キンコーズ・川崎駅前店10周年 感謝の特別企画 ～地域企業コラボ！12/15から選べる先着プレゼント～

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、キンコーズ・川崎駅前店が10周年を迎えることを記念し、「川崎駅前店10周年記念イベント～地域への還元と感謝をこめて～」を2025年12月15日（月）より開催します。第一弾では、川崎の人気店「イクミママ」と「松屋総本店」との記念コラボレーションを実施し、オリジナルドーナツ（合計600個）と開運とんとこ飴（合計1,000個）を先着順で配布します。

川崎駅前店10周年記念キャンペーンについて

キンコーズ・川崎駅前店は、2015年の開店以来、地域の皆さまに支えられ、2025年12月15日に10周年を迎えます。この節目に合わせ、地域への感謝を込めた「川崎駅前店10周年記念イベント～地域への還元と感謝をこめて～」を同日より店舗で開催します。川崎市・地域・顧客へ感謝と還元がテーマの10周年イベントとなります。

本イベントでは川崎の街に根ざす店舗として、「地域企業とのコラボレーション」をテーマに企画を展開します。キンコーズ限定デザインのオリジナルアイテムを先着順に配布し、さらに川崎市が提供するウォーキングアプリとの連携企画も実施します。2026年1月からは第二弾のキャンペーンも実施予定しており、詳細は公式WEBサイト、公式Xで順次お知らせ予定です。

１. 12/15開始｜第1弾は地元名店とのコラボレーション

■イクミママ コラボドーナツ（合計600個）

川崎発のドーナツ店「イクミママのどうぶつドーナツ」（株式会社イクミママ）とコラボレーションし、10周年を記念した特別デザインのオリジナルドーナツを配布します。（12月15日より）

■松屋総本店 開運とんとこ飴（合計1,000個）

川崎大師仲見世通りの老舗「松屋総本店」（株式会社松屋総本店）とコラボレーションし、看板商品の「とんとこ飴」を、キンコーズのオリジナルデザインで配布します。（12月20日より）

※20日からは2種類のうちいずれかを選択可能

※いずれも先着順、無くなり次第終了

２. かわさきTEKTEKコラボキャンペーン

12月15日より、川崎市が提供するウォーキングアプリ「かわさきTEKTEK」とのコラボレーションキャンペーンを実施します。川崎駅前店に設置された専用二次元コードを読み込むと、１日１回30ポイントが獲得できます。貯まったポイントは、市立の小・中学校等へ寄付することができ、子どもたちの学校生活を応援する仕組みです。

次の10年へ--川崎とともに、つくる力で街を元気に

キンコーズ・川崎駅前店は、2015年のオープン以来、「地域に密着し、地元の暮らしと想い出に寄り添う場所」を目指してきました。地域団体とのコラボや学生支援など、身近な活動を積み重ね、多くのお客さまにご利用いただいています。社内でも先んじてSDGsに取り組み、その実践を通じて地域とのつながりをいっそう深めてきました。

店内には、リボンプリンターや缶バッジ、オリジナルリボンなど、子どもから学生、ビジネス、趣味まで気軽に“つくる”を楽しめる環境を整えています。これからも、身近で頼れる“まちのキンコーズ”として、皆さまの創作と日常を丁寧に支えてまいります。地域のみなさまと一緒に、楽しくて、ためになって、環境にもやさしい“つくる文化”を育ててまいります。

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業と多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ：東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

