『ニューズウィーク日本版』が、LINE NEWS AWARDS 2025「LINEメディア賞」受賞

LINEヤフーが提供するニュースサービス「LINE NEWS」において、2025年のニュースを彩った記事やメディアを表彰する「LINE NEWS AWARDS 2025」が12月9日に発表され、LINEユーザーに支持されたメディアを表彰する「LINEメディア賞」の「ビジネス・テック部門」を『ニューズウィーク日本版』が受賞した。

このたび受賞した「LINEメディア賞」は、LINE公式アカウントを通じて厳選したニュースを配信する「LINEアカウントメディア」に参画する530以上（＊1）のメディアを13ジャンルに分け、ユーザーの満足度をLINE NEWSが独自の指標（＊2）で「エンゲージメントランク」（＊3）としてランキング化し、1年を通して特に高い支持を得たメディアに贈られる賞。

『ニューズウィーク日本版』のLINEアカウントメディアは89万人以上の友だち（フォロワー）を持ち、週3回、ダイジェストを配信している。「LINEメディア賞」の受賞は初となる。

■ニューズウィーク日本版受賞記事

https://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2025/12/580977.php

＊1：2025年11月時点、AM Selectおよび自社媒体含む

＊2：ユーザーアクティビティ（回遊率やクリック率などの能動的アクション）をLINE独自に指標化し、ユーザー満足度として算出

＊3：ジャンルごとのユーザー満足度のランキング

■「LINE NEWS AWARDS 2025」特設サイトはこちら

https://news.line.me/lp/awards/2025/

【お知らせ】

LINEポイントプレゼントキャンペーン開催中！

「LINE NEWS AWARDS 2025」受賞メディアの中から3アカウント以上を友だち追加し、キャンペーン終了までフォローを継続すると、LINEポイント5ポイントがもらえるプレゼントキャンペーンが実施中です。『ニューズウィーク日本版』をまだ友だち追加していない人は、この機会にぜひお願いします。期間は12月22日（月）10:59まで！

詳細はこちらから（スマートフォンのみ）

https://liff.line.me/1391620050-3rOkaMqp/z/campaign/251209/