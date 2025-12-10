【真冬の夏祭り開催！】第18節新潟戦 有明アリーナ（メイン）でのホームゲームチケット販売スケジュールおよびチケット概要のお知らせ

株式会社東京ユナイテッドバスケットボール

いつもご青援いただき、ありがとうございます。

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（以下、TUBC）は、2025-26シーズンにホームで開催する第18節 TUBC vs 新潟アルビレックスBB戦の2試合のチケット販売概要が決定したのでお知らせいたします。

・チケット販売サイト

チケット販売は、TUBC公式チケットサイトから購入いただけます。

TUBC公式チケットサイト: https://blue-rabbits.tubc.tokyo/ticket

・チケット販売スケジュール販売スケジュール

BLUE RABBITS会員（TOP会員）1次販売：12月10日(水) 12:00

BLUE RABBITS会員（UNITED会員）2次販売：12月11日(木) 12:00

BLUE RABBITS会員（BASIC会員・CHILD会員）3次販売：12月12日(金) 12:00

一般販売：12月13日(土) 12:00

・チケット概要

※プレミアムエンド・プレミアムサイド2列目は1列目との段差はありません。あらかじめご了承ください。

※1階コートサイド指定席Sは1～5列目となります。6列目以降が1階コートサイド指定席となります。

【ロイヤルベンチ横指定席 ホーム側 1BOX】

テーブル付きのBOXシートです。

最大4名様（4席・膝上観戦の未就学児を除く）までご利用が可能です。

・座席図・会場情報

有明アリーナ（メインアリーナ）

東京都江東区有明1丁目11番1号

・会場アクセス

〇東京臨海新交通ゆりかもめ

「新豊洲駅」下車………………徒歩約8分

「有明テニスの森駅」下車……徒歩約8分

〇東京臨海高速鉄道りんかい線

「国際展示場駅」下車…………徒歩約17分

「東雲駅」下車…………………徒歩約17分

〇東京BRT （東京都心と臨海副都心を結ぶバス・ラピッド・トランジット路線

「有明テニスの森」停留場・・・・・・・・・・・・・・徒歩約8分

※「新橋」停留所～「有明テニスの森」停留所 約 10 分

https://tokyo-brt.co.jp/

・ご注意

一度ご購入いただいたチケットは、不可抗力による興行の中止の場合を除き、払い戻し・座席の変更は致しかねます。

開場・試合時間が変更になる場合があります。詳細は当ホームページの各試合案内をご確認ください。

コートの前列付近のお席は、選手がプレーする際にやむを得ず飛び込んだり、ボールが飛んでくる場合があります。

購入される座席の選択にご注意ください。

1人1決済につき8枚まで隣り合う座席での購入が可能です。

・真冬の夏祭り特別企画

100個の提灯で、有明アリーナを青く灯せ！

1/31(金)・2/1(土) 新潟アルビレックスBB戦のテーマは「真冬の夏祭り」。 この2日間、あなたの「推し選手」の名前やご自身のお名前を刻んだ提灯が、会場を熱く彩ります。

選手への想いを光に乗せて。 推しの提灯でアリーナを埋め尽くし、最高のホーム空間を共に創り上げましょう！

オンラインストアで販売中：https://blue-rabbits.tubc.tokyo/stores

販売期間：12/24 23:59まで