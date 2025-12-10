辰已法律研究所、法律学習の“新しい入口”を公開。サブスク型「Smart Start」で「長くて高い入門講座」からの脱却へ
辰已法律研究所（所在地：東京都新宿区）は、法律学習の“新しい入口”をテーマに開発したサブスクリプション型学習プラットフォーム「Smart Start（スマートスタート）」を公開しました。
第１弾は「New基礎講座」を販売。従来の「長くて価格の高い入門講座」から脱却し、より気軽に・より自分らしく学べる新しいスタイルを提案します。
今後Smart Startでは、CBT（Computer Based Testing）時代に対応し、趣旨・規範・過去問といった合格に必須の基本をあなた専用ページで一元管理できるようなサービスも提供します。スマホ一つで、いつでも・どこでも、あなた専用の“Smart”な学びが始まります。
■ 「Smart Start」とは
Smart Start（スマートスタート）は、「法律学習の新しい入口」をコンセプトにした辰已法律研究所のサブスクリプション型学習プラットフォームです。多忙な社会人、初学者、再挑戦組まで、誰もが自分のペースで学べる“軽量かつ本質的”な学習体験を目指して開発されました。
URL：https://service.tatsumi.co.jp/special/47840/
■ 第1弾は「入門講座」ー従来の「長い・高い」入門講座からの脱却
予備試験合格を目指す場合、入門講座は1～2年単位で受講し、高額になりがちでした。
辰已のSmart Startはこの常識を覆し、「気軽に始められるサブスク方式」を採用。
初期費用を抑え、必要な時だけ学べる仕組み。
■ 想定ユーザーと利用シーン
・通勤時間を学習時間に変えたい社会人
・入門講座は重いと感じる初学者
・他校の講座と併用し“隙間強化”したい学習者
・再挑戦組の「もう一度基礎から」
「スキマ10分から始まる法律学習」という新しい体験を提供します。
＜企業情報＞
■株式会社辰已法律研究所
代表者：代表取締役所長 後藤守男
所在地：東京都新宿区高田馬場4-3-6
事業内容： 法律資格試験の受験指導、出版事業、他
URL：https://service.tatsumi.co.jp/
辰已法律研究所は、法律国家資格の予備校として50年の歴史があります。
「あなたの熱意・辰已の誠意」をモットーに、司法試験、予備試験、司法書士試験、法科大学院入試、行政書士試験、社労士試験、宅建士試験を主に取り扱っています。
■ 本件に関するお問い合わせ
辰已法律研究所 企画営業部／商品制作部
info1@tatsumi.co.jp
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wuoUJUoTNGQ ]