「タオルが挟まる・落ちる・目立つ…」 キッチンの悩みを解決するタオルホルダー登場

株式会社ビーワーススタイル2025年12月17日発売 すっきり暮らす浮いてみえるタオルホルダー

株式会社ビーワーススタイルは、新潟県三条市で金属加工商品をはじめとした様々な家庭用品を、企画・販売しています。この度、タオルが「引き出しに挟まる」「すぐ落ちる」「存在感が強くて目立つ」といった悩みを解決するホルダー「すっきり暮らす浮いてみえるタオルホルダー」を2025年12月17日(水)に発売いたします。

ホームページの商品ページリンクは、こちら(https://beworth.jp/products/17097/)からご覧ください。

開閉のたびに「タオルが挟まってしまう」ストレスを解消

引き出しを開閉するたびにタオルが挟まる…引き出しと連動して動く設計でタオルが挟まらない

一般的なタオルホルダーとは異なり、下段の引き出しに設置できるタオルホルダーです。

引き出しの開閉に連動してホルダーが動く設計により、タオルが引き出しに巻き込まれるのを防ぎます。開閉のたびに「タオルが挟まってしまう」というストレスを解消し、キッチンでの動作をよりスムーズにしてくれます。

タオルが落ちにくい、掛け替えはワンタッチ

気が付くと床に落ちているタオル引っ張っても滑り落ちにくい

下から包み込むように握る独自形状を採用しており、タオルを引っ張っても滑り落ちにくい設計です。従来のタオルホルダーでよくある「気づいたら床に落ちている…」という不便を減らし、面倒な掛け直しの手間を軽減します。

さらに、上から差し込むだけで簡単に掛け替えができるワンタッチ仕様です。

下から包み込むように握る独自形状を採用ワンタッチで掛け替え簡単

腰をかがめずに使える高さ設計

腰をかがめずに手が拭ける選べる2タイプ

一般的なタオルホルダーよりも高い位置に固定できるため、調理や洗い物の途中でも自然な動作でサッと手を拭くことができます。腰をかがめる必要がなく、毎日のキッチンワークをより快適にする設計です。

さらに、キッチンの高さや使う人の体格に合わせて選べる2タイプをご用意。作業動線に合わせて最適な位置に設置できるため、家事の効率を高めながら、キッチン空間にすっきりと馴染みます。

引き出しの出し入れを邪魔しないデザイン

場所を取らないスリム設計まるでタオルが浮いているように見えるデザイン

場所を取らないスリム設計で、引き出しの中身を出し入れする際にも邪魔にならず、キッチンの動線を妨げません。存在感を抑えたシンプルなデザインは空間にすっきりと馴染み、まるでタオルが浮いているように見える軽やかな印象を演出します。そのユニークな見え方から「すっきり暮らす浮いて見えるタオルホルダー」と名付けました。

ループ付きタオルエコバッグビニール袋

さらに、タオルだけでなくループ付きタオルやエコバッグ、ビニール袋なども掛けられる多用途仕様。日常的に使うアイテムも掛けられるため、簡易的なゴミ袋掛けとして使ったり、スーパーやコンビニから帰った際にエコバッグやレジ袋を一時的に掛けておいたりと、幅広いシーンで活躍します。

省スペースでありながら機能性を兼ね備え、暮らしの中で“すっきり感”と“使いやすさ”を両立させるアイテムです。

滑り止め付きで安心固定

引き出しの厚み（約1.5cm～2.4cm）に合わせて調整でき、幅広いキッチンに対応可能です。設置はドライバー1本で簡単に行えるため、特別な工具や複雑な作業は不要で手軽に取り付けられます。

さらに、滑り止め付きで引き出しにしっかり固定できる安心設計。接触部分を保護する仕様となっており、家具を傷つける心配もありません。

商品詳細

すっきり暮らす浮いてみえるタオルホルダー ロー

♦型 番 SB-130117

◆サイズ 外寸 / (約)W47×D91～100×H200mm

設置時の高さ / (約)145mm

◆材 質 ホルダー部 / 18-8ステンレス(クロムメッキ)

本体固定部 / スチール(クロムメッキ)

調節パーツ / 18-0ステンレス

滑り止め / シリコーンゴム

◆耐荷重 ホルダー部 / (約)1kg

◆重 量 (約)0.11kg

◆価 格 2,420円（税込）

◆原産国 日本製

公式サイト：https://beworth.jp/products/17097/

公式ショップ：https://shop.beworth.jp/view/item/000000000250

すっきり暮らす浮いてみえるタオルホルダー ハイ

♦型 番 SB-130118

◆サイズ 外寸 / (約)W47×D91～100×H250mm

設置時の高さ / (約)195mm

◆材 質 ホルダー部 / 18-8ステンレス(クロムメッキ)

本体固定部 / スチール(クロムメッキ)

調節パーツ / 18-0ステンレス

滑り止め / シリコーンゴム

◆耐荷重 ホルダー部 / (約)1kg

◆重 量 (約)0.12kg

◆価 格 2,530円（税込）

◆原産国 日本製

公式サイト：https://beworth.jp/products/17097/

公式ショップ：https://shop.beworth.jp/view/item/000000000251

会社概要

「2017年度グッドデザイン賞」を受賞した、思わず鼻歌が出るような使い心地のキッチンツールブランド『hanauta/ハナウタ』をはじめ、「2021年度グッドデザイン賞」を受賞した、歌うようにゴキゲンな気分になれるキッチンツールブランド『UtaU／ウタウ』など、人が心地よく暮らすための生活用品を企画・販売。

♦所在地：新潟県三条市須戸新田213番地3

♦代表：代表取締役 岡本朋和

♦資本金：10,000,000円

♦事業内容：生活用品の企画・デザイン、販売、オリジナル商品の企画・デザイン、製作、販売

♦設立日：2004年6月

Webサイト：https://www.beworth.jp/

Instagramブランドアカウント：https://www.instagram.com/beworthstyle_brand/