日本公認心理師ネットワークが、2025年12月19日19時30分から20時30分まで、『ひきこもり支援を学ぶ：本人・家族・社会資源をつなぐ（全5回連続オンラインセミナー）』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

ひきこもり支援は、本人の心理的状況・家族の不安・学校・医療・地域資源の複雑な関係性が絡み合う、多層的な支援領域です。本シリーズでは、本人支援・家族支援・社会資源の活用という三つの柱を軸に、ひきこもり支援の全体像を体系的に学びます。ひきこもり支援に関わる心理職、スクールカウンセラー、医療・福祉職、公的機関の職員の方のご参加をお待ちしています。こちらのお申し込みページは全5回分のまとめ購入早割りチケットのお申込みサイトです。開講テーマ（全5回）・第1回 ひきこもりの理解とアセスメントの基礎(12月19日（金） 19:30～20:30)・第2回 本人支援(1月16日（金） 19:30～20:30)・第3回 家族支援(2月20日（金） 19:30～20:30)・第4回 居場所を含む社会資源(3月27日（金） 19:30～20:30)・第5回 架空事例から学ぶひきこもり支援(4月17日（火） 19:30～20:30) ※全回オンライン受講／単発参加可実施形式オンライン開催（Zoom）各回60分 × 全5回見逃し配信あり（期間限定）個別ワーク中心・グループワークなし受講料１回ごとのお申し込み：3,980円（税込）／回 ※後日、お申し込みサイトをオープンします。全5回一括早割り申込：16,800円（税込）通常価格より3,100円お得

【講師】

井上湧斗（臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士）

【イベント概要】

日時：2025/12/19 (金)19:30 - 20:30方法：オンライン開催

https://hikws5.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first