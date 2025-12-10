タピオカミルクティー発祥の台湾カフェ「春水堂」【数量限定】「新春お茶初め福袋2026」12/10(水)予約開始

株式会社オアシスティーラウンジ



台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」を運営する株式会社オアシスティーラウンジ（本社：東京都千代田区、代表取締役：関谷有三）は、毎年好評の福袋を、オンライン販売サイト「BASE」にて数量限定で販売いたします。全国の春水堂でご利用可能なドリンクチケット、ご自宅でお楽しみいただける茶葉ティーバッグセットをご用意しております。

新春お茶初め福袋2026

◆商品概要

『新春お茶初め福袋 2026』（2,700円・税込）

１.ドリンクチケット5枚

２.選べる茶葉ティーバック（東方美人5包・阿里山清香5包・阿里山紅茶5包）

※茶器はセットに含まれておりません

【販売期間】

予約期間：12月10日(水) 10:00～ ※売り切れ次第終了

発送日：1月5日(月)より順次発送

【詳細】

・ドリンクチケット5枚

対象商品：全てのドリンクが対象

対象店舗：全店舗利用可能

有効期限：2026年3月31日(火)

※その他クーポンとの併用可

※セットメニューでのご利用不可

※本券1枚につき、おひとり様1杯

・選べる茶葉ティーバック

東方美人5包・阿里山清香5包・阿里山紅茶5包の中から1種類

【春水堂公式BASE】https://chunshuitang.base.shop/

◆【春水堂SNS】

Instagram: https://www.instagram.com/chunshuitang.jp/

X（Twitter）: https://twitter.com/chunshuitang

LINE : https://miniapp.line.me/2005082952-bJ1LqMZN

◆【春水堂(チュンスイタン)】とは

タピオカブームの火付け役とも言われる春水堂は台湾・台中で1983年に創業した台湾カフェ。時代に合わせた革新的なお茶の飲み方を開発する中、伝統のホットティーをアイススイートティーとして広く定着させたほか、台湾ローカルスイーツの「タピオカミルクティー」発祥の店として人気を博し、台湾全土で60店舗以上を展開する国民的人気カフェ。2013年に東京・代官山へ日本初出店した際には3時間待ちの行列ができる店となり、ヘルシーで素材感たっぷりのアレンジティーやスイーツで“台湾スイーツブーム”を巻き起こしました。革新的アレンジティーと台湾茶食のカフェとして、現在東京、大阪、福岡など全国に展開中。