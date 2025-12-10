ハワイアン空間とアロマの香りに包まれた五感を癒やすリゾートサロン「ハワイアンフォレストSpa」が海老名マルイにオープン！
海老名マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）3Fに、ハワイアンリラクゼーションサロン「ハワイアンフォレストSpa」がオープンいたします。「ただのリラクゼーション」では終わらない、訪れるたびに心がほどけ、体が癒やされ、まるでハワイに瞬間移動したかのような極上のひとときをお届けします。
■「ハワイアンフォレストSpa」とは
ハワイアン空間とアロマの香りに包まれた、五感を癒やすリゾートサロン。
健康と美を提供し、前向きに生きる人生のサポートをしていけるよう、一人ひとりに心を込めて施術いたします。
極上技術「ロミロミ」で心と身体と魂の浄化をし、天使のボディに蘇る「癒やしの時間」をご体験ください。
一般社団法人国際セラピスト技術開発協会で開発された300もの手技をお客さまにご提供。
全国20店舗以上ある世界最大のロミロミサロン「ハワイアンフォレストSpa」において、海老名マルイ店のコンセプトは、「海辺で⻩昏れる大人のハワイアン空間」。
サンセットに包まれたハワイの森と海の間にいるような、静かで幻想的な癒やし空間を演出。
太陽が沈み、風が静まり、すべてが金⾊に溶けていく「⻩昏（たそがれ）」の瞬間をサロン全体のテーマにしています。ハワイの夕暮れ時のやさしい魔法に包まれるような、癒やしの時間をご堪能ください。
■「ロミロミ」とは
「ロミロミ」とは、「揉む、マッサージする」という意味を持つハワイ語で、心と身体と魂をも癒やせる伝統的なハワイアンマッサージです。
「ハワイアンフォレストSpa」では、ロミロミ、アロマ、リンパドレナージュの３つをかけ合わせた心身を癒やすオリジナル技術を開発しております。
オイルはすべて天然100%を使用。ベースオイルはホホバオイルやココナッツオイル、香りはラベンダーやオレンジなどのアロマ精油（エッセンシャルオイル）からプルメリアやピカケなどのハワイアンオイル、約20種類からお好きなものをお選びいただけます。
五感で癒される空間とお好きな香りで施術を受けることで、より深いリラクゼーションを堪能できます。
■メニューの一例（ロミロミアロマボディ＆ヘッドスパ）
【心身の疲労/首肩こり】
選べる20種類の天然リゾートアロマオイルを使用し、全身の深層リンパを流すトリートメント。
気になる箇所を中心に、お好きな香りに包まれながら心身の疲れを癒やしていきます。
とろける極上のロミロミをぜひご体感ください。
※30分は上半身or下半身
30分 : 5,500円（税込）
60分 : 11,000円（税込）
90分 : 16,500円（税込）
120分 : 22,000円（税込）
施術の流れ
１．ご来店
セラピストが笑顔でお出迎え
お部屋へご案内をし、本日のコースをご確認させていただきます。
その後、パジャマと紙ショーツのお着替えをお願いいたします。
２.カウンセリング・足湯
アロマが香る足湯に入りながら、本日のお体の状態やお悩みをお伺いいたします。
本日の施術で使用する、ハワイアン天然オイルや天然精油、約20種類の中からお好きなオイルを一緒に決めていきます。
ご質問や不安な点などございましたらお気軽にお尋ねくださいませ。
３.全身揉みほぐし
始めに、特に張っている箇所を確認しながら、全身の揉みほぐしをおこなっていきます。
圧の加減などはお客さまのご要望に合わせて、調整させていただきますので、遠慮なくお申し付けくださいませ。
４.全身アロマトリートメント
本日ご一緒に選んでいただいたアロマオイルを使用し、独自の技術と、指から肘までを使うロミロミのトリートメント。
全身を揉み流すことで、代謝が高まり身体全体が温まり、心身ともにお疲れを癒やします。
５.施術終了＆お着替え
オイルを使用したコースでは、足裏やお背中はセラピストがオイルをお拭きいたします。施術後もご自身でお使いいただけるホットタオルをご用意しております。
６.アフターカウンセリング＆アフターティー
施術が終わりましたら、おいしいハワイのティーをご用意しております。
施術後は血流や代謝機能が促進され、内臓機能や体内の細胞などが活性化されています。
しっかりと水分をとっていただき、老廃物を排出していきましょう。
■オープニングキャンペーン
2025年12月14日（日）～2026年2月28日（土）の期間中、以下のキャンペーンを実施いたします。
１.【全身ロミロミアロマボディ+ヘッドスパ】肩こり/むくみ 60分
11,000円（税込）→ 4,980円（税込）
２.【ロミロミアロマボディ+ドライヘッド】90分
16,500円（税込）→ 6,980円（税込）
■ショップ概要
オープン日：2025年12月14日（日）
店 舗：海老名マルイ 3F
営 業 時 間：10:30～20:00
▼海老名マルイ
https://www.0101.co.jp/082/
▼丸井
https://www.0101.co.jp