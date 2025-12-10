全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、サバンナ高橋茂雄との共同制作となるリアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』のオリジナルグッズを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/zombie-homecenter/

これまでに4作品が展開され、累計20万人以上が参加するなど高い人気を誇る「SCRAP×サバンナ高橋茂雄」シリーズ。第5弾となる本イベントの舞台は、ゾンビに囲まれた「ホームセンター」。ゾンビに支配された世界で、荒れ果てたホームセンターに逃げ込んだ参加者たちは、店内を徘徊するゾンビたちに立ち向かいながら、救助を呼ぶための通信機の完成を目指します。仲間と知恵を出し合い、アイテムを自由に組み合わせて、あなただけの方法で生き延びる術を探し出す、緊張感とドタバタが入り混じる体験型ゲーム・イベントです。

全5種のイベントオリジナルグッズを公開

会場ではイベントをより深く楽しめるオリジナルグッズを販売。注目の「タカハシマート購入品セット」では、工作を楽しみながらボリューム満点の謎に挑戦可能。さらにゾンビとの戦いを描いた、イベントの前日譚をお楽しみいただけます。「限定謎付きグッズセット」には、リアル脱出ゲームでおなじみの「謎付きクリアファイル」や「脱出成功／失敗ステッカーセット」に加え、サバンナ高橋茂雄さんと本イベントのディレクターによる対談や制作秘話を収録した「イベントパンフレット」が付属。さらに、イベントの裏側で起きていたもう一つの事件が明らかになる、セット限定の特別な謎も収録されており、本イベントを余すことなく味わいたい方におすすめです。多彩なラインナップをご用意しておりますので、イベント参加の記念に、ぜひお買い求めください！『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』はリアル脱出ゲーム原宿店にて2025年12月18日(木)よりスタート。チケットは現在好評販売中です。イベントの世界観を深めるオリジナルグッズとともに、本イベントでの体験にぜひご期待ください。

『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』オリジナルグッズ一覧

◼︎限定謎付きグッズセット 各3,000円 全2種（成功 or 失敗）◼︎タカハシマート購入品セット 1,300円 箱内寸：190×130×30mm、ペン：長さ137mm／最大径12mm◼︎脱出成功／失敗ステッカーセット 各500円 全2種（2枚セット） 円形：Φ55mm、四角形：H50×W50mm◼︎謎付きクリアファイル 1,200円 A4 謎用紙付き◼︎イベントパンフレット 1,300円 B5 16ページ※価格はすべて税込みです。

リアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/zombie-homecenter/◼︎ストーリー時は20XX年。人類の半数がゾンビとなり、世界は崩壊した。あなたたちが逃げ込んだのは、あるホームセンター。救助を呼ぶ通信機を完成させるには、散らばったパーツを集める必要がありそうだ。しかし、店内にもゾンビがうごめいている……！ゾンビに立ち向かうには、何か道具が必要だ。しかし、手に入るのは物干しざお、輪ゴム、テープなどのガラクタばかり。これらを組み合わせ、どうにか道具を作り出さなければならない！あなたの自由なひらめきを駆使して、この絶望から脱出せよ！

◼︎プレイ形式・所要時間：約110分・参加人数：最大4名・一斉スタート・屋内イベント◼︎開催会場、日程リアル脱出ゲーム原宿店：2025年12月18日(木)～2026年3月15日(日)※その後、全国各地で開催予定。詳細は後日発表します。〈団員限定舞台挨拶付きイベント開催〉開催日時：2025年12月20日(土) 19:30回※イベントの内容は、通常のイベントと同様となります。※イベント終了後、制作スタッフが登壇するトークショーを実施いたします。※少年探偵SCRAP団の団員のみチケット購入が可能です。(同行者は団員でなくても構いません。)◼︎チケット販売スケジュール好評販売中◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,600円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,300円(合計13,200円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,900円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円)※当日チケットもあり。料金詳細は特設サイトをご確認ください。※料金は税込です。※グループチケットの1人あたりの料金は4人で参加した場合の料金です。※ハイシーズンは、GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含みます。ハイシーズン対象日程についてはチケット販売ページをご確認ください。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22※複数回イベントに参加したい方はグループチケットをご購入ください。 ◼︎主催／企画制作主催：SCRAP企画制作：SCRAP／高橋茂雄（サバンナ）協力：吉本興業

〈補足情報〉高橋茂雄(たかはししげお)プロフィール

お笑いコンビ”サバンナ”のボケ担当。幅広い知識と抜群のトーク力でテレビ朝日「ザワつく！金曜日」など多くのバラエティ番組に出演。大の脱出ゲーム好きとしても知られ、「絶望トイレからの脱出」「絶望テレビからの脱出」などのイベントを共同制作。☆「高橋茂雄」公式Xアカウント：https://x.com/Shigeo0128☆「高橋茂雄」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/shigeo0128/

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine