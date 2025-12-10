2月7-8日にビーチスポーツの祭典『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』を開催することを発表。競技横断型で「三代目ビーチスポーツ王者」を決定します。
一般社団法人日本フレスコボール協会は、日本ビーチテニス連盟、日本モルック協会と共同で、2026年2月7日と8日にビーチスポーツの祭典『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』を共催すると発表しました。
このイベントは、参加者が自身の専門競技だけでなく、他のビーチスポーツにも挑戦することを通じて「ビーチスポーツ王者」を決定するもので、今年で3年目の開催となります。主催する沖縄ビーチスポーツフェステイバル実行委員会は、ビーチスポーツの普及と冬の沖縄の活性化を目的としていると説明しています。
その他にも、「ビーサン跳ばし」や「ビーチウッドボール大村杯」、「ちびっこはだし運動会」などのコンテンツが同時開催される予定です。会場には各競技の体験ブースやキッチンカーも設置されるとしています。
「沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026」の概要
・イベント名: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026
・開催日時: 2026年2月7日(土)・8日(日)
・開催場所: 豊崎海浜公園豊崎美らSUNビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）
・主催: 沖縄ビーチスポーツフェステイバル実行委員会
・参加費: ペア6,000円
・主な内容:
・フレスコボール2026年度開幕戦『フレスコボールオキナワカップ2026』
・ビーチテニス公式戦『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026ビーチテニス沖縄大会』
・JMAビーチシリーズ2025-26第4戦『JMAビーチモルックOBSF沖縄大会2026』
・『ビーチウッドボール大村杯』、『ちびっこはだし運動会』なども同時開催予定
