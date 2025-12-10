株式会社そごう・西武

年始のイベントで参加してみたいものについて、そごう・西武が実施したアンケートでは「運試し企画（福引・おみくじなど）」が最も支持が高く５２．３％、次いで「おもてなし企画（御福銭の配布・年賀菓子のプレゼントなど）」が４１．６％でした。

続いて「催し会場（キャラクターグッズ販売会・展示イベント等）」が２３．３％、「観覧イベント（獅子舞演舞・和太鼓など）」が２２．７％、「体験コーナー（絵馬や書初めの体験・餅つきなど）」が９．８％という結果となりました。

西武東戸塚Ｓ.Ｃ.では、クリスマスから新春の期間にかけて、お子さまから大人まで楽しめる体験イベントや観覧イベントなどを多数開催いたします。

１２月中旬ごろからは、お子さまを対象としたホリデーオーナメント作りやスノードーム作り体験を始め、サンタクロースと一緒に写真撮影ができるイベントなど、ご家族でお楽しみいただけるクリスマス企画を実施いたします。新春には獅子舞と太鼓による演舞や縁起の良い花文字のプレゼント企画など、華やかな迎春企画をご用意しております。

西武東戸塚Ｓ.Ｃ. クリスマス・年始イベント情報

【西武東戸塚Ｓ.Ｃ. クリスマス・年始イベント情報 概要】

■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/christmas-event

※イベントの中止や延期、一部内容が変更となる場合がございます。

【クリスマスイベント情報（一例）】

オリジナルホリデーオーナメントを作ろう

切って貼ったり、簡単ステップでオリジナルオーナメントを作るワークショップです。

■１２月１３日（土）・１４日（日）・２０日（土）・２１日（日）

（１）午後１時から／（２）午後２時から／（３）午後３時から

■モール館４階＝ＧＡＰ

■参加条件：ブラナンクラブにご入会の３歳以上のお子さま（当日、保護者の同伴が可能な方）

※各回定員８名さま

サンタさんと一緒に写真を撮ろう！

西武東戸塚Ｓ.Ｃ.にサンタクロースがやって来るグリーティングイベントです。

クリスマスの思い出に、サンタさんと一緒に写真撮影ができます。

■１２月１４日（日）

（１）正午～午後０時３０分／（２）午後４時～４時３０分

■７階＝ファーストブリッジ

※各回先着３０組さま（合計６０組さま）

クリスマスキャロルの夕べ

地域の３教会合同聖歌隊によるキャロルを開催します。

クリスマス関連の歌を披露いたします。

■１２月２０日（土）午後５時～５時３０分

■１階＝正面口前

※雨天中止

【新春イベント情報（一例）】

※新春は２０２６年１月２日（金）午前１０時開店

お正月に飾るいけばな体験教室

迎春のいけばなをご自身で生けていただくことのできるイベントです。

■１２月２９日（月）

午前の部：１０時３０分～正午／午後の部：午後１時～２時３０分

■モール館６階＝オーロラスタジオ

■参加費：３，５００円（花材費含む、現金のみ）

※各部１０名さま（先着順）

※年齢制限なし、持ち物不要

※お問い合わせ：いけばな白鳳会

（メールアドレス：ikebanahakuhoukai@gmail.com）

縁起文字「花文字」プレゼント

花文字は中国由来の縁起の良い文字です。

華やかで運気を高める花文字を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■２０２６年１月２日（金）

（１）午前１１時～正午／（２）午後１時～４時

■７階＝ファーストブリッジ

■参加条件：

（１）西武東戸塚Ｓ.Ｃ.ＬＩＮＥ公式アカウントの友だち追加

（２）当日お買いあげレシート税込３，０００円以上（合算可）

※先着１００名さま

獅子舞・太鼓演舞

新春を祝う獅子舞や太鼓の演舞で新年を盛りあげます。

■２０２６年１月３日（土）

（１）午前１０時３０分から／（２）午後１時から

■１階＝正面口前

