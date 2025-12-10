自分では鍛えにくい骨盤底筋を、座って、手軽に鍛える　骨盤底筋専用EMS「SIXPAD Perine Fit（シックスパッド ペリネフィット）」新発売

写真拡大 (全14枚)

株式会社MTG


株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、EMSを中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/)」のフェムテックカテゴリ「SIXPAD for Women（シックスパッド フォー ウィメン）(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/femtech/)」から、自分では鍛えにくい骨盤底筋をEMS※1で効率的に鍛える「SIXPAD Perine Fit（シックスパッド ペリネフィット）」を発売いたします。発売日は2026年1月15日(木)です。



身体の深層にあるインナーマッスルで、自力では筋肉を動かすことが難しいといわれる骨盤底筋を、座るだけでEMSが集中的にアプローチします。



なお、2025年12月13日(土)より、全国のエステサロン※2にて先行発売を開始いたします。



※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）


※2 Perine Fit取り扱い有無については各店舗にお問い合わせください。



開発背景


年齢やライフステージの変化に伴い、多くの女性が感じる身体の変化。その一人ひとり異なる悩みに寄り添うSIXPADのフェムテックシリーズ「SIXPAD for Women」から、第二弾アイテムとして登場するのが、骨盤底筋専用EMS「Perine Fit」です。



30代以上の多くの女性が経験している“骨盤まわりの悩み”。中でも尿トラブルは、6割以上の女性が経験しているといわれています（※SIXPAD調べ）。


骨盤底筋は、正しくトレーニングすれば3～6か月ほどで効果を実感できるといわれています。しかし、身体の表面からは見えない深層にあるインナーマッスルのため、自分で意識しづらく、動かし方がわからないなどの理由から、正しく鍛えることが難しいのが現状です。
そこで、電気刺激によって筋肉を他動的に鍛えるEMSの特性を活かし、骨盤底筋を集中的に鍛える「Perine Fit」の発売に至りました。



骨盤底筋ケアを通じて、すべての女性が安心して、自分らしく、生き生きとした毎日を過ごせるように。SIXPADは、トータルウェルネスブランドとして、女性の身体と心に寄り添い、皆様の毎日を心地よく整えるサポートをしてまいります。


骨盤底筋とは


骨盤底筋とは、骨盤の底にある筋肉で、身体の深層に位置するインナーマッスルです。膀胱・直腸・子宮などの内臓をハンモックのように下から支え、正しい位置に保つ重要な役割を担っています。


さらに、尿道や肛門を締めて排泄をコントロールするほか、下腹部や股関節の筋肉と連動して体を支えるなど、健康と生活の質に大きく関わる筋肉です。






こうした重要な役割を持つ一方で、骨盤底筋は身体の深層にあるため、自分で意識して動かすことが難しく、日常生活ではうまく使えず衰えやすいという特徴があります。加えて、妊娠・出産・加齢・生活習慣によってもゆるみやすいとされています。



骨盤底筋がゆるむと、臓器を支えきれずに位置が下がり、尿トラブルや姿勢の崩れといった体型や健康に関する様々なトラブルを引き起こす可能性があります。







自分では鍛えにくい骨盤底筋を、EMSで効率的に鍛える


こうしたさまざまな悩みに応えるため、骨盤底筋専用EMS「Perine Fit」を開発しました。
EMSは、電気刺激によって筋肉を他動的に鍛えるテクノロジーです。通常のトレーニングでは鍛えづらい部位も、EMSで筋肉に直接刺激を与えることで、効率的にトレーニングすることができます。



骨盤底筋は、正しいアプローチを継続することで効果が現れやすい部位といわれています。「Perine Fit」は“座るだけ”でEMSが骨盤底筋に集中的にアプローチ。家事や仕事の合間に“ながら”で手軽に鍛えられるよう、続けやすさへのこだわりを詰め込みました。忙しい毎日でも、無理なく続けられます。





