【リリーフサイン・カケコム・LDcube｜共催セミナー開催】ハラスメントの現在地 ― 不祥事・炎上を防ぐ“組織の防衛線”

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人）は、ソーシャルリスク対策およびSNSマーケティング支援を手がける株式会社リリーフサイン（本社：東京都港区、代表取締役：中島樹里）、そして弁護士予約サービスを提供する株式会社カケコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森川照太 ）と、共催セミナーを開催します。

ウェビナーに申し込む :https://www.kakekomu.com/media/66144/

◆セミナー開催背景

近年、企業を取り巻くハラスメントリスクは一層複雑化し、深刻さを増しています。パワハラ・セクハラに加え、カスタマーハラスメント（カスハラ）への対応不備や、社内相談の遅れ・運用不全がSNSを通じて瞬時に拡散し、炎上や企業の信用・評判を大きく損なう事態につながるケースも増えています。

こうした問題は、従来のハラスメント対策や内部統制の枠組みだけでは十分に防ぎきれず、「いかに早期に兆候を捉え、未然に対処できる体制を整えるか」 が、組織を守る重要な課題となっています。

そこで今回、ハラスメントの最新動向、心理的安全性を高める教育設計、炎上につながる構造の理解と予防策、カスハラ現場での実践対応、さらには社内相談を機能させて紛争化を防ぐ仕組みづくりまで、企業がいま押さえるべき視点を総合的に提供すべく、本セミナーを企画いたしました。

◆このセミナーのメリット

本セミナーでは、ハラスメントが問題化する前に“どんな兆しが出るのか”、そしてその兆しを見逃さずに炎上や不祥事を防ぐために 現場で何をすべきか を、各分野の専門家が具体例を交えて解説します。

心理的安全性を高める教育のつくり方、カスハラ現場で起きやすい失敗とその対処法、社内相談を機能させるためのポイントなど、日々の実務で「ここが難しい」と感じやすい部分を、実践レベルで理解できます。

“もしうちで起きたら？” に備え、組織を守るためのリアルな対策をまとめて学べる内容です。

◆弁護士予約サービス「カケコム」について

弁護士予約サービス「カケコム」は、生活者が本当に困っている時に弁護士に今すぐネット予約ができて、気軽に、明朗会計で相談できるサービスです。今後は、相談者がより効率よく法律相談ができ、結果的に弁護士にとってもより効率の良い相談受付・案件受任につながるサービスを目指してまいります。



■サービスサイトURL

法律相談予約サイト：https://www.kakekomu.com/

弁護士採用メディア：https://www.kakekomu.com/lawyers_recruit/

弁護士様向けサイト：https://corporate.kakekomu.com/lawyer

法律系情報メディア：https://www.kakekomu.com/media/

◆株式会社リリーフサインについて

リリーフサインは、SNSリスク対策の総合サービスを提供しています。 ソーシャルリスク対応の必要性が高まるなか、リリーフサインでは、SNS上で炎上を発生させない「炎上予防」から、 実際に炎上が発生した場合の風評被害を防ぐ「炎上対策」まで、あらゆる可能性を考慮し、全てのSNS炎上リスクに対応いたします。 有人監視とツール監視による24時間365日のリスクモニタリングで、インターネット上にあふれる記事・投稿の中から、自社の口コミ・評判・風評など、炎上リスク情報をリアルタイムに発見し、早期対応を実現します。

■サイトURL：https://www.reliefsign.co.jp/

◆株式会社LDcubeについて

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

■サイトURL：https://ldcube.jp/

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

