一般社団法人日本フレスコボール協会は、日本ビーチテニス連盟、日本モルック協会と共同で、2026年2月7日と8日にビーチスポーツの祭典『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』を共催すると発表しました。





このイベントは、参加者が自身の専門競技だけでなく、他のビーチスポーツにも挑戦することを通じて「ビーチスポーツ王者」を決定するもので、今年で3年目の開催となります。主催する沖縄ビーチスポーツフェステイバル実行委員会は、ビーチスポーツの普及と冬の沖縄の活性化を目的としていると説明しています。





期間中は、フレスコボール、ビーチテニス、ビーチモルックの公式戦がそれぞれ開催されます。



その他にも、「ビーサン跳ばし」や「ビーチウッドボール大村杯」、「ちびっこはだし運動会」などのコンテンツが同時開催される予定です。会場には各競技の体験ブースやキッチンカーも設置されるとしています。





「沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026」の概要

・イベント名: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026

・開催日時: 2026年2月7日(土)・8日(日)

・開催場所: 豊崎海浜公園豊崎美らSUNビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）

・主催: 沖縄ビーチスポーツフェステイバル実行委員会

・参加費: ペア6,000円

・主な内容:

・フレスコボール2026年度開幕戦『フレスコボールオキナワカップ2026』

・ビーチテニス公式戦『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026ビーチテニス沖縄大会』

・JMAビーチシリーズ2025-26第4戦『JMAビーチモルックOBSF沖縄大会2026』

・『ビーチウッドボール大村杯』、『ちびっこはだし運動会』なども同時開催予定



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。