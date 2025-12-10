熊本発、未来のクリエイター育成連携！

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下「ORENDA WORLD」）が支援する一般社団法人デジタルアート天草（所在地：熊本県天草市）と天草工業高校 情報技術科CG系列は、熊本県高森町の高森高校 マンガ学科と、未来のコンテンツクリエイター育成に向けた連携を開始しました。

その第一弾として、2025年12月2日（火）に高森高校マンガ学科による交換授業を実施。CG系列の生徒たちがマンガ制作の専門的な知識と技術を学びました。次回は12月11日（木）に天草工業高校CG系列による交換授業を実施いたします。

1. 交換授業の概要

この交換授業では、高森高校マンガ学科で指導にあたっている株式会社熊本コアミックスの代表取締役社長である持田 修一氏が講師を務め、エンタメ業界の現状と、マンガ制作の具体的な技術について講演されました。

2. コンテンツ産業の「今」と「未来」

持田社長は、まず日本のコンテンツ産業が置かれている現状について解説しました。

日本のコンテンツ市場規模、世界のコンテンツ市場規模と成長率、日本の漫画国内市場規模といった最新データをもとに、日本のコンテンツ産業が「世界市場の拡大」というチャンスと、「国内少子化による縮小・衰退」というピンチの境界線上にあり、クリエイターの育成と環境整備が産業全体の生命線であると強調。

世界で最も売れているキャラクター情報、コアミックスが行っているマンガ賞の紹介、高森高校マンガ学科での指導方針、熊本（地方）でクリエイターを育成する利点、そしてマンガが持つ力について語られ、若者たちがゼロからイチを創造し、その価値を世界に広げていく可能性を訴えかけました。

3. マンガ表現の核心に迫る技術指導

後半では、CG系列の生徒たちが日頃から学んでいる3DCGとは異なる、マンガ特有の表現技術に焦点を当てた実技指導が行われました。

マンガの魅力を伝える上で最も重要な要素の一つである表情の作り方を「キャラの表情の描き分け」として丁寧に指導し、「日本の漫画と海外コミックの違い」や、読者の視線誘導を意識した「読者の視線移動の効果、制作時の視線誘導」など、実践的な制作ノウハウが披露されました。

普段は3DCGやデジタルアートを学ぶ天草工業高校CG系列の生徒たちは、同じエンタメでありながら異なるジャンルであるマンガの授業に熱心に聞き入る姿が見られました。

4. まとめ：未来のクリエイター育成への決意

持田社長は最後に、日本のコンテンツ産業の未来について、以下のメッセージで締めくくりました。

「若者たちは、ゼロからイチを創造し、その価値を無限大に拡大させながら世界に羽ばたいていく可能性を秘めています。その才能を覚醒させるチャンスや挑戦の環境をつくり、若者たちの活躍を世界に広げていく事が、日本のコンテンツ産業、エンタメ業界にとって最重要事項だと私たちは考えます。」

5. 今後の展望

この交換授業は、熊本県内の異なる専門分野を学ぶ高校生同士が交流し、お互いの知識と技術を吸収し合う、実践的なクリエイター育成の第一歩となりました。



今後もORENDA WORLD、デジタルアート天草、天草工業高校、熊本コアミックス、高森高校は連携を深め、地方から世界へ羽ばたく若きクリエイターの輩出を目指してまいります。

【一般社団法人デジタルアート天草】

住 所：天草市中央新町３番１７号

社 員：株式会社ORENDA WORLD、天草市

役 員：代表理事 澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD 代表取締役）

理 事：馬場昭治（天草市長）

監 事：大田弘典（天草信用金庫 理事本店長）※社外

設 立：2023年7月

業 務：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

