APTO、安全性の高いLLM実装に求められる「LLMガードレール」に関する資料を無料で公開
資料ダウンロードはこちらから :
https://harbest.io/documents/1816/
概要
この資料では、AIリスクについての概要、LLMガードレールの基礎から、モデルアライメントとガードレールの違い、LLMガードレールの仕組みに関する図解や、業界・分野での活用事例など、詳細な情報をわかりやすくまとめています。
特に、LLMの開発、活用において安全性性能向上に関心を持つ企業やエンジニアにとって役立つ情報となっています。
資料の主な内容
・LLMガードレールとは？
・アライメントとガードレールの違い
・AIリスクとガードレール欠如による事故事例
・LLMガードレールの仕組み
・LLMガードレールの主要ツール
・LLMガードレールのユースケース など
3分で読める内容にまとめられており、LLM開発やAI精度・安全性向上に関心を持つすべての方に役立てていただける資料となっています。
こんな人におすすめ
・AIリスクについて対策したいと考えている方。
・LLMガードレールの基本を知りたい方。
・LLMガードレールの仕組みについて詳しく把握したい方。
・VLA、VLM、LLMの精度・安全性向上に関してデータ周りで課題を感じている方。
・生成AIを活用した業務効率化・DX推進に関心を持つ企業。
・VLA、VLM、LLM開発に関心を持つエンジニアや事業開発担当者。
・AI活用製品やサービス開発をしたい方。
・APTOが提供するAI・LLM・VLM・VLA開発支援サービス、アノテーションサービス、データソリューションに興味がある方。 など
この資料は、harBest ウェブサイトの専用フォームより無料でダウンロードいただけます。
※同業他社の方には資料提供をお断りさせていただいております。
株式会社APTOは、今後も企業がAIの可能性を最大限に引き出すためのサポートを提供してまいります。
株式会社APTO
あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。
▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」
https://harbest.io/
▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」
https://harbest.site
▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」
https://expert.harbest.io/
会社名 ：株式会社APTO
所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室
代表者 ：代表取締役 高品 良
URL ：https://apto.co.jp/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]
AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。
ご相談・お問い合わせはこちら :
https://harbest.io/contact/