見つからず、「自分の発電所を守る」という現場の強い想いから、自社開発に踏み切ったのが「ソラシールド」です。
皆様の大切な発電所を守る一助となれば幸いです。
■ 「ソラシールド」について
「ソラシールド」は、低圧太陽光発電所向けのケーブル盗難対策ソリューションです。
全国どこでも一律24.2万円で導入でき、発電所の仕様に関わらず対応可能なため、比較検討の手間や導入準備の時間を大幅に削減できます。
また、実際に複数区画が同時に盗難被害を受けたケースにおいて、ソラシールドを施工していた1区画のみ被害を免れた実績もあり、その有効性に自信をもっておすすめできる製品です。
製品ページ：https://enblue.co.jp/solashield/
■ 会社概要
会社名：株式会社エンブルー
所在地：東京都千代田区神田須田町1-24-5 THECROSS神田5階
設立：2013年7月
代表取締役：三浦 洋之
事業内容：再生可能エネルギー開発事業・電力販売事業・資材卸売事業・営農型太陽光発電・盗難防止対策「ソラシールド」・発電量一元管理「ソラミルメ」
Webサイト：https://enblue.co.jp/
本件に関するお問い合わせや取材のご希望は、下記までご連絡ください。
（連絡先：ソラ事業部 電話：03-6371-8017／メール：bohan@enblue.co.jp）