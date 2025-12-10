360°現場体験共有システム「GENBA-Explorer」が国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS」へ登録

株式会社イクシス

株式会社イクシス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：CEO狩野高志、CTO山崎文敬）は、2025年12月3日付で、当社の360°現場体験共有システム「GENBA-Explorer」（以下、「本サービス」という）が国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS（New Technology Information System）」に登録されたことをお知らせします。工事における技術提案や創意工夫にもご活用いただけます。

■ NETISとは

国土交通省が新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備したデータベースシステムです。NETIS登録技術は、工事の効率化を進めるために政府が利用を推進しているもので、公共工事の施工者が登録された新技術の活用を提案し実際に工事で活用された場合には、効果に応じて工事成績評定の加点の対象となります。

【NETIS登録情報】

・NETIS番号：KK-250053-A

・新技術名称：動画による連続位置推計・閲覧システム「GENBA-Explorer」

・NETIS内360°現場体験共有システム「GENBA-Explorer」登録ページ：

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=KK-250053

【GENBA-Explorer特設サイト及び紹介動画】

・特設サイト https://www.ixs.co.jp/genba-explorer

・紹介動画 https://www.ixs.co.jp/redirect/ge_sales_support_movie.php

特設サイトにはデモ画面がございます。是非ご覧ください。

■ 本サービスで解決する課題

建設現場等では日々写真による現場管理・記録が行われていますが、従来の写真管理では以下の課題がありました。

- 撮影個所に漏れが生ずる、撮影した位置・方向がわかりづらい- 撮影画像からは現場の様子が上手く伝わらない- 大量の画像が残るものの、現場管理以外の用途が無い

上記の課題に対し、360°カメラと専用Webアプリを組み合わせたソリューションを提供することで、現場の省力化・DX化を実現いたします。

■ 本サービスの概要

本サービスは、当社が提供する360°カメラと専用Webアプリを組み合わせたレンタルサービスです。従来の写真管理に替わり、360°カメラで現場を網羅的に撮影し記録することが可能です。撮影した動画は専用Webサイトで撮影経路を自由に移動し、360°周囲を見回すことができる「360°ウォークスルー」のシーンデータに変換されます。「360°ウォークスルーシーン」を共有することで遠隔からでも体験的に現場の詳細な状況の把握を可能とし、現場の省力化・DX化に貢献します。

＜ステップ＞

■ 本サービスの特徴

全方位記録

360°カメラを持って現場内を歩くだけの簡単な撮影で現場全体を網羅的に撮影しますので撮影漏れの心配がありません。

空間的認識体験

360°ウォークスルー内を撮影経路に沿って移動し、自由に向きを変え、見たいところを確認できます。撮影された現場を空間的に認識することができ、新人教育 ・OJT・安全パトロールに活用することも可能です。

高低差の実感

360°ウォークスルー内の経路点は高さ情報をもって立体的に表示されるため、現場の起伏状態を記録伝達することができます。

GPSが使えない場所でも利用可能

360°ウォークスルーのシーンデータは画像解析で作成されるので屋内などGPSが使えない場所でも利用可能です。

現地への移動工数削減

インターネットを介してどこからでも現場の状況を確認でき、現地への移動工数が削減できます。

最新状況の共有/日々の経過記録

動画のアップロードから数時間で360°ウォークスルーが利用可能となります。日々の作業経過記録や最新状況の共有にご活用いただけます。

■ 本サービスの機能

- 共有ページ作成機能指定したシーンにのみアクセス可能な共有ページを作成することができ、様々な関係者に必要な情報だけを共有することができます。- 地図表示機能カメラのGPS情報を利用して撮影現場を地図上にプロットします。現場の位置関係が明瞭になります。- シーン内インフォメーション機能360°ウォークスルー内の任意の場所に注釈・URLリンクを付加することができます。オプションサービスにより任意の画像を配置することができます。- 注目視点の共有機能360°ウォークスルー内で注目している場所と角度の情報をURLとして共有できるため、共有先の相手と同一の視点で現場を確認でき、より正確な意思疎通が可能です。

＜利用シーン＞

■当社の概要

イクシスは「ロボット×テクノロジーで社会を守る」をミッションとし、ロボットやAI・XR、3Dデータソリューションを連携したサービスの社会実装により、社会・産業インフラ業界のDX支援、そして社会課題の解決への貢献を目指しています。