小学生に超人気の作家・やまもとふみ氏最新作が青い鳥文庫に登場！！　『なのはと宝石の庭』12月10日発売！

株式会社講談社『なのはと宝石の庭』書影

株式会社講談社の青い鳥文庫から、やまもとふみ氏の最新作『なのはと宝石の庭』を12月10日に発売いたします。

『理花のおかしな実験室』『初恋タイムリミット』『ノンストップ宣言！』などの各シリーズが小学生を中心に大人気、ヒット作多数のやまもとふみ氏。待望の新作が青い鳥文庫に登場します！

本好きな中1女子・なのはが、不思議な男の子・蒼井くんと出会い、おばあちゃんの遺言を受け取ることに。庭のナゾも蒼井くんのヒミツも解き明かしたいなのはの、ドキドキのきゅんストーリーがはじまります！

・あらすじ

わたし、羽村菜乃葉（はむら なのは）。本好きな中１女子だけど、ワケあって学校には行けていない。

ある日、うちのあれはてた庭で、妖精みたいなふしぎな男の子・蒼井真冬（あおい まふゆ）くんと出会い、おばあちゃんの「庭に残した宝物を見つけてください」という遺言を受け取ったんだ。

庭に眠る宝物？ それに、「おれは命を吸い取るから」という蒼井くんのヒミツって？

こうなったら、庭の謎も、蒼井くんのヒミツも、わたしが解き明かしてみせるっ！

口のわるい過保護男子・真冬×夢見る本好き女子・菜乃葉のきゅんが芽吹くナゾメキときめきストーリー！

登場人物

・無料試し読み公開中！

現在、第4章まで試し読み公開中！

プロローグ



・著者 やまもとふみさん コメント

おばあちゃんの庭で出会ったのは、妖精のような男の子・蒼井くん。

季節ごとの果実に彩られた庭の中でふたりで過ごすうちに、止まっていたなのはの時間が少しずつ動き出します。

植物が芽を出すように、心もきっと立ち上がれる。失敗しても、そこで終わりじゃない。

読んだあと、もう一度前を向ける物語になれたらうれしいです。

・書誌情報

『なのはと宝石の庭』

作：やまもと ふみ

絵：花芽宮 るる

発売日：2025/12/10

定価：本体800円(税別)

判型：新書判

ページ数：192ページ

小学・中級から・すべての漢字にふりがなつき



