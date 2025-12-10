【買取マクサス】大阪支店が「催事買取×テック活用」で関西エリアのシェア拡大を加速。若き店長が挑む、アナログとデジタルの融合による新規開拓戦略

株式会社マクサス

家具・家電・ブランド品・ブランド古着・シューズ・お酒・毛皮等のリユース事業を行うマクサス（本社： 東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、関西エリアの拠点である「マクサス大阪支店」において、商業施設を活用した**「催事買取（イベント型買取）」**の展開を強化し、地域密着型の新規顧客開拓を加速させることをお知らせいたします。

本取り組みは、大阪支店長・村上（20代）が主導し、従来の「出張買取」に加え、より地域住民が安心して利用できる対面型の接点を増やすことで、潜在的なリユース需要を掘り起こすものです。

■ 背景と目的：関西市場の特殊性と、シニア層の「買取への壁」

1. 【市場環境】 立ち上げの苦戦と、関西特有の商習慣

昨年、マクサス大阪支店の立ち上げは、物件の清掃から提携業者探しまで、まさにゼロからのスタートでした。特に関西エリアは、お客様の価格に対する目線が非常にシビアであり、関東とは異なるコミュニケーションや信頼構築のスピード感が求められます。 また、リユース業界全体の競争激化によりWeb広告費CPA（顧客獲得単価）は高騰傾向にあり、Webだけに頼らない独自の集客チャネル構築が急務となっていました。

2. 【顧客インサイト】 「出張買取」に対する根強い不安

高単価な商材（着物、貴金属、カメラ等）を多く保有するシニア層において、「不用品を売りたい」というニーズは確実に存在します。 しかし、一方で「知らない業者を自宅に入れるのが怖い」「強引な“押し買い”をされるのではないか」といった、訪問型（出張買取）サービスへの心理的ハードルは依然として高く、これが大きな機会損失となっていました。

3. 【戦略的狙い】 「日常空間」に入り込み、信頼の入り口を作る

そこで大阪支店が着目したのが、地域住民が日常的に利用するスーパーマーケット等での「催事買取」です。 「いつもの買い物ついでに、顔を見ながら相談できる」という安心感は、Webや電話だけのやり取りとは比較になりません。 実際に、催事会場では「チラシを見て気になっていたが、電話する勇気がなかった」というお客様が多く来店されます。まずは催事で小さな信頼関係を築き、そこから大型家具や大量の不用品整理といった「出張買取」のニーズへ繋げる――。このO2O（Offline to Online/Offline）戦略の起点として、催事買取を位置付けています。

■ テクノロジー活用：自社システム「マクサスコア」による効率化

マクサスでは自社開発の基幹システム**「マクサスコア（Maxus Core）」**を活用しています。

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

- 顧客・在庫・収支の一元管理: 案件ごとの経路、利益率、在庫状況をリアルタイムで可視化。- 少数精鋭での運営: 大阪支店のような立ち上げフェーズの拠点でも、煩雑な事務作業をシステムがカバーすることで、店長以下の少人数チームでも大量の買取案件を処理可能です。- シームレスな連携: 催事買取で獲得した顧客情報を即座にデータベース化し、その後の出張買取やリピート提案へと繋げるCRM基盤として機能しています。

「リユース業界は今、Webマーケティングだけで勝てる時代から、リアルな接点での『信頼』が問われる時代へと変化しています。 大阪支店の取り組みは、アナログな『催事買取』という手法を、自社開発システム『マクサスコア』で効率化することで、高コストになりがちな対面営業を黒字化させる新しいモデルケースです。 関西という商いに厳しい土地で、若きリーダーが泥臭く築いた顧客との信頼関係は、当社の何よりの資産です。この『デジタルで効率化し、最後は人で勝つ』スタイルを、全国へ広げていきたいと考えています。」」

