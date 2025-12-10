企業の売上改善・LTVの向上に寄与する顧客満足度調査の活用術を公開｜30年以上にわたり2,400社超の支援をしてきた担当者が事例や活用術を紹介
ダウンロードする(無料) :
https://www.mindshare.co.jp/how-to-use-cs-surveys/
公開の背景と活用への想い
株式会社マインドシェア（本社：東京都港区）は、30年以上にわたり2,400社以上の企業に対し、顧客理解を軸としたマーケティング戦略の立案から実行支援まで幅広くサポートしてまいりました。
顧客満足度調査（CS調査）においては、調査設計から実施・分析・改善施策への落とし込みまで、数多くの企業と共に実践を重ねています。
顧客満足度調査は、多くの企業で導入されている一方、「調査は行ったが活用できなかった」「改善施策に結びつけられなかった」といった課題も少なくありません。
そこで、弊社のノウハウをまとめて公開することで、企業の皆さまが顧客の声を正しく分析し、経営に資する意思決定を行うための一助になればと考えています。
本資料の特徴
本活用術・事例集では、CS調査の結果を単なる満足度の測定にとどめず、営業・サポートの改善から経営戦略への反映に至るまで、幅広く活用するための視点を紹介しています。
調査の“実施”から“経営への活用”へとステージを引き上げることで、顧客との関係強化や事業成長に直結するアクションにつなげることが可能になります。
本活用術・事例集の活用方法
- 営業活動改善における活用方法を知る
- 中期経営計画と満足度調査の連携・連動方法を知る
- 取引の維持・拡大に向けた活用方法を知る
顧客満足度の結果を経営判断につなげるための活用術と事例７選
多数のマーケティング支援実績を活かし、実務担当者が直面する悩みを解消するための活用法を整理しています。
ダウンロードする(無料) :
https://www.mindshare.co.jp/how-to-use-cs-surveys/
コミュニケーションマーケティングのマインドシェアによる顧客満足度調査とは
株式会社マインドシェアが提供する顧客満足度調査では、
- 誰から評価を聴取するか
- どのように設問を設計するか
- どのようなアクションに繋げるか
を重視し、調査目的や活用イメージから逆算して調査の企画設計から実施を行います。
調査の実施だけでなく、調査後の改善アクション設計まで一貫支援することで、“実施して終わり”を防ぎます。
相談する :
https://www.mindshare.co.jp/contact/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社マインドシェア
担当：射場・片山・原川
TEL：03-5232-6877（代表）／03-5232-6880（担当部署）
MAIL：sales-mp@mindshare.co.jp
HP：https://www.mindshare.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.mindshare.co.jp/contact/