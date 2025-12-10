合言葉は“ホリデースペシャル”！カリフォルニア発プレミアムバーガーショップ「カールスジュニア(R)」より冬の期間限定メニューが登場

株式会社アレフ

株式会社アレフ（本社:北海道札幌市、代表取締役社長:庄司 大）が展開するバーガーレストラン「カールスジュニア(R)」は、2025年11月21日（金）から食欲をそそる3種のメニューと1種のフレーバーシェイク、さらに人気の商品３種をパーティーにピッタリなBOXサイズにし、期間限定で好評発売中です。

バーガーメニューとサイドメニューでは、カールスジュニア(R)の人気商品に、ホリデー気分を味わえる食材をプラスした、年末年始にピッタリなメニュー3種が登場。

トリュフフレーバーを味わえる「トリュフベーコンクリスカットアンガスバーガー」や、アボカドと、２枚のパティを挟んだ「ダブルワカモレチーズバーガーJr.」。また「ズッキーニフライ」は、生のズッキーニに粉をつけて店内で揚げたメニューで、ジューシーな旨味をよりダイレクトにお愉しみいただけます。

また、デザートメニューでは「ジンジャーブレッド ミルクシェイク」を期間限定で販売します。甘くてスパイシーな味わいはハンバーガーと相性が良く、美味しくお召し上がりいただけます。

お一人でもご家族や友人と一緒でも、カールスジュニア(R)でプレミアムかつリッチなひと時をどうぞお愉しみください。

●トリュフベーコンクリスカットアンガスバーガー

トリュフフレーバーソースと直火で焼き上げたオージービーフ100％パティのバーガーメニューです。

トリュフソースとマヨネーズをベースにした特製ソースを使用。カリカリでスモーキーな本場アメリカのベーコンとスライスチーズの相性が抜群です。

●ダブルワカモレチーズバーガーJr.

アボカドとサルサソースを混ぜたワカモレや、ホワイトチェダースライスチーズやトマトとレタスを挟み、50ｇパティを２枚使用したWバーガーメニューです。ソースはメキシカンなピリ辛がアクセントなサンタフェソースを使用し、ホリデー気分を味わえる食べごろサイズな新メニューハンバーガーです。

●ズッキーニフライ

生のズッキーニをカットし、粉づけし、油で揚げ、店内調理した、ズッキーニフライです。外はサクサク、中はジューシーな味わい。手作りにこだわった、ハンバーガーに合う、カールスジュニア(R)らしい一皿です。サワークリームオニオンソースにディップしてお召し上がり下さい。

●ジンジャーブレッド ミルクシェイク

ニュージーランド産の良質な生乳をふんだんに使用した、濃厚感あるリッチなアイスクリームから、ひとつひとつ手作りした本格シェイクです。甘くてスパイシーなジンジャーブレッドクッキーをイメージした、生姜やシナモンの風味をお楽しみ下さい。

●ハッピースターBOX

人気のアラカルト商品がBOXタイプになって新登場！「チキンテンダー10ピース BOX」「クリスカットポテト BOX」「フレンチフライ BOX」は素敵なホリデーにピッタリな皆でシェア出来るBOXです。

■商品概要

※価格は全て税込みです。

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください。

※一部商品の盛り付けが異なる場合がございます。

※本商品は、予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合がございます。

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります。

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合がございます。

※テイクアウト、宅配の可否は店舗によって異なります。詳しくは店舗のHPをご確認ください。

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器でご提供いたします。

※テイクアウト品の店内飲食はご遠慮ください。

※デリバリー品は上記価格と異なります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトをご確認ください。

※デリバリーのご注文受付時間、配達該当エリア、最低注文金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリでご確認ください。

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送手数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリでご確認ください。

＜新メニュー商品画像＞トリュフベーコンクリスカットアンガスバーガーダブルワカモレチーズバーガーJr.ズッキーニフライジンジャーブレッド ミルクシェイクチキンテンダー10ピースBOXクリスカットポテトBOXフレンチフライBOX

■カールスジュニア(R)（Carl’s Jr.(R)）とは？

カールスジュニア(R)は、1941年にカリフォルニア州アナハイムで誕生した、世界約40か国に合計約3,800店舗を展開するハンバーガーショップです。

ジューシーで肉の旨味がしっかりと感じられるよう、パティはすべて直火焼き。アメリカから輸入した専用の機械でじっくりと丁寧に焼き上げることで、良質な肉本来の旨味を最大限に引き出します。

こだわり抜いたバンズやフレッシュな野菜と一緒にサンドすることで、世界中から愛されるバーガーとしてのブランドを守り続けています。

■パティのこだわり

カールスジュニアのパティは、オーストラリア産ビーフを使用しています。

オーストラリアは、世界最大の牛肉輸出国であり、牛肉製品の安全性や品質管理、トレサビリティに関する制度が整備されています。こうした取組みのもとで生産された牛肉を調達することで、品質に配慮した商品を提供しています。

■定番メニューの紹介

カールスジュニア(R)では、ハンバーガーはもちろん、サイドメニューやデザートまでこだわりのメニューを提供しています。今回は定番の4種のメニューをご紹介します。

●フェイマス スター

カールスジュニア(R)の看板バーガーといえばこのメニュー！直火でじっくりと丁寧に焼き上げた100%オージービーフの100gパティとレタス、トマト、オニオン、ピクルス、チェダーチーズを使用しており、アメリカのカールスジュニア(R)で愛されている、トマトベースのオリジナルスペシャルソースとマヨネーズがかかったクラシカルなハンバーガーです。

●オリジナル アンガスバーガー

カールスジュニア(R)のハンバーガーの中でもプレミアムかつ最もレストランクオリティに近い一品。

直火でじっくりと丁寧に焼き上げた100%オーストラリア産のアンガスビーフを使用したパティは、通常量より多い150gの肉厚かつ重量感のあるパティとなっています。

また、バンズも通常バーガーよりもハレの日向けのリッチバンズを使用しており、レストランとファストフードの良さをミックスしたような、カールスジュニア(R)が誇るプレミアムかつ王道なメニューです。

●クリスカット ポテト

昔から世界中のカールスジュニア(R)で愛される定番メニュー。格子状にカットされたポテトは、全体をカラッと揚げやすく、特製のスパイスが絡みやすい形状となっているため、冷めても美味しくお召し上がりいただけます。また、ジャガイモそのものの旨味を口いっぱいに感じていただけるよう、1つのサイズが大きいのがこだわりのポイントです。ジャガイモそのものをカットしているため、全て形が違い、その形ごとの味をお愉しみいただけます。

●ホイップド アイスクリーム シェイク

濃厚なバニラアイスを使用したシェイクとホイップがうれしい甘さのデザートメニュー。

アイスクリームを1つ1つ丁寧にすくってカップに入れ、攪拌かくはんさせることでプレミアムな味わいを作り上げています。そのままでも、ハンバーガーと一緒でも止まらない美味しさです。

■店舗概要

■カールスジュニア 秋葉原中央通り店がリニューアルオープンしました

カールスジュニア秋葉原中央通り店が8月27日リニューアルオープンいたしました。

カールスジュニア最新モデルを導入した内装は、まるでカリフォルニアのビーチサイドで食事をしているかのような空間を体験できるものです。サーフボードやヤシの木のビーチサイドがデザインされ、居住性もアップしています。

※営業時間は変更になる場合がございます。

※詳しくは店舗のHPをご確認ください。