「デジタル現金払い！Jamm」、2.9次元アイドル事務所「PLAY TUNE」に提供開始

自由な決済社会の実現を目指す株式会社Jamm（代表取締役CEO 橋爪捷、以下Jamm）は、A2A決済（※1）ブランド決済サービス「デジタル現金払い！Jamm」を、Paradigm AI株式会社（代表取締役CEO：吉田泰陽）が運営する2.9次元アイドル事務所「PLAY TUNE」に提供開始いたしました。

■背景

PLAY TUNEは、AI技術を活用した「2.9次元アイドル」という独自の世界観をもとに、Z世代を中心にファン層を拡大してきました。一方で、主要決済手段がクレジットカード中心であったため、カードを持たない／使えない、使いたくないZ世代・未成年ユーザーの利用障壁が大きな課題となっていました。また、カード与信の影響による決済エラーやファンクラブ自動解約によるチャーン発生も、ファン接点の維持に影響を与えていました。

こうした背景から、銀行口座直結で誰でも使いやすい、決済成功率の高いA2A決済である「デジタル現金払い！Jamm」を導入いただきました。ユーザー視点でわかりやすい1％割引、シンプルなUI、世界観に馴染むデザイン性を総合的に評価いただき、導入決定に至りました。

また、実装のしやすさも導入の決め手となっています。実装開始から約2～3日でPoCに到達し、「Stripeと同等に扱いやすく、ドキュメントも読みやすい」と評価されるなど、既存の決済フローにスムーズに組み込める点が高く評価されました。

■今後の展望

Jammは今回の導入を皮切りに、PLAY TUNE内での季節イベントや限定企画における活用機会の創出を支援していきます。ファンが参加しやすい場面で利用いただくことで、よりスムーズな決済体験を広げていくことを目指します。

またJamm決済を組み合わせた販売施策など、PLAY TUNEの世界観と親和性の高い取り組みについても順次検討を進めていきます。

今後も、Jammの割引メリットや使いやすいUIを活かし、グッズ流通の拡大やファン体験の向上に寄与できる活用方法をPLAY TUNEとともに模索してまいります。

（※1）A2A決済：「Account to Account」の略称で、銀行口座直接引き落とし型の決済サービス。

■「デジタル現金払い！Jamm」について

「デジタル現金払い！Jamm」は、普段の銀行口座から直接料金が支払える、新たな決済サービスです。

ユーザーはオンラインの支払いページにて以下のように「デジタル現金払い！Jamm」を選択すれば銀行口座からの決済が完了します。

初期登録は3分ほどで完了します。

初期登録はこちらから：https://core.jamm-pay.jp/

【サービス画像】

■加盟店での導入について

加盟店での「デジタル現金払い！Jamm」新規導入を受け付けております。導入を検討される事業者様はこちらのリンクから申し込みください。

https://jamm-pay.jp/MerchantHome?m=MeetForm

なお同時に検討される事業者数が一定数を超えた場合、ウェイトリスト制とさせていただくことをご了承ください。

■株式会社Jammについて

Unleashing everyone with the power of fintech.

Jammはフィンテックを通じ、全ての人を「解き放つ」ムーブメントです。

「デジタル現金払い！Jamm」は １.代金を受け取る事業者の決済手数料が高いこと、２.消費者に対する過剰な貸付けが横行していること という二つの社会課題を解決する決済サービスです。

是非事業者・消費者の方にムーブメントに参加いただき、よりよい社会の実現に向けて、ともに歩んでいければと思います。

【社名】株式会社Jamm

【オフィス所在地】 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル 502

【代表者】代表取締役CEO 橋爪 捷

【設立】2023年3月

【URL】https://jamm-pay.jp/

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】pr@jamm-pay.jp

【採用に関するお問い合わせ先】careers@jamm-pay.jp