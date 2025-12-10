Meta Heroes代表 松石和俊が神奈川県中小企業家同友会にて登壇

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2025年11月19日（水）にロイヤルホールヨコハマにて開催された「神奈川県中小企業家同友会 全県例会」に当社代表取締役の松石和俊が登壇したことをご報告いたします。

当日は数十名の中小企業経営者・会員の皆様にご参加いただき、「メタバース・AIを活用した社会課題解決～地方創生・教育・防災～」をテーマに講演を行いました。

■講演の背景と概要

テクノロジーの進化が加速する現代において、中小企業がいかにAIやメタバース（XR）を活用し、事業成長と社会貢献を両立させるかは重要な経営課題です。 本講演では、当社が掲げる「Society 5.0 × SDGs × HERO」のテーマに基づき、最新技術を単なるツールとしてではなく、地方創生や防災、教育といった社会課題解決の「手段」として活用する具体的な事例とビジョンを共有しました。

会場には神奈川県内を中心に数十名の経営者が集まり、熱気あふれる中で講演がスタートしました。

松石は、今年5月に開催された大阪・関西万博 EXPOホールでの主催イベント「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」での成功事例（2日間で延べ14,622名動員）を交えながら、エンターテインメントと社会課題解決を融合させる重要性を説きました。

特に、以下のポイントについて重点的にお話しいたしました。

・AI・メタバースによる地方創生 場所の制約を超えた経済圏の創出と、地域資源×最新技術による新たな価値創造について。

・次世代への教育（Hero Eggの事例） AIネイティブ世代を育成するための、無償教育機会の提供や体験型施設の運営について。

・防災への応用 メタバースなどXR技術を用いた災害シミュレーションなど、命を守るためのテクノロジー活用について。

講演後の交流会・懇親会では、多くの経営者様より「AI導入の具体的なイメージが湧いた」「社会課題解決をビジネスに組み込む視点が参考になった」といった反響をいただき、業種の垣根を超えた活発な意見交換が行われました。

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

