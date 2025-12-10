アソビュー！、AOAO SAPPOROと誕生45周年を迎えた「ピングー」のコラボレーション特別企画展を2025年12月10日（水）より販売！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst 、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野 智久、以下、当社）は、北海道札幌市にある都市型水族館「AOAO SAPPORO」（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内將生）で開催される特別企画展「PINGU(TM) × AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」のコラボ入館券を2025年12月10日（水）より販売いたします。

企画展概要

2025年12月19日（金）から2026年3月22日（日）の期間、AOAO SAPPOROでは、誕生45周年を迎える世界で愛されるキャラクター「ピングー」とのコラボレーション企画「PINGU(TM) × AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」が開催されます。

雪に包まれる冬の札幌で、クリスマスやバレンタインなど「愛」を感じる季節に合わせて、恋愛や、家族愛、友情愛などさまざまな形の「愛」をテーマに生物たちの生態に迫る体験が提供されます。

AOAO SAPPORO の館内でも、目玉展示である 「キタイワトビペンギン」が求愛から繁殖のシーズンを迎えます。「キタイワトビペンギン」たちの行動にあわせ、世界で一番有名なペンギン「ピングー」とコラボレーションし「ピングー」たちとともに不思議な“生物たちの愛のヒミツ”に迫ります。

内容

本企画展では、「ピングー」の世界観に包まれながら、恋愛や家族愛、友情愛などさまざまな「愛」をテーマに、生物たちの不思議な生態を楽しく学ぶことができます。

「ピングー」と巡るスタンプラリー

「ピングー」とコラボレーションした特別なスタンプラリーを実施します。生き物たちの愛のエピソードを紐解きながら館内を巡る体験プログラムです。

- 参加料金：一般300円（税込）、すいぞくかんクラブ会員100円（税込） ※別途入館料が必要。- 内容：「ピングー」とコラボレーションしたスタンプラリーが登場します。生物たちの不思議な“愛”のヒミツを紐解きながら館内を巡ることができ、ゴールした方には限定のステッカーをプレゼントします。なお限定ステッカーは昼と夜でデザインが異なります。特別なフードメニューや体験プログラム

期間中は、特別なフードメニューや体験プログラムも登場予定です。ロマンチックな夜の雰囲気はデートにも最適で、昼夜楽しめるプログラムが用意されています。

オリジナルコラボグッズ・ぬいぐるみくじ「ピングーくじ」

「ピングー」とコラボレーションしたプリントクッキーや、チャームなどのオリジナルグッズが登場します。また、ハズレがない「ピングー」のぬいぐるみが当たるくじも期間限定で登場予定です。

チケット販売情報

販売期間：2025年12月10日（水）～2026年3月22日（日）

PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん入館券

URL：https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046484/(https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046484/)

料金：大人（高校生以上）：2,200円／2,000円・こども（小中学生）：1,100円／1,000円・幼児（3歳以上）：200円

【ペアチケット】PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 入館券

URL：https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046563/(https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000046563/)

料金：大人（2名分）：4,400円

開催概要

「ピングー」について

- 特別企画展名- - PINGU(TM) × AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん- 開催期間- - 2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）- 開催時間- - 10:00～22:00（最終入館 21:00）- 会場- - AOAO SAPPORO（アオアオサッポロ）- 所在地- - 札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階- アクセス- - 札幌市営地下鉄「大通」駅徒歩3分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩1分- 休館日- - 年中無休（施設メンテナンス等により臨時休館する場合あり）- 主催- - AOAO SAPPORO- 後援- - ペンギン会議、moyuk SAPPORO- 企画協力- - アソビュー株式会社

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーショ ン・アニメーション。1980 年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作 されてから 2025 年で 45 周年を迎えました。1990 年以降、TV シリーズは世界 155 以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰 り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

アソビュー イベント・催事支援事業について

- 「ピングー」公式 HP:https://www.pingu.jp/- 「ピングー」公式 Instagram(@pingu_jp):https://www.instagram.com/pingu_jp/(https://www.instagram.com/pingu_jp/) 「ピングー」公式 X(@pingu_jpn):https://x.com/pingu_jpn- 「ピングー」公式 TikTok(@pingu_jp):https://www.tiktok.com/@pingu_jp(https://www.tiktok.com/@pingu_jp) 「ピングー」公式 YouTube(@Pingu):https://www.youtube.com/@Pingu(C)2025 JOKER.

当社では、これまで蓄積された全国レジャー施設の膨大なデータを活用し、集客や単価向上に効果的なイベント・催事を徹底的に分析しています。その知見を基に、当社が独自に魅力的なコンテンツを調達し、レジャー施設へ提供します。

さらに、アソビュー！会員へのプロモーション支援も行い、施設の新たな魅力創出と集客力アップを強力にサポートします。

本事業に関する問い合わせ先：event.support@asoview.co.jp（担当：彦坂）

アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/