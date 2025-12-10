【MIRROR FIT. 】産前産後の“今すぐケアしたい”に応える。バースケアラー協会監修の新コンテンツを正式リリース

ミラーフィット株式会社

ミラーフィット株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：黄 皓）は、次世代スマートミラー「MIRROR FIT. 」において、産前産後期の女性に向けた新たなマタニティプログラムを2025年11月より提供開始いたしました。本コンテンツは、一般社団法人全国産前産後バースケアラー協会の監修のもと、安全性および効果性の観点から設計された専門性の高いシリーズとなります。

■ユーザー層の特性と明確な産前産後ニーズ

【MIRROR FIT. 】の主要ユーザーは30～40代の主婦・ワーキングマザー層であり、子育て中のユーザーが多い点が特徴です。育児や仕事と並行しながら自身の健康管理を行うことが難しいという声は以前より多く寄せられており、特に妊娠期から産後にかけての運動・体調管理に関しては、

「安全に実施できる産前産後向けコンテンツを増やしてほしい」

「産後の回復を助けるような、骨盤矯正や浮腫みケアなどを短時間で行いたい」

といった明確なニーズが存在していました。こうした背景から、産前産後の専門知識を有する指導者・医療従事者が多数所属する一般社団法人全国産前産後バースケアラー協会より共同開発の提案を受け、今回のコンテンツシリーズが実現いたしました。

■「バースケア」とは？

「バースケア」とは、妊娠・出産・産後という大きなライフイベントを、女性が心身ともに健やかに過ごせるようサポートするための包括的なケア概念です。身体的な変化への対応だけでなく、メンタル面や生活環境の変化に寄り添い、正しい運動・休息・セルフケアを組み合わせて支援することを目的としています。

一般社団法人全国産前産後バースケアラー協会は、このバースケアの理念に基づき、産前産後期に必要な運動指導や身体調整の専門家を育成している団体です。医学的知見に基づく安全性の高いプログラムと、女性の身体の特性への深い理解を持った指導法に定評があります。

【MIRROR FIT. 】は、この「必要なときに正しいケアを自宅で行える」というバースケアの考え方と非常に親和性が高いサービスです。

産前産後の女性は、身体の不調や日々の育児・家事により、専門家のもとへ通うことさえ難しくなる時期が多くあります。【MIRROR FIT. 】は鏡一枚分のスペースで本格的なトレーニングができ、短時間でも安心して取り組める設計であることから、バースケアのメソッドを日常生活に自然に取り入れられる点が評価されました。

今回の協働は、バースケアラー協会が持つ専門性と、ミラーフィットが持つ「自宅で継続できる環境」という強みを掛け合わせ、産前産後の女性がより安心して自分の身体と向き合える仕組みづくりを進めるために実現したものです。

■専門家監修だから安心して取り組める

今回導入したマタニティコンテンツは、妊娠期から産後まで安全に取り組めるよう、専門知識を有する講師と共に設計されたプログラムです。

【特徴】

・産前～産後の身体の変化に合わせた安全性の高い動作

・5～15分程度の短時間で実施可能

・骨盤周りの安定、腰痛軽減、むくみ解消などを目的とした構成

・子どもがそばにいてもできる“ながら運動”にも対応

忙しい主婦・ワーママ世代でも「自分の身体をいたわる時間を確保できる」コンテンツになっています。

■インストラクター／監修者プロフィール（澤田 美乃理）

一般社団法人全国産前産後バースケアラー協会 認定講師

バースケアインストラクター

女性専用パーソナルトレーニングスタジオ「womtre」代表

（鷺沼／たまプラーザ）

＜略歴＞

2004年よりスタジオインストラクターとして活動を初め、2008年にパーソナルトレーナーへ転職。リアルレッスンに加えオンラインレッスン、企業向けプログラム、イベント出演など実績を持つ。

2019年には女性専門スタジオを開設し、妊娠期・産後期を含む女性の身体に寄り添ったトレーニング指導を実施している。

Instagram

womtre 鷺沼：https://www.instagram.com/wom_tore

womtre たまプラーザ：https://www.instagram.com/wom_tore.tamaplaza

一般社団法人全国産前産後バースケアラー協会

産後うつ予防のために産前からの産前産後ケアを助産師・理学療法士・インストラクターなどの多職種連携チームで行っており、

日本最大級産後ケアオンラインサロンを運営。

そして、産前からの産前産後サポートができる専門家『バースケアラー』を養成し、全国に産前産後ケアを広める活動をしている。

Home page

https://birthcarer.com

■ミラーフィット株式会社 代表取締役 黄皓 コメント

【MIRROR FIT. 】は、産前産後の時期を過ごす女性の心身の負担を少しでも軽減し、「自宅で、自分のペースで、自分を整えられる時間」を届けたいという思いから、新たにマタニティコンテンツを拡充しました。特に産前産後は、身体の不調や気持ちの揺らぎが重なり、自分のケアが後回しになりやすい時期でもあります。だからこそ、プロの専門知識に基づいた安全性の高いプログラムを、家事や育児の合間でも短時間で実践できる形で提供することにこだわりました。

今回のバースケアラー協会との取り組みは、同じように悩まれている多くの女性ユーザーの声を受けて実現したものです。今後も、ライフステージに寄り添ったコンテンツを継続的に強化し、女性が自分らしく健やかに毎日を過ごせる環境づくりを支援してまいります。

■ミラーフィット株式会社 会社概要

ミラーフィット株式会社は、2020年に設立され、スマートミラー【MIRROR FIT. 】の製造開発並びに、【MIRROR FIT. 】専用のフィットネスのアプリ開発も開発しています。スマートミラーや体組成計などのプロダクト、「HITORI WELLNESS」という女性専用サロンを通じ、人々の生活の中にフィットネスを提供するだけではなく、健康習慣を含めたライフスタイルを提供しています。

社名：ミラーフィット株式会社

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒一丁目 1 番 17 号 LANTIQUE BY IOQ 001号室

代表取締役：黄 皓

公式HP：https://mirrorfit.jp

公式ビジネスInstagram：https://www.instagram.com/mirrorfit_business/