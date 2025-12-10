アソビュー！、AOAO SAPPOROと誕生45周年を迎えた「ピングー」のコラボレーション特別企画展を2025年12月10日（水）より販売！
休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst 、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野 智久、以下、当社）は、北海道札幌市にある都市型水族館「AOAO SAPPORO」（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内將生）で開催される特別企画展「PINGU(TM) × AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」のコラボ入館券を2025年12月10日（水）より販売いたします。
企画展概要
2025年12月19日（金）から2026年3月22日（日）の期間、AOAO SAPPOROでは、誕生45周年を迎える世界で愛されるキャラクター「ピングー」とのコラボレーション企画「PINGU(TM) × AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」が開催されます。
雪に包まれる冬の札幌で、クリスマスやバレンタインなど「愛」を感じる季節に合わせて、恋愛や、家族愛、友情愛などさまざまな形の「愛」をテーマに生物たちの生態に迫る体験が提供されます。
AOAO SAPPORO の館内でも、目玉展示である 「キタイワトビペンギン」が求愛から繁殖のシーズンを迎えます。「キタイワトビペンギン」たちの行動にあわせ、世界で一番有名なペンギン「ピングー」とコラボレーションし「ピングー」たちとともに不思議な“生物たちの愛のヒミツ”に迫ります。
内容
本企画展では、「ピングー」の世界観に包まれながら、恋愛や家族愛、友情愛などさまざまな「愛」をテーマに、生物たちの不思議な生態を楽しく学ぶことができます。
「ピングー」と巡るスタンプラリー
「ピングー」とコラボレーションした特別なスタンプラリーを実施します。生き物たちの愛のエピソードを紐解きながら館内を巡る体験プログラムです。
- 参加料金：一般300円（税込）、すいぞくかんクラブ会員100円（税込） ※別途入館料が必要。
- 内容：「ピングー」とコラボレーションしたスタンプラリーが登場します。生物たちの不思議な“愛”のヒミツを紐解きながら館内を巡ることができ、ゴールした方には限定のステッカーをプレゼントします。なお限定ステッカーは昼と夜でデザインが異なります。
特別なフードメニューや体験プログラム
期間中は、特別なフードメニューや体験プログラムも登場予定です。ロマンチックな夜の雰囲気はデートにも最適で、昼夜楽しめるプログラムが用意されています。
オリジナルコラボグッズ・ぬいぐるみくじ「ピングーくじ」
「ピングー」とコラボレーションしたプリントクッキーや、チャームなどのオリジナルグッズが登場します。また、ハズレがない「ピングー」のぬいぐるみが当たるくじも期間限定で登場予定です。
チケット販売情報
販売期間：2025年12月10日（水）～2026年3月22日（日）
PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん入館券
URL：https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046484/(https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046484/)
料金：大人（高校生以上）：2,200円／2,000円・こども（小中学生）：1,100円／1,000円・幼児（3歳以上）：200円
【ペアチケット】PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 入館券
URL：https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046563/(https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046563/)
料金：大人（2名分）：4,400円
開催概要
- 特別企画展名
- - PINGU(TM) × AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん
- 開催期間
- - 2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）
- 開催時間
- - 10:00～22:00（最終入館 21:00）
- 会場
- - AOAO SAPPORO（アオアオサッポロ）
- 所在地
- - 札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階
- アクセス
- - 札幌市営地下鉄「大通」駅徒歩3分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩1分
- 休館日
- - 年中無休（施設メンテナンス等により臨時休館する場合あり）
- 主催
- - AOAO SAPPORO
- 後援
- - ペンギン会議、moyuk SAPPORO
- 企画協力
- - アソビュー株式会社
「ピングー」について
スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーショ ン・アニメーション。1980 年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作 されてから 2025 年で 45 周年を迎えました。1990 年以降、TV シリーズは世界 155 以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰 り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。
- 「ピングー」公式 HP:https://www.pingu.jp/
- 「ピングー」公式 Instagram(@pingu_jp):https://www.instagram.com/pingu_jp/(https://www.instagram.com/pingu_jp/) 「ピングー」公式 X(@pingu_jpn):https://x.com/pingu_jpn
- 「ピングー」公式 TikTok(@pingu_jp):https://www.tiktok.com/@pingu_jp(https://www.tiktok.com/@pingu_jp) 「ピングー」公式 YouTube(@Pingu):https://www.youtube.com/@Pingu(C)2025 JOKER.
アソビュー イベント・催事支援事業について
当社では、これまで蓄積された全国レジャー施設の膨大なデータを活用し、集客や単価向上に効果的なイベント・催事を徹底的に分析しています。その知見を基に、当社が独自に魅力的なコンテンツを調達し、レジャー施設へ提供します。
さらに、アソビュー！会員へのプロモーション支援も行い、施設の新たな魅力創出と集客力アップを強力にサポートします。
本事業に関する問い合わせ先：event.support@asoview.co.jp（担当：彦坂）
アソビュー！について
全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。
WEBサイト：https://www.asoview.com/
アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst
アソビュー株式会社について
「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。
休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。
設立年月：2011年3月14日
資本金：10億円
代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久
本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F
事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など
URL：https://www.asoview.co.jp/