商品特長


■独自のプログラムで骨盤底筋を効率的に鍛える

二つの独自プログラムを搭載し、座ったまま骨盤底筋へ集中アプローチし効率的に鍛えます。


1．トレーニング・プログラム（約15分）


20Hzの周波数を採用した、骨盤底筋を効率的に鍛えるためのプログラムです。時間の経過とともに段階的に運動強度が高まり、ウォームアップからトレーニング、クールダウンまで自動で切り替わり、終了すると自動で電源がオフになります。



2．コンディショニング・プログラム（約12分）


2～50Hzの周波数を組み合わせたリズミカルな刺激が、時間の経過とともに自動で切り替わり、心地よい体感でコンディションを整えます。


トレーニング・プログラムの前後や1日の終わりなど、お好みのタイミングでご使用ください。







■骨盤底筋に的確にアプローチする、設計へのこだわり

独自の電極形状と座面の設計で、効率的なトレーニングを実現します。



1．骨盤底筋に適した電極形状「3Dフォルム」


身体の奥にある骨盤底筋にしっかりと電気刺激を届けるため、電極の高さにこだわった立体的な電極形状「3Dフォルム」を採用しました。


「3Dフォルム」によって電極部にしっかり体圧がかかり、股まわりに密着することで骨盤底筋に近づけ、ピンポイントで刺激します。


効率的なトレーニングを実現するため、1ミリ単位で高さを調整しながら何度も試作を重ね、骨盤底筋に最適な電極を作り上げました。






2．独自の姿勢サポート構造


骨盤底筋を鍛えるには、“正しい姿勢で鍛える”ことが重要です。姿勢が悪く骨盤底筋がねじれたり、余計な力がかかったりした状態では正しく鍛えることができません。


そこで、人間工学に基づいた立体的な形状と、適切な骨盤傾斜角度になるよう計算された座面を採用した独自の構造で、座るだけで自然と骨盤を立たせてトレーニングに適した姿勢へ導くよう設計しました。







■継続して使いやすい、利便性へのこだわり

毎日無理なく継続できるように、使いやすさへのこだわりを詰め込みました。



1．心地よく温めるヒーター機能を搭載


骨盤周辺は、骨格のゆがみや筋肉の衰えによって冷えやすく、さらに女性のコアとなる部位が集まるデリケートな部分です。


そこで、骨盤底筋周辺をじんわりと温めながらトレーニングできるヒーター機能を搭載。HEATボタンを押すと電極部を素早くあたためます。


寒い季節でも安心して、心地よくご使用いただけます。






2．専用のスパッツでプライバシー・衛生面もサポート


Perine Fit のために作られた専用スパッツを着用しながら使用できるため、肌を見せずとも使える設計です。


スパッツは非常に伸縮性が高く柔らかい生地感で、透けにくい仕様で安心。使用後は洗濯できるため、繰り返し使えて清潔です。






3．コードレスで快適にトレーニング


USB Type-Cによる充電式です。コードレスだから持ち運びも簡単で快適なトレーニング時間をかなえます。また、給電をしながらでも使用可能です。


※充電用のACアダプタは本体に付属しています。






4．自立式でコンパクトに収納可能


使用後は本体を立ててコンパクトに収納できる設計で、置き場所に困りません。


また、ほこり除けのカバーを付属しているため、清潔に保管できます。






商品概要

商品名　　　：Perine Fit（ペリネフィット）


価格　　　　：税込88,000円


発売日　　　：2026年1月15日


サイズ　　　：幅約433×奥行420×高さ94mm


重さ　　　　：1,750g（本体のみ）


耐荷重　　　：約120kg


電源方式　　：充電式


付属品　　　：ペリネフィット用スパッツ、専用ACアダプター、


専用マット、収納カバー


プログラム数：2（トレーニング・プログラム/コンディショニング・プログラム）







商品名　　　：ペリネフィット用スパッツ


価格　　　　：税込1,980円


発売日　　　：2026年1月15日


サイズ　　　：フリーサイズ　※スパッツは1点付属します。