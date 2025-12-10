気候変動に強い「スーパーコシヒカリ」のリリース

株式会社ニューディメンジョンDNA研究所

代表者の富田因則は、鳥取大学農学部及び静岡大学グリーン科学技術研究所の在職中に、(国研)科学技術振興機構JSTや(国研)農研機構BRAINからの委託研究として「地球温暖化に強いコメの開発」に取組み、異常気象に対して強靭で、高温登熟を回避し、安定多収生産が可能なコシヒカリの上位互換種として有望な26品種を育成しました。さらに、JSTとBRAINのスタートアップ総合支援プログラムを経て、開発品種の維持と増殖を図るため、2024年10月に（株）ニューディメンジョンDNA研究所を設立し、2025年4月に京大桂ベンチャープラザに研究所を開設しました。

■ 新品種『コシヒカリ駿河d60Hd16』とは

地球温暖化により、食糧を安全に確保することが困難になってきました。我国の1/3のシェアを占めるコシヒカリは台風による倒伏害と高温障害を受けやすく、2023年に1等米比率が半減したため、著しいコメ不足、すなわち“令和の米騒動が”起きました。

したがって、コヒカリの弱点を強化し、コシヒカリの上位互換種となる新品種が求められています。とくに、台風で倒れにくく、晩生化によって真夏の登熟を避けることができるコシヒカリを求める要請が、代表者のもとに寄せられてきました。

「コシヒカリ駿河d60Hd16」は、コシヒカリよりも約14日間晩生で高温登熟を回避できるとともに、約13cm短稈で台風に対する倒伏耐性を強靭化した上、コシヒカリの良食味をそのまま受け継いだスーパーコシヒカリです。

晩生化による高温回避

コシヒカリの登熟期が猛暑期に当たるのに対して、コシヒカリ駿河d60Hd16は約14日間晩生で高温登熟を回避することができます。

従来の主力品種との比較

「コシヒカリ駿河d60Hd16」はコシヒカリより約2週晩生で、西日本の主力品種である「ヒノヒカリ」や「きぬむすめ」と同時期に開花・登熟します。

しかも、「ヒノヒカリ」と比較して粒重が1.0 g重くて8％多収であり、耐倒伏性や品質等級で優れています。また、「きぬむすめ」と比較すると粒重が0.4 g重くて穂数は26％も多く、食味は3ポイント優っています。

ニューディメンジョンDNA研究所は、強靭で適応性に優れ、安定多収生産が可能で、かつコシヒカリの食味をそのまま受け継ぐ『スーパーコシヒカリ』の社会実装を通じて、持続可能な米づくりと食の未来を支えていきます。

開発者（当社代表）

富田 因則（とみた もとのり）

静岡大学名誉教授

本品種の開発者である富田因則は、育種に使われず埋もれていた有望遺伝資源を用いて、コシヒカリへの約10回の戻し交雑と選抜を繰り返して、ゲノム構造を解析しながら気候変動対策に有効な遺伝子を特定しました。すなわち、頑健・短稈（台風、豪雨による倒伏リスク解消、自動化農業適合、労力軽減）、大粒・多穂・バイオマス増大（低コスト・多収）、早晩生（高温回避、地域環境に適応）をもたらす有用遺伝子を見出し、さらに、それらを世界的な銘柄品種であるコシヒカリのゲノムに組合せることにより、気候変動に苦しむコシヒカリを強化して、生産者にも消費者にもメリットがあるスーパーコシヒカリを育成しました。例えば、大粒でも短稈で倒れにくい大粒・短稈コシヒカリ、2週間晩生で猛暑期の高温障害を避けるとともに、台風でも倒れにくい晩生・短稈コシヒカリなど、有望形質を良いとこどりしたコシヒカリを開発しました。今回リリースする晩生・短稈のコシヒカリは、18回の交雑と形質選抜、及びゲノム構造解析を経て育成されたものです。

■ スーパーコシヒカリ公式ショップ

＜公式ショップURL＞

https://superrice.theshop.jp/

全国の生産者の皆様がオンラインで購入できるように、当ショップをオープンしました。新品種情報も順次公開予定です。

■ 協業パートナー募集のご案内

当社ではコメ産業に携わる各社との協業を推進しています。生産体制の強化や販路開拓のパートナーとしてご連携いただける皆様を広く募集しています。

ご関心をお持ちの皆様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：株式会社ニューディメンジョンDNA研究所

代表者：CEO 富田 因則（静岡大学名誉教授）

設立：2024年10月

事業所

本社：〒151-0071 東京都渋谷区本町1-15-9

研究所：〒615-8245 京都府京都市西京区御陵大原1-36 京大桂ベンチャープラザ北館302

事業内容：スーパーコシヒカリの維持・増殖・普及

URL：https://superrice.theshop.jp/

【ミッション】

多様な遺伝子で持続可能な米の未来を創る

【本件に関するお問い合わせ】

お取引・協業のご相談につきましては、以下よりお気軽にお問合せください。

株式会社ニューディメンジョンDNA研究所

お問合せフォーム：https://thebase.com/inquiry/superrice-theshop-jp

代表者メール：tomita.motonori@nddinst.com

代表者TEL：090-1010-7342