awoo、AIによる商品説明文自動生成機能「awoo Description Writer」を提供開始

awoo株式会社（本社：東京都渋谷区、Japan Country Manager：遠藤 光一、以下「awoo」）は、AIが商品画像から特徴を読み取り、自然でわかりやすい商品説明文を自動生成する新機能「awoo Description Writer」の提供を開始しました。

本機能は、AIマーケティングソリューション「awoo AI」が提供するプロダクトモジュール群の一つとして新たに追加されるものです。

▼GEO／LLMO時代に向けた商品データ最適化支援を強化

昨今、生成AIやAIエージェントがユーザーの“検索”“理解”“推薦”を担うシーンが急速に広がっています。

検索エンジンだけでなく、AIエージェントがブランドのコンテンツや商品を正しく理解し、文脈に沿って提示できるようにするためには、「商品データそのものをAIが解釈しやすい形に整えること」が不可欠です。

awooはこれまで、AIによる商品ラベリング技術を中心に、ECサイトの回遊率・CVR改善を支援してきました。

現在ではさらに領域を拡張し、GEO（Generative Engine Optimization）／LLMO（Large Language Model Optimization）など、“AI時代のコンテンツ最適化”を企業と共に推進しており、今回の「awoo Description Writer」もその一環として位置づけられています。

▼新機能「awoo Description Writer」について

「awoo Description Writer」は、商品画像から読み取れる素材・シルエット・ディテール・スタイル・使用シーンなどをAIが解析し、自然で伝わりやすい商品説明文を自動生成する機能です。

人手で作成する際に発生しがちな情報の抜け漏れを抑え、商品が本来持つ魅力を正確に言語化します。

さらに、生成されたテキスト情報はawoo AIの「AIハッシュタグ」機能とも連携可能です。

画像解析で抽出された特徴や利用シーンをもとに、説明文と一貫性のあるハッシュタグを同時に生成できます。

説明文×ハッシュタグ×画像情報の三位一体により、ユーザーの商品理解が深まるだけでなく、AI検索やAIエージェントによる商品理解の精度向上にも寄与し、より適切な推薦につながることが期待されています。

■ awoo AIについて

awoo AIは、「AI × 商品ラベリング技術」によって、消費者と商品の出逢いを豊かにし、売上向上へとつなげるマーケティングソリューションです。

商品特徴や利用シーンをAIが理解して言語化・ラベリングする技術をコアに据え、各種の機能を展開しています。

AIハッシュタグ：商品の魅力を直感的に伝えるハッシュタグを自動生成

画像レコメンド：ラベリングを活用した独自の画像レコメンド

商品データ自動生成：商品説明文や利用シーンを画像解析から自動生成

キャンペーンページ：商品データと行動データを組み合わせ、次世代CMSでページ制作を効率化

現在では日本国内で155社以上のECサイトに導入され、回遊率やCVRといった顧客体験（CX）指標の改善に貢献。ECサイトを「商品を探す場所」から「商品と出逢う場所」へと変革し、消費者とブランドの新しい接点を創出しています。

さらに、次のフェーズとして、生成AIや大規模言語モデル（LLM）の時代に対応する新サービスも展開中です。商品データをAIが理解できる形に構造化し、AI検索やゼロクリック時代に最適化された購買体験を実現します。

サービスサイト：https://awoo.ai/ja/





