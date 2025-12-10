【DMから商談に繋がらないとお悩みの企業へ】DM送付後のフォローコールを支援する無料相談を開始

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、

DM施策の反応不足や商談化の伸び悩み、DM送付後のフォローコールに課題を抱える企業向けに、無料相談を開始しました。

展示会後のDM送付やリスト施策において、

「送って終わりになってしまう」「反応が返ってこない」「フォローの架電が進まない」

といった相談が増えており、DM送付後の接点づくりやフォローコールの流れを見直したい企業が多い現状を踏まえ、支援体制を強化しました。

▼無料相談は、以下の専用URLから申し込みいただけます

https://timerex.net/s/pml/fa0119b7

▼無料相談のご案内ページも公開しています

https://lp.promedia-lab.co.jp/dm-follow-lp

無料相談を開始した背景

DMは、リードフォローやマーケティング施策として多くの企業が活用していますが、

実際の現場では「送付後のフォローができない」「初動をつくれない」「商談化につながらない」といった課題が目立っています。

特に、DMを送った後に“どのタイミングで誰に連絡し、どのように会話を生むか”というフォローコールの設計や実行が不十分なまま、DMが“送りっぱなし”になってしまうケースが少なくありません。

こうした状況を踏まえ、DM送付後のフォローコール体制やアプローチの流れを見直したい企業が改善の糸口をつかめる場として、「無料相談」を開始しました。

無料相談で対応する内容

今回開始した無料相談では、DM送付後のフォローコール領域を中心に、

以下のようなお悩みに個別で対応します。

対象企業

- DM送付後の反応率が低い- 「DMを送っただけ」で終わってしまっている- DM後のフォロー設計を見直したい- アウトバウンド体制の整理や改善を検討している- 架電の話法やアプローチの流れに自信がない- DM施策全体の改善ポイントを知りたい- DM施策の反応が弱い- 商談化率が伸び悩んでいる- DM施策の改善を検討している- DM送付後のフォロー設計が曖昧なままになっている企業- 架電初動をどう作れば良いか分からない- DMフォローコールを整えたい

業界・企業規模を問わず、DM施策を行っているすべての企業が対象です。

無料相談の申し込み

以下のURLより、無料相談をお申し込みいただけます。

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/