メトロポリターナ12月号は「自分へご褒美」特集 ～お疲れさま、2025年のわたし！～　東京メトロ53駅で12月10日配布スタート

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社は、首都圏で働く女性をターゲットにした、新しいライフスタイルを提案するフリーマガジン「メトロポリターナ」12月号を、東京メトロ駅構内の専用ラックで12月10日（水）から19日（金）まで配布します。メトロポリターナは10月号より、11年ぶりに全面リニューアル。自宅やオフィスから離れて、ホッとひと息つける第三の居場所「ココロのサードプレイス」を新コンセプトにリスタートしました。

特集「お疲れさま、2025年のわたし！」

今月号の巻頭は、1年間がんばった自分を癒すご褒美特集です！ 年の終わりに自分をいたわるための情報を、ぎゅっと凝縮してお届けします。

〇心地よく部屋を整える

香り高い花々を家に飾る、作家のこだわりの器を新調するなど、新年にむけても、気分を高めるアイテムやお店を紹介。

〇薬膳で身体をいたわる

1年間フル稼働した自分の身体へ、薬膳料理で内側からケア。

〇ご褒美体験でねぎらう

自分への感謝を込めて、ちょっと特別な体験を！ 酵素浴やヘッドスパで“究極のリラクゼーション”を体験。

〇セルフケアで癒す

最後は、お家でじっくり自分と向き合う時間。話題のセルフケアグッズや、トリートメントアイテムをご紹介します。

都心の老舗ホテルや人気の商業施設の最新クリスマス情報、日本の伝統工芸の魅力を発見できる新春イベント情報も詳しくお届け！ ワクワクする計画を立ててみては？人気の街歩き連載は、情緒あふれる「新富町」を散策します。12月号も、あなたが「ホッとひと息」つけるような心温まる内容でお届けします。

メトロポリターナは、東京メトロ53駅（浅草、上野、三越前、日本橋、京橋、銀座、新橋、虎ノ門、溜池山王、赤坂見附、青山一丁目、外苑前、表参道、渋谷、池袋、大手町、後楽園、御茶ノ水、東京、霞ケ関、四ツ谷、新宿三丁目、新宿、秋葉原、八丁堀、茅場町、東銀座、日比谷、神谷町、六本木、広尾、恵比寿、高田馬場、早稲田、神楽坂、飯田橋、九段下、竹橋、新御茶ノ水、赤坂、乃木坂、明治神宮前〈原宿〉、代々木公園、東池袋、市ケ谷、麹町、有楽町、半蔵門、神保町、白金高輪、麻布十番、六本木一丁目、四谷三丁目）に専用ラックを設置して無料配布しています。

※駅係員へのお問合せはご遠慮ください

【公式サイト】 https://metropolitana.tokyo/ja

【Instagram】@metropolitana_Tokyo

【X】@metropolitana_t

【メトロポリターナ】

2003年に創刊した、産経新聞社が発行するフリーマガジン。毎月10日に東京メトロの主要駅で配布しており、創刊当時から、働く女性を中心にメトロの駅から発信する様々なライフスタイルを提案しています。

発行／産経新聞社

編集・制作／メトロポリターナプロジェクト