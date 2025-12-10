SAGA IT FAIR「第9回生産性向上のためのITフェア」に出展

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下「ORENDA WORLD」）は2025年12月4日（木）に佐賀市で開催されたSAGA IT FAIR「第9回生産性向上のためのITフェア」に出展し、業務効率化やDX推進に向けた弊社サービス（A.I.KEN）を紹介いたしました。

また、同イベント内にて『生成AI継続導入のコツ～進化速度に負けずAIを取り入れ続けるには～』と題したセミナーを実施し、生成AIを継続的に活用するための取り組みや、企業が押さえるべきポイントについて解説しました。

■出展内容

ORENDA WORLDのブースでは中小企業の業務効率化やDX推進に向けたサービスであるA.I.KENを展示・ご案内しました。

■出展・セミナーを通じて得られた成果

今回のイベント参加を通じ、地域企業の皆さまが抱える課題を直接伺うことができただけでなく、生成AIの実務活用に関する率直な悩みや期待を共有いただく、非常に有意義な機会となりました。

弊社としても、今後のサービス改善および新たな支援プランの検討において、大きな示唆を得ることができました。

■今後の取り組み

ORENDA WORLDは、生成AIとDX支援の両面から、中小企業の皆さまの“継続的な生産性向上”を支援してまいります。

今回の出展およびセミナー開催を通じて得た知見を活かし、地域企業の皆さまに寄り添ったサービス提供をさらに強化していく所存です。

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

株式会社ORENDA WORLDのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429