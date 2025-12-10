年末の「余った予算」はオンラインガチャ・診断施策へ　ノーコードツール「クロワッサン」、年末予算消化に特化した相談受付を開始

株式会社on the bakery

ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、2025年12月10日（水）、年末の予算消化ニーズに特化したオンライン施策の相談受付を開始しました。

「予算は残っているが、今から打てる企画が思いつかない」「どうせなら、来年につながる形で予算を使いたい」といった声に対し、オンラインガチャ・診断・アンケートをノーコードで作成できる「クロワッサン」を活用し、年末の「余り予算」を来期以降のマーケティング資産へと変換するプランを提案します。

本リリースのポイント

背景｜「企画はないが予算はある」年末のよくある悩み

- 年末の「余った予算」をオンラインガチャ・診断・アンケート施策に転換する相談窓口を開設- 小規模なスポット予算・短納期でも実施しやすい、ノーコードのデジタル施策を提案- 予算消化で終わらせず、LINE登録やSNSフォローなど来年以降のマーケ資産づくりを見据えた体験設計を支援

多くの企業・団体では、四半期末・年度末などのタイミングで、以下のような課題を抱えています。

- 追加予算が付いたが、新たな施策を検討する時間が足りない- 店舗・現場が繁忙期で、オフライン施策に人手を割きづらい- ただ広告を出すだけではなく、ユーザーに還元感のある企画にしたい- 「今年の予算消化」で終わらず、来年のキャンペーンや販促に活かせる接点をつくりたい

こうした課題に対して、オンライン上で完結し、かつ景品や特典でユーザーに喜ばれる「オンラインガチャ・診断施策」のニーズが高まっていることから、「クロワッサン」では年末予算消化に特化した相談受付を開始しました。

提供内容｜年末予算を「オンライン体験」と「マーケ資産」へ変える

本取り組みでは、ノーコードツール「クロワッサン」を活用し、年末のスポット予算を次のような形で活用できるよう支援します。

- オンライン企画の相談・ヒアリング○業種、ターゲット、予算感、実施時期、KPI（登録数／フォロワー数など）をヒアリング○「何に使うべきか分からない」という段階から相談可能- オンラインガチャ・診断・アンケート企画の提案○予算・スケジュールに応じた企画タイトル／コンセプト／景品案を提案○参加条件や当選後の導線など、体験設計の骨組みもセットで提案- 「クロワッサン」上での実装サポート○ノーコードでガチャ・診断・アンケートを作成○バナーやカード画像などのクリエイティブ制作は、必要に応じてオプションで対応- LINE・SNS・メルマガなどへの接点づくり○参加前にLINE公式アカウントの友だち追加やSNSフォローを必須化する導線の設計○当選後にECサイトや予約ページ、資料請求フォームなどへ誘導する「次のアクション」の設計

※不正検知・同一ユーザー制御・問い合わせ対応ガイド等はサービス提供範囲外となります。

施策イメージ｜年末予算で始めやすいオンライン企画例

導入メリット｜「とりあえず消化」から「来年につながる投資」へ

無料相談はこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/- EC・小売向け：「年末在庫・ノベルティ活用ガチャ」●年末に余りがちなサンプル品・ノベルティ・在庫を景品にしたオンラインガチャ●ガチャ参加条件として、会員登録やLINE友だち追加を設定●来年のセール情報や新商品リリース告知に活用できるリスト獲得につなげる- BtoB・SaaS向け：「資料請求・ウェビナー参加で回せるガチャ」●資料ダウンロードやウェビナー申込みと連動したオンラインガチャ／診断●景品として、限定レポート・相談会枠・ツールトライアルなどを設定●「リード獲得＋接点の深度化」を同時に狙う年末施策として活用- 自治体・観光向け：「ご当地グルメ・体験チケットガチャ」●地域の飲食店・体験施設と連携し、チケットやクーポンが当たるオンラインガチャ●抽選結果画面から観光情報ページや特設サイトへ誘導●年末年始の観光需要に合わせたプロモーションとして展開可能- アイドル・エンタメ向け：「推し活感謝オンラインガチャ」●チェキ券、オンラインイベント参加権、限定コンテンツなどが当たるファン向けオンラインガチャ●ファンクラブ入会やSNSフォローと連動し、恒常的な接点づくりの起点として設計●無料ガチャ／有料ガチャのどちらにも対応（運営方針に応じて設計）

「クロワッサン」を活用したオンラインガチャ・診断・アンケート施策には、次のようなメリットがあります。

- 短期間でも立ち上げやすいオンライン施策であること- 年末予算を、ユーザーにとってわかりやすい形（ガチャ・診断・特典）で還元できること- LINE公式アカウントの友だち追加やSNSフォロー、メルマガ登録などを通じて、来年以降も活用できる「マーケティング資産」を残せること

「クロワッサン」を活用したオンラインガチャ施策では、LINE公式アカウントの友だち数が2.6万人増加した事例も生まれており、単発のキャンペーンにとどまらない「次につながる」施策として評価されています。

相談受付概要

- 対象年内に予算執行が必要な企業・自治体・団体（業種不問）- 対応施策〇オンラインガチャ〇オンライン診断〇オンラインアンケート ＋ インセンティブガチャ など- 予算規模小規模なスポット予算からご相談可能です。詳細はヒアリングの上、個別にご提案いたします。- 受付期間2025年12月30日（火）まで- お申し込み・お問い合わせ方法以下のフォームより、「年末予算消化相談」と明記のうえお問い合わせください。＜お問い合わせフォーム＞https://lp.croissant.buzz/contact/

なお、本相談窓口は年末予算の活用を主な想定としていますが、2026年3月など、今後の期末・年度末予算での施策実施を検討されているご担当者様からのご相談も歓迎しています。

「まずは情報収集から」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。

ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できる「クロワッサン」について

年末予算消化相談はこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターなどを対象に、キャンペーンやファン施策、来場・来店促進、会員獲得など、オンライン上の体験設計を支援しています。

有料（課金）ガチャを含むオンライン施策にも対応し、施策の企画やコンテンツ設計に関する相談も受け付けています。

- サービス名：「クロワッサン」- 提供形態：SaaS（法人・団体向け）- 主な機能：オンラインガチャ／診断／アンケートの作成・配信 ほかクロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社on the bakery 「クロワッサン」広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/