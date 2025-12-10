小学生に超人気の作家・やまもとふみ氏最新作が青い鳥文庫に登場！！　『なのはと宝石の庭』12月10日発売！

写真拡大 (全6枚)

株式会社講談社



『なのはと宝石の庭』書影

株式会社講談社の青い鳥文庫から、やまもとふみ氏の最新作『なのはと宝石の庭』を12月10日に発売いたします。


『理花のおかしな実験室』『初恋タイムリミット』『ノンストップ宣言！』などの各シリーズが小学生を中心に大人気、ヒット作多数のやまもとふみ氏。待望の新作が青い鳥文庫に登場します！


本好きな中1女子・なのはが、不思議な男の子・蒼井くんと出会い、おばあちゃんの遺言を受け取ることに。庭のナゾも蒼井くんのヒミツも解き明かしたいなのはの、ドキドキのきゅんストーリーがはじまります！



・あらすじ

わたし、羽村菜乃葉（はむら　なのは）。本好きな中１女子だけど、ワケあって学校には行けていない。


ある日、うちのあれはてた庭で、妖精みたいなふしぎな男の子・蒼井真冬（あおい　まふゆ）くんと出会い、おばあちゃんの「庭に残した宝物を見つけてください」という遺言を受け取ったんだ。



庭に眠る宝物？　それに、「おれは命を吸い取るから」という蒼井くんのヒミツって？


こうなったら、庭の謎も、蒼井くんのヒミツも、わたしが解き明かしてみせるっ！


口のわるい過保護男子・真冬×夢見る本好き女子・菜乃葉のきゅんが芽吹くナゾメキときめきストーリー！



登場人物


・無料試し読み公開中！


現在、第4章まで試し読み公開中！


くわしくはこちらから↓


https://cocreco.kodansha.co.jp/aoitori/special/nanoha




目次



プロローグ





・著者　やまもとふみさん　コメント

おばあちゃんの庭で出会ったのは、妖精のような男の子・蒼井くん。


季節ごとの果実に彩られた庭の中でふたりで過ごすうちに、止まっていたなのはの時間が少しずつ動き出します。


植物が芽を出すように、心もきっと立ち上がれる。失敗しても、そこで終わりじゃない。


読んだあと、もう一度前を向ける物語になれたらうれしいです。




・書誌情報


『なのはと宝石の庭』


作：やまもと　ふみ


絵：花芽宮　るる


発売日：2025/12/10


定価：本体800円(税別)


判型：新書判


ページ数：192ページ


小学・中級から・すべての漢字にふりがなつき



・特集ページURL


https://cocreco.kodansha.co.jp/aoitori/special/nanoha



■青い鳥文庫の情報は↓


青い鳥文庫公式ホームページ　　https://cocreco.kodansha.co.jp/aoitori


X　https://x.com/aoitori_bunko


Instagram　https://www.instagram.com/aoitoribunko.official/


Tiktok　 https://www.tiktok.com/@aoitori_bunko_kodansha


YouTube　https://www.youtube.com/channel/UCnWbSBiDaRFrXPyayAIP2vw