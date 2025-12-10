Makuakeにて本日公開｜次世代あったかアイテムが続々登場！超々早割100着限定の特別枠もスタート

三橋株式会社■ INFINITY初【INFINITY WARM HANTEN】本日公開

はおるだけで暖かさを確保できる次世代ハンテンが、ついに登場しました。

エアロゲルの断熱技術を採用し、冬の室内外で“すぐに羽織れる防寒着”として幅広いシーンで活躍します。

江戸の知恵“ハンテン”が、宇宙素材で生まれ変わる軽く、薄く、動きやすいのに、まるで布団のような暖かさ。伝統とテクノロジーが出会い、冬の常識を塗り替えるハンテンが自社シリーズ初登場！！

＜エアロゲルハンテンの特長＞

宇宙服素材「エアロゲル」採用

-195℃に耐える断熱技術を応用した独自構造で、寒冷環境下でも暖かさをキープ。

軽量で動きやすい設計

ゴワつきを抑えた軽量素材のため、家事・デスクワーク・外作業まで快適。

“ちょっと寒い”にすぐ対応

リビング、ベランダ、キャンプ、車中泊など、屋内外の幅広いシーンで活躍。



＜超々早割について＞

・100着限定の特別枠：定価：15,980円(税込) → 【38％OFF】9,900円(税込)

＜Makuakeクーポン発行中＞

・クーポンコード：HANTEN_500

※本日12月9日 23:59まで利用可能

▼プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/infinity-aerogel-hanten/

■ 同時公開：2mmで-195℃対応「エアロゲルベスト」

本日12月9日(火) 14:00より、INFINITYシリーズの新作 「エアベスト V1」 も公開いたしました。

高性能保温繊維とエアロゲル、先端保温技術「SPACE HEAT」による“3層構造”を採用し、軽さ・暖かさ・快適性を追求したモデルです。

シリーズ累計販売額3億円を突破した「エアロゲルシリーズ」から、初のエアロゲルベストが登場！NASAも採用する宇宙服素材「エアロゲル」を採用した先端防寒ベスト――それが「エアベスト V1」です。



＜エアロゲルベストの特長＞

わずか2mmの超軽量 × 高断熱

薄さと暖かさを両立した次世代ベスト。行動時のストレスを軽減。

蒸れにくい3層構造

高性能保温繊維 × エアロゲル繊維 × SPACE HEATにより、保温・通気・快適性をバランスよく実現。

シーンを選ばず使える実用性

耐摩耗・抗菌・洗濯可能など日常使いに必要な機能を搭載。

外出、作業、通勤、アウトドアなど幅広く着用可能。

▼プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/aerogel-best-v1/





＜DADA株式会社について＞

私たちは、「テクノロジーで人々の生活をより良くすること」をビジョンに掲げ、無駄のない、

持続可能な社会を目指すスタートアップベンチャー企業です。

完全無料制のフリマアプリ「Ageruフリマ」とEC事業「AGERU厳選」ブランドを展開しています。

今後も、お客様の生活をより豊かにする製品づくりに取り組んでまいります。

会社名：DADA株式会社

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ｖ 3階

代表者：土橋 竜也

URL：https://dada-gensen.com/

(https://dada-gensen.com/)事業内容：モバイルアプリ開発、クラウドファンディング企画、EC、セールスラインセンス



■ 本件に関するお問い合わせ

企業名：DADA株式会社

メール：info@dada-ageru.co.jp