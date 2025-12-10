±é²Î°ìÂ²¡¦ÌÚÂ¼²È¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÌÚÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ß¤À¤ìÎ¹～Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ï¥¥é¥¤¤Ç¤¹～¡Ù¤ò1/24(ÅÚ)21:30¤è¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª
CS¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¡¡Îò»Ë¥É¥é¥Þ¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦ÆüËÜ¤Î¤¦¤¿¡×¤Ï¡¢¡È±é²Î³¦ºÇ¶¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¡ÈÌÚÂ¼²È¡É¤ÎÄ»±©°ìÏº¡¦»³ÀîË¡¦ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡¦ÌÚÂ¼Å°Æó¤¬½Ð±é¤·¡¢²ÈÂ²¿åÆþ¤é¤º¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡ØÌÚÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ß¤À¤ìÎ¹～Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ï¥¥é¥¤¤Ç¤¹～¡Ù¤ò1/24(ÅÚ)21:30¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¾ì½ê¡ÖÃÌ¹çºäPA¡×¤Ë¤Æ
½Ð±é¤Ï¡¢±é²Î³¦¤Î½ÅÄÃ¡¦Ä»±©°ìÏº¡¢»³ÀîË·»Äï¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä»±©¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ê¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦ºî»ì²È¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹ÃË¡¦ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¤È¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î±é²Î³¦¤Î¿·À± ¼¡ÃË¡¦ÌÚÂ¼Å°Æó¤ÎÌÚÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥êー£´¿Í¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂè°ìÀþ¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¡È±é²Î³¦ºÇ¶¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤4¿Í¤¬¡¢10Ëü8160¡Ê¤È¤Ð¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë±ß¤òÍ½»»¤Ë¡¢1Âæ¤Î¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¡ª¡¡ÎµÂ¢¡¦Å°Æó¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ç¡¢ÂæËÜ¤Ê¤·¡¦¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Î¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ø¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ëー¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡© ÀÎµ¤¼Á¤Ê¾¼ÏÂ¤Î¿ÆÉã¡¦Ä»±©¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÌµ»ö¤ËÎ¹¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© Éã¡¦½ÇÉã¹§¹Ô¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÎµÅ°2¿Í¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶ËþºÜ¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ëÄ»±©¡¦»³Àî
²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Îµ®½Å¤Ê¿©»ö¥·ー¥ó
BAD¥ïー¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ÅÙ¤Ë5,000±ßÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¥ëー¥ë
¡Ú¤ß¤À¤ìÎ¹¥ëー¥ë¡Û
(1)Ä»±©¡õ»³Àî¤«¤éBAD¥ïー¥É¤¬½Ð¤ë¤´¤È¤Ë¡¢·³»ñ¶â¤«¤é5,000±ß¤òÄ§¼ý
¡¡¡¡¢§BAD¥ïー¥É
¡¡¡¡¡Ö¼¡¹Ô¤¯¤¾¡×¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡¡¡Ö¥Þ¥º¥¤¡×¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
(2)¥Üー¥Ê¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢·³»ñ¶â10,000±ß¤òÄÉ²Ã»Ùµë
¡¡¡¡¢§¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡
¡¡¡¡¡Ö²ÈÂ²¤Ç²Î¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î±Ç¤¨¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡×¡ÖÄ»±©¤«¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¦¡×
(3)¤³¤Î¥ëー¥ë¤ÏÄ»±©¡õ»³Àî¤Ë¤ÏÈëÌ©
¡ØÌÚÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ß¤À¤ìÎ¹～Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ï¥¥é¥¤¤Ç¤¹～¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¥¹¥¿ー¥È¡¡³Ö½µ(ÅÚ)21:30-22:00¡¡
ºÆÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¥¹¥¿ー¥È¡¡³Ö½µ(¶â)17:30-18:00
½Ð±é¡§Ä»±©°ìÏº¡¢»³ÀîË¡¢ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó
±é²Î²Î¼ê¡¦Ä»±©°ìÏº¡¢»³ÀîË·»Äï¤È¡¢Ä»±©¤ÎÂ©»Ò¡¦ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó·»Äï¡£±é²Î³¦ºÇ¶¯¤ÎDNA¤ò¸Ø¤ëÌÚÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥êー4¿Í¤¬²ÈÂ²¿åÆþ¤é¤º¤ÎÎ¹¤Ë½ÐÈ¯¡ª ·³»ñ¶â¤òÍê¤ê¤Ë¡¢Á´¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶ËþºÜ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡ª °ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡ÊÁ´4ÏÃ¡Ë
À©ºî¡§2026Ç¯
²èÁü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§É½µÉÔÍ×
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸
https://www.ch-ginga.jp/detail/kimurafamily_midaretabi/
T¥·¥ã¥Ä¡õ¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª
¡ØÌÚÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ß¤À¤ìÎ¹～Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ï¥¥é¥¤¤Ç¤¹～¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¤µ¤ó¤¬¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¿§»æ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç£³Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)£±£²:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
±þÊçÄùÀÚÆü¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü)23:59¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¸ø¼°X(https://x.com/ch_ginga)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
