最大1.8倍の大容量カップデリ2商品を年末年始に向け期間限定発売「もりっもり ベーコンペッパー マカロニサラダ」と「もりっもり 5種具材のさっぱり春雨サラダ」が登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人が集まる機会が増える年末年始に合わせ、重量が通常の約1.5倍～1.8倍の大容量「もりっもりカップデリ」2商品を12月16日（火）から期間限定で、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売します。

マカロニサラダにベーコンとブラックペッパーを組み合わせ、おつまみにもなる「もりっもり ベーコンペッパー マカロニサラダ」は通常の約1.8倍。さっぱりした味わいで食べ応えのある「もりっもり 5種具材のさっぱり春雨サラダ」は約1.5倍の重量です。

帰省で家族が集まったり、友人や同僚と集まったりする際、手軽に食卓を彩り、シェアできるのが特長。集まる人の数だけ笑顔が増える季節に、「もりっもり」で気軽に頼れる一品としてぜひご活用ください。

カップデリのラインアップを拡充

セブン‐イレブンでは通常、手軽に野菜をとれる小容量のお惣菜・サラダを「カップデリ」として販売しています。普段の食事にもう一品加えたいというニーズにお応えし、高い反響をいただいています。一方で、人が集まる機会には、より大容量の需要もあり、2025年のお盆シーズンに一部地域でテスト販売した際も、大変ご好評いただきました。

そこで年末年始に合わせ、一部地区を除く全国で2商品の販売を決定。家族団らんやパーティーでもご利用いただきやすいように、カップデリのラインアップを充実させます。通常サイズのおいしさをそのままに、重量を約1.5倍～1.8倍に増量。価格は2商品とも300円台（税込）に抑え、お手軽さとコストパフォーマンスの両立を図りました。

家族団らんやパーティーを彩る「もりっもりサラダ」2商品

■もりっもり ベーコンペッパー マカロニサラダ

価格：328円（税込354.24円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

旨味とキレの調和

クリーミーなマカロニサラダに、ベーコンの旨味とブラックペッパーのキレを組み合わせ、噛むたびに、まろやかさと塩気、スパイスの刺激がゆっくりと広がり、「思わずもうひと口」と手が伸びる味わいです。

おつまみとしても存在感

「サラダ」の装いでありながら、「おつまみ」としても抜群の存在感。食卓でも、晩酌でも、「主役級グルメ」の座を奪うようなおいしさです。

■もりっもり 5種具材のさっぱり春雨サラダ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

「さっぱり」と「食べ応え」両立

醤油ベースの味に胡麻の風味を効かせたのど越しの良いさっぱりとした春雨サラダ。鶏肉、にんじん、きくらげ、玉子、もやしの5種類の具材がたっぷり入り、軽やかながらも食べ応え十分の一品です。

年末年始の「名脇役」

こってりと濃厚な味わいが増える年末年始。重くなりがちな冬の食習慣を、やさしくバランス良く整える存在です。「次のひと口をもっとおいしくしてくれる」。そんな名脇役として活躍するサラダをお楽しみください。

カップデリのこだわり

セブン‐イレブンのカップデリは、おいしさはもちろん、鮮度にもこだわっています。調理時間の短縮に努めるとともに、ふた部分をフィルム化。商品の劣化原因となる酸素量を減らす「トップシール」の仕組みを導入しています。

『サラダのおいしさのヒミツ』篇～セブン‐イレブンおいしさ伝え隊3～

https://www.youtube.com/watch?v=TSq9uyUr5zk

担当者コメント

年末年始は、家族や友人、同僚が集まり、いつもより食卓がにぎやかになります。そんな特別な時期に合わせて、人気のカップデリ2商品を「もりっもり」に増量してご用意しました。濃厚な味わいでおつまみにもなるベーコンペッパーと、食べ疲れをそっとリセットして食べ応えもある春雨サラダ。味わいのバランスが良く、鍋や揚げ物、焼き肉など、どんなメニューとも相性ぴったり。気兼ねなくシェアできる安心感と、専門店のような味わいで、食卓を華やかに彩ります。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。